Инфляция в Казахстане с начала года составила 4,2%

Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в июне 2020 года составила 0,4%, за январь - июнь - 4,2%, передает Kazakhstan Today.

Цены на продовольственные товары за шесть месяцев (июнь 2020 года к декабрю 2019 года) увеличились на 7,3%, непродовольственные товары - на 2,6%, платные услуги - на 1,4%", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

С начала текущего года повышение цен отмечено на фрукты на 21,2%, овощи - на 15,6%, крупы - на 14,6%, баранину - на 10,7%, сахар-песок - на 10,6%, макаронные изделия - на 9,3%, масло сливочное - на 8,9%, муку - на 8,8%, изделия из мяса - на 8,5%, конину - на 8,2%, говядину - на 7,4%, сыр сычужный - на 7,3%, рыбу мороженую - на 6,1%, чай - на 5,9%, свинину - на 5,5%, колбасные изделия - на 5,4%, булочные и мучные изделия - на 4,6%, молоко пастеризованное - на 4,5%, кисломолочные продукты - на 3,7%, хлеб - на 3,4%, творог - на 3,3%. Минеральная и питьевая вода подорожала на 6,8%, табачные изделия - на 5,4%, прохладительные напитки - на 4%.

Снижение цен зафиксировано на яйца на 3,6%, рис - на 2,7%, пшено - на 2,4%.

Кроме того, по данным статведомства, прирост цен на моющие и чистящие средства составил 5,8%, лекарства - 5,6%, товары личного пользования - 5,3%, бытовые приборы - 4,3%, автомобили - 3,9%, строительные материалы - 3,6%. Бензин подорожал на 2,8%, а дизельное топливо - подешевело на 3%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 10%, услуги здравоохранения - на 3,4%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 2,6%, детских дошкольных учреждений - на 2,2%, кабельного телевидения - на 2%. Абонентская плата за доступ к сети Интернет повысилась на 2%. Проезд городским транспортом (такси) подорожал на 5,2%, железнодорожным пассажирским - на 3,7%, а воздушным – подешевел на 1,7%", - отметили в комитете.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на горячую воду снизились на 7,7%, канализацию - на 6,2%, холодную воду - на 5,6%, отопление центральное - на 3,4%, а на вывоз мусора повысились на 9%, электроэнергию - на 2,2%.

Напомним, индекс потребительских цен (ИПЦ), характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. С января 2020 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 39%, непродовольственных – 28,9%, платных услуг - 32,1%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства