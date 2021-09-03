Инфляция в Казахстане в августе составила 0,5%, с начала года - 5,8%

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Инфляция в Казахстане в августе 2021 года составила 0,5%, с начала года - 5,8%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За месяц (август 2021 года к июлю 2021 года) цены на продовольственные товары повысились на 0,1%, непродовольственные - на 0,6%, платные услуги - на 0,8%", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

По данным статведомства, повышение цен отмечено на лук репчатый на 7,6%, капусту белокочанную - на 6,5%, мясо птицы - на 3,7%, масло подсолнечное - на 2,2%, конину - на 2%, крупу гречневую - на 1,8%, баранину - на 1,5%, макаронные изделия, кондитерские изделия - по 1,3%, свинину, молоко пастеризованное - по 1,1%, колбасные изделия - на 1%, муку - на 0,8%, говядину, чай, хлеб - по 0,7%. Минеральная и питьевая вода подорожала на 1,8%, алкогольные напитки - на 0,8%, табачные изделия - на 0,6%. Снижение цен зафиксировано на картофель на 11,5%, овощи свежие - на 9,7%.

Прирост цен на ранец, рюкзак ученический составил 6,4%, канцелярские товары - 3,9%, детскую обувь - 2%, детскую одежду - 1,9%, строительные материалы - 1,6%, посуду, мебель и предметы домашнего обихода, текстильные изделия - по 0,7%, товары личного пользования - 0,6%, бытовые приборы - 0,5%. Газ сжиженный в баллонах подорожал на 2,8%, дизельное топливо - на 1,3%.

Уровень цен на услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений вырос на 2,3%, здравоохранения - на 1,1%, общественного питания - на 1%, парикмахерских и салонов красоты - на 0,6%. Проезд в такси подорожал на 1,9%, междугороднем автобусе - на 0,8%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на газ, транспортируемый по распределительным сетям повысились на 4%, холодную воду, водоотведение - по 0,6%.

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