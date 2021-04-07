Индекс деловой активности РК перешел в положительную зону

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - По результатам полученных оценок, индекс деловой активности в марте перешел в положительную зону, составив 50,6 (в феврале текущего года - 49,0), передает KAZAKHSTAN TODAY.

По результатам полученных оценок, индекс деловой активности в марте перешел в положительную зону, составив 50,6 (в феврале текущего года - 49,0).

Как отметил директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Жандос Шаймарданов, индекс деловой активности превысил пороговое значение (50) впервые с начала 2020 года.

По его словам, увеличение индекса в большей степени обусловлено повышением показателя в секторе услуг и промышленности, где индекс поднялся до 51,2 и 50,2 соответственно (49,2 и 49,0 в феврале соответственно). При этом в строительстве показатель снизился до 46,5 (47,4 в феврале).

Специалист обратил внимание, что в разрезе регионов в марте в 10 областях отмечено улучшение деловой активности, в 7 областях - ухудшение. Наиболее высокий уровень деловой активности отмечен в Северо-Казахстанской (60,9) и Костанайской (56,9) областях, наиболее низкий - в Туркестанской области (42,3).

Текущие условия ведения бизнеса предприятия реального сектора в марте оценили положительно: баланс ответов между положительными и отрицательными оценками составил 1,5 (в феврале - 0,4).

По мнению предприятий, улучшился спрос на продукцию и услуги, особенно для предприятий промышленности и сферы услуг. Предприятия в секторе строительства отметили незначительное снижение спроса. Инфраструктура, доступ к финансам и кредитам в целом незначительно улучшились. Налоговая нагрузка и вопросы защиты бизнеса остаются факторами, негативно повлиявшими на условия ведения бизнеса.

Оптимизм предприятий относительно бизнес-условий на следующие 6 месяцев незначительно снизился: оценка будущих условий составила 18,6 (в феврале - 24,0). В результате индекс бизнес-климата в марте составил 9,9 (в феврале - 11,9).

В марте 2021 года в опросе приняло участие 459 предприятий: в строительстве - 67, промышленности - 176, услугах - 216", - уточнил глава департамента.

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