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Карантинные меры на границе Казахстана и Китая будут сохранены до начала лета

01.02.2021 10018
Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - В НПП "Атамекен" через казахстанский МИД поступило письмо МИД КНР с предупреждением, что китайской стороной будут сохранены карантинные меры в зимний и весенний периоды, передает Kazakhstan Today.
 

Проблемы с очередью грузового автотранспорта и вагонов из-за длительных проверок и мероприятий по санобработке на границе с Китаем сохраняются. На сегодня в электронной очереди на пункте пропуска "Нур жолы" зарегистрированы более 8 тысяч грузовых автомобилей, 600 из которых с грузом, 8 тысяч вагонов по-прежнему брошены на пути следования к границе с КНРЦ, - сообщил заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Талгат Темирханов.

 
В настоящее время дезинфекция и термическая обработка одной единицы грузового автотранспорта длится до 1,5 часа, вагона или контейнера - от 2 до 6 часов.
 

Мы в конце декабря с бизнес-сообществом и МИИР РК посетили пункт пропуска "Достык", где предложили проводить обработку на нашей стороне, чтобы попытаться ускорить процесс пропуска вагонов. Соответствующее предложение было направлено в госорганы. Более того, наши предприниматели еще осенью начали бить тревогу, так как из-за простоев ожидались срывы договорных обязательств перед партнерами, в связи с чем госорган пошел на встречу Нацпалате и мы получили письмо от МИИР РК, которое стало основанием для признания ситуации на границе форс-мажором", - отметил Талгат Темирханов.

 
В начале декабря 2020 года "Атамекен" разместил письмо МИИР РК на официальном сайте. С ним предприниматели могут обращаться во Внешнеторговую палату за оценкой и получением свидетельства о форс-мажоре. По данным ВТП уже выдано 28 свидетельств, всего с момента публикации письма от предпринимателей поступило 64 заявки.
 

Предприниматели действительно оказались в непростой ситуации, к нам попадали заявки, которые касаются доставки товаров первой необходимости, медицинского назначения. Помимо субъектов предпринимательства, данная ситуация коснулась и ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" в части неисполнения обязательств по перевозке и обслуживанию клиентов. К ним поступило более 6000 претензий", - рассказали во Внешнеторговой палате.

 
В ведомстве отмечают, что скопление связано с усилением карантинных мер КНР и ужесточением мер контроля при приеме и перегрузе грузов на китайской стороне, с тщательной обработкой каждого транспортного средства. Также рассматривается вопрос запрета приема тарированного зерна в мешках, так как в настоящее время проверяют не просто каждый вагон, а каждый мешок.
 

На наш взгляд, чтобы избежать социально-экономического напряжения, необходимо стабилизировать ситуацию на основе равноправия и взаимной выгоды всех участников рынка", - подчеркнул Талгат Темирханов.

 
Он отметил, что, несмотря на неоднократные обращения в правительство РК с просьбой провести переговоры с китайской стороной на уровне глав правительств, системно проблема не решается. Во избежание штрафов для предпринимателей в 2021 году, "Атамекен" намерен повторно обратиться в МИИР РК для разъяснений сохраняющейся ситуации на границе.
 

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