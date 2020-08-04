Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в январе - июле составила 4,4%, передает Kazakhstan Today.

Цены на продовольственные товары за семь месяцев текущего года (июль 2020 года к декабрю 2019 года) увеличились на 7,6%, непродовольственные товары - на 2,9%, платные услуги - на 1,7%", - сообщили в пресс-службе Комитета по статистике МНЭ РК.

По данным ведомства, с начала года (июль 2020 года к декабрю 2019 года) повышение цен отмечено на фрукты на 21,3%, крупы - на 20%, баранину - на 11,8%, сахар-песок - на 11,5%, муку - на 11%, овощи - на 10,8%, макаронные изделия - на 10,1%, масло сливочное - на 9,4%, конину - на 8,6%, сыр сычужный - на 8,4%, говядину - на 7,6%, рыбу мороженую, чай - по 6,8%, колбасные изделия - на 6,1%, свинину - на 5,5%, булочные и мучные изделия - на 5,3%, молоко пастеризованное - на 4,5%, хлеб - на 3,8%, творог - на 3,3%. Табачные изделия подорожали на 8,8%, минеральная и питьевая вода - на 8,5%, алкогольные напитки - на 5,5%, прохладительные - на 5,4%. Снижение цен зафиксировано на яйца на 5,9%, рис - на 2,2%, пшено - на 2,1%.

Прирост цен на моющие и чистящие средства составил 6,6%, лекарства - 6,3%, товары личного пользования - 5,7%, бытовые приборы - 4,6%, автомобили, строительные материалы - по 4,3%. Бензин подорожал на 2,7%, а дизельное топливо подешевело на 3%.

Уровень цен на ритуальные услуги вырос на 4,3%, услуги здравоохранения - на 3,5%, детских дошкольных учреждений - на 2,2%, кабельного телевидения - на 2%, общественного питания - на 1,9%. Абонентская плата за доступ к сети Интернет повысилась на 2%. Проезд такси подорожал на 5,3%, железнодорожным пассажирским транспортом - на 3,6%, а воздушным - подешевел на 6,6%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на горячую воду снизились на 5,5%, канализацию - на 3,5%, отопление центральное - на 3,4%, холодную воду - на 2,6%, а на вывоз мусора - повысились на 11,1%, электроэнергию - на 2,6%.

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