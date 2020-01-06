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Инфляция в Казахстане в 2019 году составила 5,4%

05.01.2020, 16:37 12205
Инфляция в Казахстане в 2019 году составила 5,4%

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в 2019 году составила 5,4%, передает Kazakhstan Today.

"Цены на продовольственные товары за прошедший год увеличились на 9,6%, непродовольственные - на 5%, платные услуги - на 0,7%", - сообщили в пресс-службе Комитета по статистике МНЭ РК.

По данным ведомства, с начала года (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года) повышение цен отмечено на муку на 27,3%, крупы - на 25,3%, рис - на 21,6%, рыбу мороженую - на 18,2%, баранину - на 16,9%, говядину - на 16,2%, хлеб - на 16%, конину - на 15,4%, картофель - на 14,3%, макаронные изделия - на 13,4%, яйца - на 11,9%, мясо птицы, свинину - по 11,6%, масло сливочное - на 11,3%, изделия из мяса - на 10,3%, кофе - на 9,7%, сыр сычужный - на 9,5%, булочные и мучные изделия - на 9,3%, чай - на 7,3%. Прохладительные напитки подорожали на 12,4%, табачные изделия - на 12,2%, алкогольные напитки - на 7,6%.

При этом снижение цен зафиксировано на сахар-песок на 22,4%.

Кроме того, прирост цен на автомобили составил 8,8%, учебно-справочную литературу - 7,8%, канцелярские товары - 6,8%, одежду и обувь - 6,7%, строительные материалы - 6,6%, текстильные изделия - 6,4%, фармацевтическую продукцию, бытовые приборы - по 6,2%, мебель и предметы домашнего обихода - 6,1%, моющие и чистящие средства - 5,8%, товары личного пользования - на 5,7%.

В свою очередь, дизельное топливо, уголь каменный подорожали по 1,1%, а бензин подешевел на 4,6%, сжиженный газ в баллонах - на 0,4%.

Также уровень цен на услуги культурных мероприятий вырос на 8,4%, санаториев - на 7,4%, здравоохранения - на 6,7%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 6%, услуги общественного питания - на 5,9%, правовые услуги, страхование личных транспортных средств - по 5%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 5,4%, железнодорожным пассажирским транспортом - на 4,1%, а воздушным транспортом подешевел на 7,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное снизились на 10,5%, холодную воду - на 7,7%, канализацию - на 7,2%, горячую воду - на 6,1%, электроэнергию, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - по 4,3%, вывоз мусора - на 3,7%, уточнили в статкомитете.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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