Jusan Bank до конца 2021 года присоединит к себе АТФБанк

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Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на совместном общем собрании акционеров Jusan Bank и АТФБанка принято решение о присоединении АТФБанка к Jusan Bank, передает Kazakhstan Today.

В результате присоединения Jusan Bank войдёт в тройку крупнейших банков Казахстана по объему активов и капитала. Объём активов Jusan Bank после завершения объединения составит около 3 трлн тенге, сообщили в пресс-службе банка.

Мы создаём надёжный и современный банк с крепкими финансовыми позициями и удобными цифровыми сервисами. Благодаря объединению клиентских баз и внедрению современных передовых технологий, мы уверены в дальнейшем активном росте нашей доли рынка, которая после присоединения составит более 10%", - сказал председатель совета директоров Jusan Bank Шигео Катсу.

Jusan Bank будет обладать одной из крупнейших сетей банкоматов более чем в 1,1 тыс. единиц и 180 отделениями по всей стране. Процесс присоединения АТФБанка к Jusan Bank планируется завершить до конца текущего года. Отмечается, что документы о получении разрешения на присоединение АТФБанка к Jusan Bank будут направлены в Агентство РК по регулированию и развитию финансовых рынков в установленные законодательством сроки.

Мы приложим все усилия, чтобы для каждого нашего клиента предстоящие интеграционные процессы прошли максимально комфортно. В процессе объединения двух банков все отделения и сервисы АТФБанка продолжат работу в привычном режиме до их полного перевода на обслуживание в Jusan Bank", - прокомментировала председатель правления АТФБанка Галия Маханова.

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