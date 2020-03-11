Казахстан будет придерживаться плана добычи нефти

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Министр энергетики РК Нурлан Ногаев после заседания правительства заявил, что Казахстан намерен придерживаться прежних планов по объему добычи нефти в 2020 году, передает Kazakhstan Today.

Есть планы на 2020 год, мы будем их придерживаться. И, согласно этим планам, у нас особо наращивания или снижения по объему нет", - цитирует Ногаева Kazpravda.kz .

Кроме того, он ответил на вопрос, стоит ли все же ожидать снижения цен на бензин.

Цены на бензин регулирует рынок, на сегодня необходимое количество бензина есть. Все три НПЗ работают в штатном режиме", - резюмировал министр.

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