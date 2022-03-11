Казахстан и Азербайджан обсудили вопросы развития Транскаспийского транспортного маршрута

НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики провели встречу в Баку по вопросам развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщили в пресс-службе МИИР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стороны обсудили ожидаемые прогнозные объемы перевозок грузов по ТМТМ на 2022 год, пропускную способность по участкам железных дорог и Каспийского моря, условия для переориентации дополнительных грузопотоков, а также вопросы создания так называемого "Среднего коридора" и перспективного совместного предприятия, которое позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и консолидировать транзитные грузы на маршруте", - проинформировали в МИИР.
Говоря о переориентации грузов казахстанских экспортеров на ТМТМ, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев отметил, что на сегодняшний день к перевозке через транскаспийский маршрут готовы 2 млн тонн казахстанских грузов, направляемых на экспорт.
Кроме того, представитель МИИР РК предложил азербайджанской стороне совместно развивать автомобильные грузовые перевозки на ТМТМ, а также рассмотреть предложение об увеличении количества авиарейсов между двумя странами. Данная инициатива встретила положительный отклик главы Министерства цифрового развития и транспорта АР.
По итогам встречи участники приняли решение, касающееся создания рабочей группы по развитию транзита.
Ранее сообщалось, что в связи с обострением геополитической ситуации возникли проблемы по международным перевозкам казахстанских грузов.