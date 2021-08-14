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Как оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год, рассказали в Комитете госдоходов

13.08.2021 15148
Как оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год, рассказали в Комитете госдоходов
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - В соответствии с внесенными изменениями в налоговое законодательство с 1 января 2020 года налоги по земельным участкам и недвижимому имуществу, принадлежащим на праве собственности физическим лицам объединены в единый налог на имущество физических лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК. Исчисленная сумма налога включает в себя обязательства по недвижимому имуществу и земельному участку и уплачивается единой суммой.
 

Срок уплаты налога на имущество за 2020 год истекает 1 октября 2021 года", - напомнили в ведомстве.

 
Сумму налога на имущество до наступления ее срока оплаты с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам можно узнать в сервисе "Предстоящие платежи" kgd.gov.kz, мобильного приложения "E-salyq Azamat", а также в мобильных приложениях банков Kaspi.kz и Homebank.
 
Кроме того, информацию по объектам налогообложения можно посмотреть в разделе "Налоговый кошелек" мобильного приложения "E-salyq Azamat" или обратиться в управление государственных доходов по месту нахождения таких объектов.
 

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