Jusan Bank завершил присоединение АТФБанка

АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - Jusan Bank и АТФБанк подписали передаточный акт. В рамках реорганизации АТФБанка в форме его присоединения к Jusan Bank подписанный сторонами передаточный акт стал юридическим оформлением передачи АТФБанком в Jusan Bank всего имущества, а также всех его прав и обязательств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решение об утверждении передаточного акта было принято 3 сентября 2021 года на совместном общем собрании акционеров Jusan Bank и АТФБанка.

Подписание передаточного акта завершает процесс добровольной реорганизации АТФБанка путем его присоединения к Jusan Bank. Все запланированные в рамках реорганизации мероприятия были эффективно реализованы в сжатые сроки", - прокомментировал председатель правления Jusan Bank Айбек Кайып.

Таким образом, Jusan Bank становится правопреемником АТФБанка по всем его правам и обязательствам перед партнерами и клиентами.

Как отметили в пресс-службе Jusan Bank, все этапы реорганизации были осуществлены после получения соответствующего одобрения от Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Следующим шагом к прекращению деятельности АТФБанка станет юридическая процедура по сдаче банковской лицензии,

В результате интеграции с АТФБанком Jusan Bank войдёт в тройку крупнейших банков Казахстана по объему активов и капитала, а его консолидированный объём активов достигнет показателя в 3 трлн тенге, что будет составлять порядка 10% рыночной доли в банковском секторе Казахстана", - добавили в Jusan Bank.

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