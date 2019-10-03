К 2025 году годовой объем добычи нефти по стране ожидается на уровне 105 млн тонн

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Текущий темп добычи нефти позволит перевыполнить годовой план в 89 млн тонн, сообщил на брифинге на площадке пресс-центра правительства первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, передает Kazakhstan Today.





Как отметил М. Досмухамбетов, развитие нефтегазовой отрасли показывает положительную динамику. В текущем году план добычи нефти составляет 89 млн тонн.

За 9 месяцев добыто 66,8 млн тонн. В том числе на трех крупных проектах добыто 40,6 млн тонн: на Кашагане – 10,1 млн тонн, Тенгизе – 22 млн тонн, Карачаганаке – 8,5 млн тонн.

Успешно проведены капитальные ремонты на месторождениях Кашаган и Тенгиз. На Карачаганаке капитальный ремонт на основных производственных объектах начат 15 сентября. Производство полностью остановлено. Ремонтируются перерабатывающий комплекс, компрессоры обратной закачки газа, установки подготовки газа. Работы планируется завершить 13 октября.

"Ожидается, что текущий темп добычи нефти позволит добыть более 89 млн тонн нефти", - заявил М. Досмухамбетов.

В сфере производства нефтепродуктов, благодаря завершению в 2018 году модернизации нефтеперерабатывающих заводов, увеличились мощность и глубина переработки.

Объем переработки нефти на трех заводах составил 12,7 млн тонн с ростом к прошлогоднему периоду на 5%. Производство нефтепродуктов в сравнении с прошлым годом выросло по бензинам на 14%, дизтопливу - на 11%, авиатопливу - более чем в 2 раза.

Объем добычи газа составил 41,9 млрд кубометров. Производство товарного газа - 24,7 млрд кубометров. Согласно информации Минэнерго РК, не допускается необоснованный рост на оптовом рынке, что позволяет сохранять стабильность цены на газ для населения.

В секторе нефтехимии производство битума составило 702 тыс. тонн. Объем производства полностью обеспечивает потребность дорожной отрасли страны. План на 2019 год - 767 тыс. тонн. На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе за 9 месяцев произведено 107 тыс. тонн ароматических углеводородов (бензола, параксилола). Данная продукция экспортоориентированная. План на 2019 год - 180 тыс. тонн. В августе текущего года введен в эксплуатацию завод по производству смазочных масел в Алматинской области мощностью 100 тыс. тонн в год. Производство позволит закрыть потребность внутреннего рынка в смазочных маслах, а также осуществлять экспорт в ближнее зарубежье.





По словам М. Досмухамбетова, в нефтегазовой отрасли реализуется ряд инвестиционных проектов в добыче, переработке, производстве, инфраструктуре.





В нефтедобыче на трех крупных месторождениях Тенгиз, Кашаган, Карачаганак реализуются крупномасштабные проекты: проект будущего расширения Тенгиза, который позволит повысить годовой уровень добычи на 12 млн тонн с 2023 года; проекты расширения первого этапа Кашагана, направленные на достижение добычи в 420 тысяч баррелей в сутки в 2022 году и 500 тысяч баррелей в сутки в 2027 году; проекты продления уровня добычи на Карачаганаке, которые позволят сохранить уровень добычи на долгосрочный период.





В итоге, согласно прогнозам Минэнерго РК, к 2025 году годовой объем добычи нефти по стране ожидается на уровне 105 млн тонн, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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