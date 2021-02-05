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Казахстан готов принимать меры по выполнению обязательств в рамках ОПЕК+

04.02.2021 5671
Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - 3 февраля прошло 26-е заседание совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, на заседании были отмечены положительные тенденции на мировом нефтяном рынке, благодаря принимаемым мерам по сокращению добычи. 
 
Рост мировой экономики прогнозируется на уровне 4,4% в 2021 году, мировой спрос на нефть составит 95,9 миллиона баррелей в сутки (рост на 5,6 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2020 годом). 
 
Также отмечено улучшение показателей по выполнению обязательств странами-участницами Соглашения за декабрь (101%, из них страны ОПЕК - 103%, страны не ОПЕК - 93%). 
 
Казахстан, в свою очередь, выразил готовность принимать дальнейшие меры по выполнению своих обязательств и компенсации ранее перевыполненных объемов.
 

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