Казахстан будет придерживаться плана добычи нефти

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Министр энергетики РК Нурлан Ногаев после заседания правительства заявил, что Казахстан намерен придерживаться прежних планов по объему добычи нефти в 2020 году, передает Kazakhstan Today.
Есть планы на 2020 год, мы будем их придерживаться. И, согласно этим планам, у нас особо наращивания или снижения по объему нет", - цитирует Ногаева Kazpravda.kz.
Кроме того, он ответил на вопрос, стоит ли все же ожидать снижения цен на бензин.
Цены на бензин регулирует рынок, на сегодня необходимое количество бензина есть. Все три НПЗ работают в штатном режиме", - резюмировал министр.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства