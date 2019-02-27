Исекешев представил коллективу Нацбанка РК нового председателя

Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня руководитель администрации президента Республики Казахстан Асет Исекешев представил коллективу Национального банка Республики Казахстан председателя Национального банка РК Ерболата Досаева, передает Kazakhstan Today.

А. Исекешев отметил, что все задачи, стоящие перед Национальным банком, остаются прежними. "В первую очередь это совершенствование денежно-кредитной политики, оздоровление банковского, финансового и реального секторов, нахождение баланса между стабильностью цен и экономическим ростом", – сказал А. Исекешев.

Как добавил А. Исекешев, актуальными вопросами остаются: проведение независимой оценки качества активов банков, развитие фондового рынка и другое.





"Необходимо вместе с правительством выработать систему решений по обеспечению макроэкономической стабильности и экономического роста в целях повышения уровня жизни населения", – подчеркнул руководитель администрации президента РК.

В свою очередь, Е. Досаев поблагодарил главу государства за оказанное доверие и отметил, что будет усилена совместная работа Национального банка и правительства в целях обеспечения экономического роста страны.

Напомним, что указом президента РК № 856 от 25 февраля 2019 года Ерболат Досаев назначен на должность председателя Национального банка РК.

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