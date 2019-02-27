Исекешев представил коллективу Нацбанка РК нового председателя

А. Исекешев отметил, что все задачи, стоящие перед Национальным банком, остаются прежними. "В первую очередь это совершенствование денежно-кредитной политики, оздоровление банковского, финансового и реального секторов, нахождение баланса между стабильностью цен и экономическим ростом", – сказал А. Исекешев.
Как добавил А. Исекешев, актуальными вопросами остаются: проведение независимой оценки качества активов банков, развитие фондового рынка и другое.
"Необходимо вместе с правительством выработать систему решений по обеспечению макроэкономической стабильности и экономического роста в целях повышения уровня жизни населения", – подчеркнул руководитель администрации президента РК.
В свою очередь, Е. Досаев поблагодарил главу государства за оказанное доверие и отметил, что будет усилена совместная работа Национального банка и правительства в целях обеспечения экономического роста страны.
Напомним, что указом президента РК № 856 от 25 февраля 2019 года Ерболат Досаев назначен на должность председателя Национального банка РК.
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