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НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Казахстан экспортирует более половины добываемого газа. В то же время 42% населения не имеет доступа к газу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вопрос добычи и потребления газа в Казахстане - один из ключевых на повестке дня. Страна богата голубым топливом и занимает 19-е место в мире по запасам газа согласно данным ОПЕК за 2020 год. Однако потребление газа в Казахстане неуклонно растет с каждым годом, превышая имеющиеся ресурсы, сообщает energyprom.kz

При растущем уровне потребления эксперты прогнозируют Казахстану дефицит газа начиная с 2024 года. Ожидается, что потребности внутреннего рынка превысят доступные ресурсы газа примерно на 1,7 млрд кубометров, сообщает CABAR.Asia.

С 2015 по 2021 год потребление газа увеличилось почти на 7 млрд кубометров, и в будущем оно будет только расти. Этому росту способствуют ввод новых промышленных объектов и крупные газохимические проекты. Газ становится важным ресурсом при переходе на экологически чистое топливо.

Все больше инвесторов, готовых создавать в стране какие-либо производства, хотят использовать газ, а не уголь. Кроме того, согласно исследованию Министерства энергетики, проведенному в 2017 году, к 2050 году 25-30% генерации электричества в Казахстане должно осуществляться за счет газа.

Однако значительная часть внутреннего потребления газа направляется все-таки на нужды населения, что является приоритетной энергетической политикой правительства. К концу 2021 года уровень газификации страны составил 57,67%, то есть доступ к газу имели 11 млн человек. При этом более 40% всех газифицированных сел и городов Казахстана приходятся всего на два региона.

Около 42% "негазифицированного" населения Казахстана, или примерно от 8 млн до 9 млн человек, живут без газа и используют уголь в качестве источника отопления.

Существующие проблемы газификации в стране носят исключительно инфраструктурный характер. На газификацию из государственного бюджета ежегодно выделяется до 40 млрд тенге. По словам чиновников, проекты газификации реализуются, но мешают бумажная волокита, коррупция, аварии на заводах и низкие цены на газ.

Несмотря на то что около половины населения не имеет доступа к этому ресурсу, Казахстан потребляет менее половины добываемого газа, а большую часть экспортирует по причине отсутствия обширных внутренних сетей газоснабжения для транспортировки газа внутри страны. В период с 2010 по 2021 год Казахстан экспортировал в среднем 58% объема годовой добычи газа.

Глава правления АО "QazaqGaz" Санжар Жаркешов заявил, что страна планирует увеличить добычу газа за счет запуска новых проектов, а также за счет переработки газа вместо сжигания и повторной закачки. "Реализация генеральной схемы газификации будет продолжена с привлечением частных инвестиций и независимых газораспределительных организаций", - сказал он на правительственном часе в парламенте.

При этом, по словам Жаркешова, в ближайшие годы газовая отрасль Казахстана может столкнуться с кризисом и страна может прекратить экспорт газа. У правительства нет четкого плана выхода из сложившейся ситуации. Но это повод вновь начать разговор о повышении стоимости голубого топлива для населения.

Переориентацию газа с экспортного на внутренний рынок президент Касым-Жомарт Токаев назвал вынужденным шагом, который ведет к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса.

Поэтому для решения данной проблемы необходимы системные меры, в том числе по увеличению ресурсной базы и переработки газа. Только нарастив добычу и переработку газа, государство сможет получать экспортную прибыль и в полной мере обеспечивать внутренние нужды", - сказал Токаев.