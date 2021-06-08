НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Инфляция в Казахстане в мае составила 0,7%, с начала года - 3,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За месяц (май 2021 года к апрелю 2021 года) цены на продовольственные товары повысились на 0,8%, непродовольственные - на 0,6%, платные услуги - на 0,7%, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

По данным статведомства, повышение цен отмечено на свеклу на 27,7%, морковь - на 16,1%, картофель - на 11,1%, масло подсолнечное - на 3,3%, баранину - на 3,2%, капусту - на 3%, сахар-песок, фрукты свежие - по 1,7%, крупы, макаронные изделия, мясо птицы - по 1,3%, чай - на 1,2%, изделия из мяса - на 1,1%, муку, масло сливочное - по 1%, молоко - на 0,8%. Минеральная и питьевая вода подорожала на 2%, прохладительные напитки - на 1,7%, алкогольные напитки - на 0,9%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 23,4%, помидоры - на 17,2%, яйца, апельсины - по 2,8%.

Прирост цен на автомобили составил 2%, стеклянные и керамические изделия - 1%, посуду - 0,9%, моющие и чистящие средства - 0,8%, одежду и обувь - 0,7%, строительные материалы - 0,6%, товары личного пользования - 0,4%. Бензин подорожал на 1,8%, газ сжиженный в баллонах - на 1,2%, дизельное топливо - на 0,9%.

Уровень цен на посещение бани вырос на 2%, услуги санаториев - на 1,9%, кабельного телевидения - на 1%, парикмахерских и салонов красоты, гостиниц - по 0,9%, общественного питания - на 0,6%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 8,7%, городским автобусом - на 1,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на вывоз мусора повысились на 5,7%, электроэнергию - на 1,7%, а на горячую воду - снизились на 1%.

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