Инфляция в марте в Казахстане составила 3,7%, с начала года - 5,2%

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Казахстанская электроэнергетическая ассоциация и 5 крупнейших энергокомпаний страны выступили с обращением к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Участники рынка заявили о наступающем кризисе в энергетическом секторе страны, переедет KAZAKHSTAN TODAY.





На сегодняшний день энергетическая отрасль нашей страны сталкивается с большим количеством масштабных вызовов, вопросов и неопределенностей, как накопленных в предыдущие годы, так и вновь возникших. В настоящем обращении изложены основные позиции, которые, по мнению энергетических предприятий, являются наиболее актуальными. Необходимо отметить, что на текущий момент в Республике Казахстан наступает энергетический кризис", - говорится в тексте обращения направленного в адрес президента.





Авторы отмечают, что технологические аварии, произошедшие 20 и 26 марта на Петропавловской ТЭЦ, а также на Степногорской ТЭЦ, стали печальным подтверждением реальности оценок состояния дел в отрасли, которые содержатся в обращении КЭА и крупнейших энергокомпаний, говорится в материале ОЮЛ "Казахстанская электроэнергетическая ассоциация".

По мнению авторов обращения, которое было написано и направлено в Акорду еще 9 марта 2022 года, то есть до всех последних событий в отечественной электроэнергетической отрасли, ключевыми являются следующие системные причины:





Необходимость единообразного и последовательного государственного регулирования энергетической отрасли;





Потребность в стратегическом планировании в отрасли;





Дефицит мощности, рынок электрической мощности;





Тарифообразование и текущее тарифное регулирование;





Отсутствие инвестиционной привлекательности в отрасли;





Низкий уровень оплаты труда в отрасли;





Экологические и климатические инициативы в энергетической отрасли.

Так, в настоящий момент регулирование сферы энергетики осуществляют сразу 4 министерства - энергетики, национальной экономики (МНЭ), экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР), а также индустрии и инфраструктурного развития (МИИР).





Ввиду отличающихся ведомственных приоритетов вышеуказанных государственных органов регулирование отрасли носит разнонаправленный и хаотичный характер, где задачи одного министерства прямо противоречат задачам другого", - говорится в тексте обращения.





Например, Министерство энергетики в условиях существующего дефицита электрической мощности различными мерами стимулирует энергопроизводящие организации (ЭПО) увеличивать генерацию и ограничивает проведение плановых ремонтных работ на станциях с целью снижения дефицита электроэнергии. В это же время МЭГПР посредством уменьшения объема распределяемых квот и установления огромных штрафов за превышение объема выбросов, наоборот, вынуждает ЭПО снижать генерацию. Другим примером является инициатива МЭГПР (в соответствии с новым Экологическим кодексом) по установлению для ЭПО обязательства по внедрению наилучших доступных технологий (далее - НДТ). Затраты ЭПО на внедрение НДТ будут исчисляться десятками миллиардов тенге по каждому предприятию и это неминуемо приведет к росту тарифов, что прямо противоречит политике инфляционного сдерживания тарифов проводимой МНЭ.

Сохраняя разнонаправленную модель регулирования, страну в целом и энергетику в частности ждут самые негативные сценарии, среди которых могут быть окончательная деградация отрасли и полная потеря энергонезависимости, неисполнение международных обязательств (таких как Парижское соглашение по климату), высокие и неконкурентоспособные тарифы, полная потеря квалифицированных кадров", - считают авторы обращения и предлагают сосредоточить функции регулирования отраслью по принципу "одного окна" в министерстве энергетики.





Крайне тяжелая ситуация складывается в области стратегического планирования, особенно в сфере теплоэнергетики.





В последние годы дефицит тепловой энергии наблюдается в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и других областях. Даже незамедлительное принятие мер по расширению действующих, строительству новых тепловых источников не позволит избежать имеющегося дефицита тепловой энергии, а непринятие срочных мер однозначно приведет к коллапсу в жизнедеятельности населенных пунктов. При этом, критичность ситуации по дефициту состоит в том, что в отличии от электроэнергии тепловую энергию практически невозможно импортировать откуда-либо", - констатируют авторы обращения.





В частности, в документе приводятся данные, что дефицитным по теплу в настоящий момент является такой крупный областной центр, как Павлодар. По мнению участников рынка, "проблема дефицита тепловой энергии очевидна". Однако точных данных в масштабах всей страны нет, так как отсутствует тепловой баланс даже на краткосрочный период 5-7 лет.





Централизованный государственный аудит тепловых инфраструктур (ТЭЦ, тепловые сети, котельные, насосные станции) не проводится и соответственно ни один из государственных органов на сегодня не понимает реальную ситуацию по тепловым мощностям", - отмечается в обращении в адрес президента.





Что касается рынка мощности то, согласно прогнозному балансу электрической энергии Единой электроэнергетической системы РК в период на 2022-2028 годы дефицит электрической энергии в текущем 2022 году составит 4,6 млрд кВт/ч, дефицит электрической мощности составит 1 327 МВт, дефицит регулировочной мощности 894 МВт. Указанный дефицит спрогнозирован с учетом ввода новых мощностей, как традиционных (2,6 млрд.кВт/ч), так и ВИЭ (2,0 млрд кВт/ч).





Кроме того, при повышении дефицита происходит увеличение перетоков из РФ. Даже в относительно благополучном периоде, в качестве компенсации за перетоки электроэнергии из РФ, только с 2015 по 2020 годы сумма затрат увеличилась более чем в два раза с 8,3 млрд тенге в 2015 году до 18,6 млрд тенге в 2020 году.





Не лучшим образом обстоит дело и с тарифообразованием, которое, по сути, сводится к "сдерживанию" тарифов и фактически дестимулирует участников рынка. Более того, система "сдерживания" выстраивается таким образом, что начинает угрожать безопасности системы. В частности, согласно Закону "Об Электроэнергетике" для получения индивидуального (инвестиционного) тарифа, принимаются только мероприятия по основному генерирующему оборудованию (турбоагрегаты, котлоагрегаты и генераторы). И не берутся для расчета затраты по строительству, реконструкции и обновлению сооружений, участвующих в технологическом процессе производства электро- и теплоэнергии.





Стоит отметить, что данные мероприятия (золоотвалы, дымовые трубы, градирни и пр.) являются наиболее затратными и важными, связанные с с эксплуатацией и надежностью работы электростанций. За счет тарифа на электрическую энергию такие работы не выполнить", - отмечают авторы обращения.

Так же, КЭА и участники рынка, предлагают еще раз тщательно проанализировать экологическую политику в сфере энергетики. По их мнению, "декарбонизация значительно повысит цены во всех отраслях экономики, что при существующих доходах населения и рентабельности бизнеса может развалить экономику страны". Поэтому необходим коренной пересмотр политики в области экологии применительно к электроэнергетической отрасли, чтобы такая политика отвечала реальному положению дел в энергетике и экономике страны в целом.





Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса.





Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.





Президент РК поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. Он поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности.



