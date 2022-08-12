Износ электрических сетей в Алматы составил 60%

АЛМАТЫ. 11 АВГУСТА - Износ электрических сетей в Алматы составляет 60%, сообщил аким города Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Эта проблема по всему городу. Средний износ сетей составляет 60%. На сегодня "Алатау Жарык Компаниясы" готовит планы по модернизации, попробуем в следующем году приступить к реализации", - заявил аким.
Ранее сообщалось, что действующие подходы в области электроэнергетики не дают должного эффекта для обеспечения энергобезопасности.
По данным Минэнерго, в последние годы имеют место высокие темпы гражданского строительства, за которыми не успевают развиваться тепловые мощности и сети. Соответственно, для решения сложившихся в отрасли проблем и достижения задач по опережающему развитию энергетики необходимо формирование современной и эффективной нормативно-правовой базы.