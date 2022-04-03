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Инфляция в марте в Казахстане составила 3,7%, с начала года - 5,2%

02.04.2022, 19:55 8691
Инфляция в марте в Казахстане составила 3,7%, с начала года - 5,2%
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Инфляция в марте 2022 года в годовом исчислении составила 12%, за месяц - 3,7% (аналогичное значение зафиксировано в ноябре 2015 года), сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Цены на продовольственные товары в марте 2022 года по сравнению с мартом 2021 года повысились на 15,4%. Повышение цен отмечено на сахар-песок на 51,5%, овощи свежие - на 44%, картофель - на 37,8%, мясо птицы - на 25,5%, масло подсолнечное - на 23,8%, крупы - на 22,2%, макаронные изделия - на 17,7%, баранину - на 16,7%, конину - на 15,1%, муку - на 15%, булочные и мучные изделия - на 13,6%, молоко пастеризованное - на 13,1%, изделия из мяса - на 12,6%, кисломолочные продукты - на 12,5%, фрукты свежие - на 12,2%, сыр твердый - на 12,1%, хлеб, масло сливочное - по 11,4%, кондитерские изделия - на 11,3%, свинину - на 11,1%. 
 
Минеральная и питьевая вода подорожали на 15,9%, табачные изделия - на 15,2%, прохладительные напитки - на 14,3%, алкогольные напитки - на 9,6%. Снижение цен наблюдалось на яйца - на 4,6%.
 
Прирост цен на непродовольственные товары в марте 2022 года (к марту 2021 года) составил 10,9%. Уровень цен на бытовые приборы вырос на 27,8%, автомобили - на 19,8%, мебель и предметы домашнего обихода, строительные материалы - по 11,8%, моющие и чистящие средства - на 10,8%, товары личного пользования - на 10,2%, текстильные изделия - на 7,1%, фармацевтическую продукцию - на 5,8%.
 
Цены на платные услуги за год (март 2022 года к марту 2021 года) выросли на 8,3%. Уровень цен на услуги санаториев вырос на 11,5%, общественного питания - на 11,3%, здравоохранения - на 9,7%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 8,9%, гостиниц - на 6%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 4,7%.
 
Кроме того, в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 10,6%, вывоз мусора - на 8,8%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 3,2%, водоотведение - на 1,1%, а на центральное отопление снизились на 2,2%, горячую воду - на 1,1%.
 
С января 2022 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 40,7%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 29,1%.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала года рост цен на социально значимые продтовары составил 11,4%.
 

новости по теме

В Казахстане с начала года рост цен на социально значимые продтовары составил 11,4%

02.04.2022, 17:29 10531
В Казахстане с начала года рост цен на социально значимые продтовары составил 11,4%
НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Бахыта Султанова состоялось очередное совещание по исполнению поручений главы государства по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 1,3%, с начала года - 11,4%. Больше всего за неделю подорожали лук (12,2%), капуста (8,3%), морковь (3,9%), картофель (2,6%), мясо кур (1,7%), масло сливочное и мука (1,2%), сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
 
Максимальный средний рост цен СЗПТ за неделю был допущен в Жамбылской области (4,2%), Шымкенте (3,9%), Мангистауской области (2,1%). Бахыт Султанов сделал замечания акиматам, где отмечен наибольший рост цен. 
 

В городе Шымкенте обеспеченность по социально значимым товарам 212%, по всей овощной продукции - более 100% (картофель - 229,4%, морковь - 159,7%, лук - 164,0%, капуста - 154%). Но при этом у вас допущен максимальный рост на картофель - на 16,8% и на лук - на 74,7%. В целом рост отмечен на все овощи, входящие в перечень социально значимых товаров, подорожали морковь на 13% и капуста на 16,4%. Мероприятиями по контролю торговой надбавки в вашем регионе охвачено 78,9% всех магазинов "у дома", на которых выявлено всего 10 нарушений. Учитывая отмеченный рост, очевидна неэффективность проводимой работы", - обратился Бахыт Султанов к заместителю акима Шымкента.

 
Аналогичные замечания по результатам проверок были озвучены в адрес ряда других регионов. Так, в Жамбылской области проведены контрольные мероприятия по соблюдению торговой наценки с охватом 52,7% объектов, зафиксировано 9 нарушений. В Мангистауской при 100-процентном охвате выявлено так же всего 9 нарушений. А в Нур-Султане 100-процентный охват выявил лишь 4 нарушения.
 

Проверками необходимо охватывать лишь проблемные объекты, в которых нестабильно варьируются цены, и закреплять результат проведенной профилактической работы", - отметил Бахыт Султанов. 

 
В целом мероприятиями контроля за соблюдением субъектами бизнеса допустимой торговой надбавки за прошедшую неделю охвачено 36,5 тысячи магазинов, или 87% объектов торговли. Выявлено 259 нарушений, что в 2,5 раза ниже, чем неделей ранее. По итогам проведенных проверок в 3 торговых объектах Шымкента торговая надбавка была снижена на 5 - 15%, в Жамбылской области - на 2 - 9%, в Мангистауской области в результате рейдов торговая наценка снижена с 25 - 33% до 9 - 14%. 
 
В настоящее время начаты проверки в отношении более 100 торговых рынков на предмет ограничения конкуренции, установления и поддержания цен. 
 
Проводятся расследования по признакам сговора на рынках мяса кур, яиц куриных, сахара и минеральных удобрений.
 
За последние 2 недели заключены комплаенсы о сдерживании цен с оптовыми поставщиками сахара из Жамбылской и Туркестанской областей и с производителем гречневой крупы из Павлодарской области. Всего с начала года Агентством по защите и развитию конкуренции заключено 12 соглашений по снижению торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% с производителями куриных яиц, торговыми сетями и оптовыми поставщиками сахара, риса, гречки. 
 
Согласно информации Министерства сельского хозяйства, в Республике Казахстан объем запасов социально значимых продовольственных товаров составляет 843 тысячи тонн. В том числе: муки - 12,4 тысячи тонн, картофеля - 4,7 тысячи тонн, сахара - 3,9 тысячи тонн, масла подсолнечного - 1,4 тысячи тонн, макарон - 1,3 тысячи тонн, моркови - 1,1 тысячи тонн, риса - 0,6 тысячи тонн, лука - 0,5 тысячи тонн, гречки - 0,4 тысячи тонн, молока - 0,4 тысячи тонн, капусты - 0,07 тысячи тонн, соли - 0,07 тысячи тонн, кисломолочной продукции - 0,03 тысячи тонн, хлеба - 0,02 тысячи тонн, говядины - 0,01 тысячи тонн, кур - 0,007 тысячи тонн. 
 
По итогам совещания Бахыт Султанов поручил акиматам усилить госконтроль за соблюдением розничными и оптовыми субъектами торговли предельно допустимой торговой надбавки - не более 15%, а также продолжить расследования посреднических схем по всей цепочке ценообразования с принятием соответствующих мер. 
 
Кроме того, он акцентировал внимание акиматов на важности увеличения финансирования и своевременного использования оборотной схемы. Это позволит регионам зафиксировать цены на социально значимые продовольственные товары через форвардные контракты в период посевной кампании.
 

В Казахстане приостановлено строительство 286 объектов, возводящихся за счет госинвестиций

02.04.2022, 14:46 12446
В Казахстане приостановлено строительство 286 объектов, возводящихся за счет госинвестиций
НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - В текущем году на фоне транспортно-логистического кризиса, возникшего из-за сложившейся геополитической ситуации, в Казахстане, как и в других странах, острее становится вопрос удорожания строительства объектов и роста спекулятивных действий поставщиков стройматериалов, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Из-за происходящих процессов в Казахстане приостановлено строительство 286 объектов, возводящихся за счет государственных инвестиций. В 84 случаях установлено, что стройка остановилась из-за удорожания проектов", - уточнили в ведомстве.

 
Регулярный мониторинг сферы строительства показывает, что одной из причин такого удорожания являются непоследовательные действия МИО при финансировании объектов. Не завершив один объект, они приступают к реализации еще нескольких проектов одновременно и в пределах этих средств растягивают сроки завершения строительства. Это приводит к невыполнению подрядчиками своих обязательств и приостановлению работ. Из-за увеличения стоимости строительных ресурсов в прошлом году акиматы регионов заявили на корректировку стоимости строительства 641 проект.
 
В связи с этим МИИР РК предложило Министерству финансов ужесточить меры ответственности в части исполнения сроков финансирования, а также конкретизировать сроки проведения государственного аудита в части упрощения корректировки проектов.
 

Принимаемые меры позволят не снижать темпы жилого и промышленного строительства в стране", - отмечают в МИИР.

 
По данным ведомства, для удовлетворения потребности внутреннего рынка в стройматериалах, а также снижения импортозависимости и предотвращения колебания цен до 2025 года предложено реализовать 157 инвестпроектов с созданием более 15,7 тысячи новых рабочих мест. В настоящий момент по согласованию с акиматами регионов, институтами развития и НПП "Атамекен" разработана и утверждена дорожная карта по детальной реализации проектов строительной индустрии до 2025 года.
 
Кроме того, Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "Samruk-Kazyna Construction" отобрано 35 импортозамещающих проектов с созданием 8,6 тысячи постоянных рабочих мест.
 
Реализация данных проектов позволит снизить долю импорта в категории наиболее востребованных стройматериалов: сантехкерамики, теплоизоляционных материалов, межкомнатных дверей, ДСП, стекол, керамической плитки, напольных покрытий и т.д.
 
Также министерством предприняты шаги для предупреждения удорожания строительства объектов, возводящихся за счет средств бюджета. К примеру, для оперативного реагирования на значительные колебания стоимости строительных ресурсов ведомством издаются сборники актуальных сметных цен на стройматериалы. Это позволяет снизить риск увеличения количества незавершенного строительства бюджетных объектов.
 
По данным ведомства, в 2022 году запланировано строительство 15,1 млн квадратных метров нового жилья. За 2 месяца текущего года введено в эксплуатацию 1,8 млн квадратных метров жилья. Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с аналогичным периодом 2021 года отмечается в 13 регионах. Наибольший рост отмечается в Павлодарской (191,1%), Северо-Казахстанской (146,3%), Туркестанской (139,5%), Алматинской (125,2%) и Акмолинской (113,8%) областях, а также в городе Алматы (110,5%). В 2022 году в сферу жилищного строительства планируется привлечь 2,4 трлн тенге инвестиций.
 

S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

02.04.2022, 10:10 15241
S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Международное рейтенговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB-/А-3, прогноз "стабильный", сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ключивыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость Казахстана.

Агентством после совместных обсуждений с правительством РК было определено, что последствия экономических санкций в отношении России являются преодолимыми для экономики Казахстана. Вместе с тем было установлено, что снижение пропускной способности на погрузочном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) носит временный характер и не приведет к значительным перебоям экспортных нефтепоставок Казахстана.

В целом S&P отмечает, что устойчивые государственный и внешний балансы страны наряду с повышением цен на нефть и золото будут достаточными для смягчения внешних потрясений. Согласно данным Standard & Poor's, рост экономики Казахстана в 2022 году прогнозируется на уровне 2%.

Ранее сообщалось,что Standard & Poor's прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 3,6% в 2022 году и в среднем около 4% до 2025 года.


 

Сулейменов заявил о цели продемонстрировать европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России

01.04.2022, 16:19 26261
МОСКВА. 1 АПРЕЛЯ - Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов, сообщает РИА Новости, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

(Цель визита. - Ред.)... продемонстрировать нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС", - заявил Сулейменов в интервью новостному порталу Euractiv.

 
Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
 
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 

Контейнерный поезд с семенами подсолнечника отправлен из Павлодара в КНР

01.04.2022, 15:39 27296
Контейнерный поезд с семенами подсолнечника отправлен из Павлодара в КНР
Фото: АО НК КТЖ
ПАВЛОДАР. 1 АПРЕЛЯ - Контейнерный поезд с семенами подсолнечника вчера отправился в китайский город Ланьчжоу со станции Павлодар-Южный, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В составе поезда - 54 сорокафутовых контейнера. Состав проследует через пограничный переход Алашанькоу - Достык. Ранее по этому маршруту организовывались одиночные или групповые контейнерные отправки, сообщает пресс-служба КТЖ. 
 

Контейнерный поезд, груженный семенами подсолнечника, полностью сформирован из подвижного состава АО "Кедентранссервис". Масса груза - свыше 1400 тонн. Время в пути следования на маршруте в одну сторону составит 7 суток", - говорится в пресс-релизе.

 
В КТЖ подчеркнули, что доставка груза контейнерным поездом становится все популярнее у грузовладельцев, сокращаются их логистические затраты и время в пути. 
 

Отправка составов по данному маршруту станет ежемесячной", - говорит директор филиала АО "Кедентранссервис" по Павлодарской области Даурен Асанов. 

 
В компании отметили, что перевозка в контейнерах - универсальный вид транспортировки. Контейнер можно везти по железной дороге, затем автомобильным или морским путем, при этом обеспечивается надежная и безопасная доставка груза. 
 
Ранее сообщалось, что в РК растительное масло входит в список наиболее подорожавших продуктов питания. В их число также вошли фрукты и овощи, хлебобулочные изделия, крупы, мясо и молоко. 
 
Также сообщалось, что на фоне роста цен на рафинированное подсолнечное масло сократилось его производство. 

В АЗРК основными причинами роста цен на масло назвали рост закупочных цен на сырье вследствие сокращения у производителей запасов сырья урожая прошлого года; ориентацию цен на мировые; неурожай в Казахстане и в мире; увеличение стоимости закупа воды на 0,25 МРП; импортозависимость.

Между тем Россия с сегодняшнего дня и по 31 августа ввела запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с целью обеспечить внутренние потребности, сообщает РИА Новости

 

Казахстанские энергетики обратились к Токаеву с заявлением о наступающем энергетическом кризисе

01.04.2022, 13:35 29791
Казахстанские энергетики обратились к Токаеву с заявлением о наступающем энергетическом кризисе
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Казахстанская электроэнергетическая ассоциация и 5 крупнейших энергокомпаний страны выступили с обращением к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Участники рынка заявили о наступающем кризисе в энергетическом секторе страны, переедет KAZAKHSTAN TODAY. 

На сегодняшний день энергетическая отрасль нашей страны сталкивается с большим количеством масштабных вызовов, вопросов и неопределенностей, как накопленных в предыдущие годы, так и вновь возникших. В настоящем обращении изложены основные позиции, которые, по мнению энергетических предприятий, являются наиболее актуальными. Необходимо отметить, что на текущий момент в Республике Казахстан наступает энергетический кризис", - говорится в тексте обращения направленного в адрес президента.


Авторы отмечают, что технологические аварии, произошедшие 20 и 26 марта на Петропавловской ТЭЦ, а также на Степногорской ТЭЦ, стали печальным подтверждением реальности оценок состояния дел в отрасли, которые содержатся в обращении КЭА и крупнейших энергокомпаний, говорится в материале ОЮЛ "Казахстанская электроэнергетическая ассоциация".
По мнению авторов обращения, которое было написано и направлено в Акорду еще 9 марта 2022 года, то есть до всех последних событий в отечественной электроэнергетической отрасли, ключевыми являются следующие системные причины:

Необходимость единообразного и последовательного государственного регулирования энергетической отрасли;

Потребность в стратегическом планировании в отрасли;

Дефицит мощности, рынок электрической мощности;

Тарифообразование и текущее тарифное регулирование;

Отсутствие инвестиционной привлекательности в отрасли;

Низкий уровень оплаты труда в отрасли;

Экологические и климатические инициативы в энергетической отрасли.
 
Так, в настоящий момент регулирование сферы энергетики осуществляют сразу 4 министерства -  энергетики, национальной экономики (МНЭ), экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР), а также индустрии и инфраструктурного развития (МИИР).

Ввиду отличающихся ведомственных приоритетов вышеуказанных государственных органов регулирование отрасли носит разнонаправленный и хаотичный характер, где задачи одного министерства прямо противоречат задачам другого", - говорится в тексте обращения. 


Например, Министерство энергетики в условиях существующего дефицита электрической мощности различными мерами стимулирует энергопроизводящие организации (ЭПО) увеличивать генерацию и ограничивает проведение плановых ремонтных работ на станциях с целью снижения дефицита электроэнергии. В это же время МЭГПР посредством уменьшения объема распределяемых квот и установления огромных штрафов за превышение объема выбросов, наоборот, вынуждает ЭПО снижать генерацию. Другим примером является инициатива МЭГПР (в соответствии с новым Экологическим кодексом) по установлению для ЭПО обязательства по внедрению наилучших доступных технологий (далее - НДТ). Затраты ЭПО на внедрение НДТ будут исчисляться десятками миллиардов тенге по каждому предприятию и это неминуемо приведет к росту тарифов, что прямо противоречит политике инфляционного сдерживания тарифов проводимой МНЭ. 
 
Сохраняя разнонаправленную модель регулирования, страну в целом и энергетику в частности ждут самые негативные сценарии, среди которых могут быть окончательная деградация отрасли и полная потеря энергонезависимости, неисполнение международных обязательств (таких как Парижское соглашение по климату), высокие и неконкурентоспособные тарифы, полная потеря квалифицированных кадров", - считают авторы обращения и предлагают сосредоточить функции регулирования отраслью по принципу "одного окна" в министерстве энергетики. 

Крайне тяжелая ситуация складывается в области стратегического планирования, особенно в сфере теплоэнергетики.

В последние годы дефицит тепловой энергии наблюдается в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и других областях. Даже незамедлительное принятие мер по расширению действующих, строительству новых тепловых источников не позволит избежать имеющегося дефицита тепловой энергии, а непринятие срочных мер однозначно приведет к коллапсу в жизнедеятельности населенных пунктов. При этом, критичность ситуации по дефициту состоит в том, что в отличии от электроэнергии тепловую энергию практически невозможно импортировать откуда-либо", - констатируют авторы обращения. 

В частности, в документе приводятся данные, что дефицитным по теплу в настоящий момент является такой крупный областной центр, как Павлодар. По мнению участников рынка, "проблема дефицита тепловой энергии очевидна". Однако точных данных в масштабах всей страны нет, так как отсутствует тепловой баланс даже на краткосрочный период 5-7 лет. 

Централизованный государственный аудит тепловых инфраструктур (ТЭЦ, тепловые сети, котельные, насосные станции) не проводится и соответственно ни один из государственных органов на сегодня не понимает реальную ситуацию по тепловым мощностям", - отмечается в обращении в адрес президента.

Что касается рынка мощности то, согласно прогнозному балансу электрической энергии Единой электроэнергетической системы РК в период на 2022-2028 годы дефицит электрической энергии в текущем 2022 году составит 4,6 млрд кВт/ч, дефицит электрической мощности составит 1 327 МВт, дефицит регулировочной мощности 894 МВт. Указанный дефицит спрогнозирован с учетом ввода новых мощностей, как традиционных (2,6 млрд.кВт/ч), так и ВИЭ (2,0 млрд кВт/ч).

Кроме того, при повышении дефицита происходит увеличение перетоков из РФ. Даже в относительно благополучном периоде, в качестве компенсации за перетоки электроэнергии из РФ, только с 2015 по 2020 годы сумма затрат увеличилась более чем в два раза с 8,3 млрд тенге в 2015 году до 18,6 млрд тенге в 2020 году.

Не лучшим образом обстоит дело и с тарифообразованием, которое, по сути, сводится к "сдерживанию" тарифов и фактически дестимулирует участников рынка. Более того, система "сдерживания" выстраивается таким образом, что начинает угрожать безопасности системы. В частности, согласно Закону "Об Электроэнергетике" для получения индивидуального (инвестиционного) тарифа, принимаются только мероприятия по основному генерирующему оборудованию (турбоагрегаты, котлоагрегаты и генераторы). И не берутся для расчета затраты по строительству, реконструкции и обновлению сооружений, участвующих в технологическом процессе производства электро- и теплоэнергии.

Стоит отметить, что данные мероприятия (золоотвалы, дымовые трубы, градирни и пр.) являются наиболее затратными и важными, связанные с с эксплуатацией и надежностью работы электростанций. За счет тарифа на электрическую энергию такие работы не выполнить", - отмечают авторы обращения.  
 
Так же, КЭА и участники рынка, предлагают еще раз тщательно проанализировать экологическую политику в сфере энергетики. По их мнению, "декарбонизация значительно повысит цены во всех отраслях экономики, что при существующих доходах населения и рентабельности бизнеса может развалить экономику страны". Поэтому необходим коренной пересмотр политики в области экологии применительно к электроэнергетической отрасли, чтобы такая политика отвечала реальному положению дел в энергетике и экономике страны в целом. 

Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.

Президент РК поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. Он поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности.

Министерство энергетики РК предложило ряд мер по регулированию рынка цифрового майнинга, в том числе ввести мораторий на подключение новых субъектов майнинга.  
 

Как будут регулировать работу криптобирж в РК, рассказали в АРРФР

01.04.2022, 13:28 30316
Как будут регулировать работу криптобирж в РК, рассказали в АРРФР
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - О формировании регуляторных условий для создания криптобирж рассказали в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным агентства, в настоящее время отмечаются высокие риски, связанные с цифровыми активами. 
 

ФАТФ (Financial Action Task Force on Money - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) рекомендует странам принять меры по обеспечению регулирования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма провайдеров услуг в сфере цифровых активов", - сообщили в агентстве.

 
В частности, странам рекомендуют проводить надлежащую проверку клиентов, включая текущий мониторинг, хранение данных и направление сообщений о подозрительных операциях, применять риск-ориентированный подход, а также лицензировать и регистрировать деятельность провайдеров услуг цифровых активов.
 

В этой связи агентством разработаны поправки в постановление № 188, предусматривающие возможность проведения операций в пользу участников криптобирж МФЦА после надлежащей проверки клиентов, предусмотрены требования в том числе по получению и фиксированию сведений о репутации и характере деятельности участника МФЦА, об источниках происхождения средств; осуществлению мониторинга и изучению операций с деньгами участника МФЦА; выявлению бенефициарных собственников, направлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу необходимой информации при выявлении подозрительных операций", - говорится в сообщении ведомства.

 
В отношении банковских операций с другими криптобиржами сохранены действующие регуляторные требования, в частности сохранена ответственность банков за разработку внутреннего порядка отказа от проведения операций с необеспеченными цифровыми активами.
 
Постановление вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, ранее президент Токаев поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности.

На сегодня: 

  • пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы, 55 добровольно прекратили свою деятельность; 
  • установлены незаконные подключения к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованное размещение на территории специальных экономических зон, а также уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей; 
  • зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тысяч единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге; 
  • принятые меры способствовали снижению потребления электроэнергии в стране на 600 мегаватт;
  • ужесточается нормативное регулирование майнинга и цифровых активов.

Напомним, премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. 

Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.

В Министерстве энергетики предложили ряд мер по регулированию рынка цифрового майнинга. 

На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.

Сегодня казахстанские энергетики обратились к Токаеву с заявлением о наступающем энергетическом кризисе. 

 

Товарооборот Казахстана с Китаем в январе достиг $1,4 млрд

01.04.2022, 11:44 28861
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ – Товарооборот Казахстана с Китаем в январе достиг $1,4 млрд, на 53,4% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Доля Китая в структуре товарооборота РК составила 16,1%. Объем экспорта в Китай в первом месяце текущего года превысил объем импорта. Экспорт вырос сразу на 77,9% за год, до $771,7 млн. Доля Китая от всего объема экспорта из РК составила 12,7%", - информирует finprom.kz.

 
Импорт в свою очередь увеличился на 31,8%, до $648,5 млн. Доля Поднебесной в совокупном объеме импорта в РК составила 23,8%.
 
Согласно анализу, обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из Китая на 1 октября 2021 года составляли $13,5 млрд - на 0,4% больше, чем годом ранее. Показатель незначительно вырос после двухлетнего падения.
 
Аналитики уточнили, что большую часть средств китайские инвесторы направили в сферу обрабатывающей промышленности РК: $2,8 млрд к октябрю 2021 года, плюс 2,2% за год.
 
Среди популярных сфер также оказались транспорт и складирование ($2,6 млрд, минус 21,5% за год) и торговля и авторемонт ($2,1 млрд, плюс 20,3%).
 
Валовой приток прямых инвестиций от инвесторов из Китая за январь - сентябрь 2021 года достиг $1,5 млрд - сразу в 2,9 раза больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 валовой приток китайских инвестиций сократился сразу на 57,7% за год, до $521,8 млн.
 

К 1 марта 2022 года в стране насчитывалось 1,5 тысячи действующих компаний с китайским участием - на 17,4% больше, чем годом ранее. Большая часть таких компаний занята в секторе оптовой и розничной торговли и авторемонта, в строительстве и горнодобывающей промышленности. В топ-5 сфер также вошли обрабатывающая промышленность и профессиональная, научная и техническая деятельность", - говорится в обзоре.

 

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