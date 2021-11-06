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Казахстан и Беларусь планируют увеличить объемы взаимной торговли сельхозпродукцией

05.11.2021, 16:21 24706
АЛМАТЫ. 5 НОЯБРЯ - О наращивании объемов взаимной торговли продукцией агропромышленного комплекса договорились вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Рустем Курманов и первый заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло в ходе 23-й Центрально-азиатской международной выставки "Пищевая промышленность" FoodExpo Qazaqstan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РК, в рамках выставки стороны обсудили двустороннее сотрудничества в АПК, вопросы продовольственной безопасности, сотрудничество в сфере сортоиспытания, развития молочной индустрии, подготовки кадров в области сельского хозяйства, а также приняли участие в открытии национальной экспозиции Республики Беларусь.
 
Как отмечает Минсельхоз РК, наращивание объемов взаимной торговли продукции АПК является первоочередным приоритетов для совместной работы двух министерств. Несмотря на снижение товарооборота продукцией АПК в силу пандемии, потенциал развития торговли между странами имеет большие перспективы дальнейшего развития.
 

Одними из приоритетных задач агропромышленного комплекса Казахстана на сегодняшний день являются переработка сельскохозяйственного сырья, а также производство качественных, доступных и конкурентоспособных продуктов питания", - отметил Курманов.

 
Кроме того, стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности. По словам вице-министра сельского хозяйства РК, Казахстан проводит большую работу по наращиванию объемов производства сельхозпродукции и продовольствия в целях обеспечения внутреннего рынка и реализация экспортного потенциала.
 

Предлагаю совместное сотрудничество в данном направлении. Тут нельзя не отметить вашу страну, как государства, полностью обеспечивающей себя по всем основным продуктам питания" - подчеркнул Курманов.

 
Также участники переговоров отметили тесное сотрудничество в сфере сортоиспытания. По данным вице-министра, в казахстанском государственном реестре селекционных достижений уже содержится 10 сортов сельхозкультур белорусской селекции, на испытании находятся 3 яблони белорусской селекции. 
 
Курманов также отметил, что одним из востребованных товаров в Китае является натуральная молочная продукция и предложил белорусской стороне обсудить вопрос реализации на территории МЦТС "Хоргос" молочной продукции совместного производства, ориентированной на рынок Китая. 
 

Также нам интересен белорусский опыт по производству детского питания из молока", - сказал вице-министр сельского хозяйства РК.

 
 

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Нацбанк прокомментировал текущее ослабление тенге

05.11.2021, 19:06 72415
АЛМАТЫ. 5 НОЯБРЯ - Директор департамента монетарных операций Национального банка Республики Казахстан Нуржан Турсунханов прокомментировал текущее ослабление тенге и почему национальная валюта не укрепилась вопреки высоким ценам на нефть, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Турсунханова, текущее ослабление тенге, которое наблюдается с конца октября этого года, связано прежде всего с существенной коррекцией на рынке нефти. С 26 октября цена на нефть, достигнув пиковых уровней 2018 года - 86 долларов за баррель, - прервала тренд на повышение и начала снижаться. За неполные 2 недели цена снизилась до 81 доллара, или на 5,8%. За этот же период национальная валюта ослабла с 425,07 до 429,74 тенге за доллар, или на 1,1%.
 

Несмотря на то, что ОПЕК+ по итогам заседания 4 ноября сохранила прежние договоренности о ежемесячном повышении добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, котировки нефти находятся под давлением в связи с призывом президента США к странам - участникам ОПЕК о наращивании добычи нефти. Администрация президента США считает, что высокие цены на бензин вследствие ограниченной добычи нефти и повышенного спроса на нефтепродукты создают угрозу восстановлению мировой экономики и способствуют росту глобальной инфляции", - отметил глава департамента монетарных операций Нацбанка.

 
В более долгосрочном контексте, как пояснил Турсунханов, несмотря на значительное восстановление цены на нефть с начала года, укрепление тенге не наблюдается. Бесспорно, цена на нефть остается одним из основных фундаментальных факторов для курса тенге, потому что именно цена на нефть непосредственно влияет на предложение иностранной валюты на внутреннем рынке. Однако текущий счет платежного баланса, который отражает фундаментальные факторы влияния на валютный курс, остается в дефиците, одной из причин которого является рост импорта потребительских товаров.
 

Также необходимо отметить, что вместе с ростом валютной экспортной выручки наблюдается эквивалентный аппетит на иностранную валюту, обусловленный восстановлением экономической активности, фактором отложенного спроса после карантинных ограничений, фискальным стимулом и использованием пенсионных отчислений. Таким образом, факторы спроса на внутреннем валютном рынке нивелируют рост валютной выручки в стране вследствие роста цен на нефть", - проинформировал он.

 
Также по информации представителя Нацбанка, еще один важный фактор, негативно влияющий на курс тенге, - это негативный риск-сентимент инвесторов в отношении развивающихся рынков.
 

Так, с начала года индекс валют развивающихся стран к доллару ослаб на 5,5%, что в первую очередь связано с трендом укрепления доллара в ответ на начало сворачивания программы количественного смягчения ФРС США. Напомню, что 3 ноября Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС объявил о сворачивании программы скупки облигаций на 15 млрд долларов ежемесячно с текущего объема в 120 млрд долларов. Более того, ввиду сохраняющегося инфляционного давления рыночные ожидания указывают на первое повышение ключевой ставки ФРС уже в сентябре 2022 года", - пояснил Турсунханов.

 
Ситуация, когда валюта страны-экспортера нефти не укрепляется вслед за ростом цен на энергоресурсы, не является уникальной для тенге. Большинство валют сырьевых развивающихся стран, несмотря на мировой подъем цен на сырьевые товары в текущем году, не смогли с начала года продемонстрировать существенное укрепление. Индекс Bloomberg сырьевых товаров с начала года увеличился почти на треть (+32%), котировки нефти выросли на 58%, однако бразильский реал ослаб на 6,9%, южноафриканский ранд - на 3,9%, мексиканское песо - на 3,2%, индонезийская рупия - на 1,9%.
 

В условиях действующего режима свободного плавания участники рынка самостоятельно формируют курс национальной валюты. Поэтому, несмотря на то, что динамика тенге не в достаточной мере транслирует рост нефтяных котировок, свободное формирование курса тенге обеспечивает рыночность и сбалансированность рынка, избегая накопление дисбаланса", - заключил глава департамента монетарных операций Нацбанка.

 
 

В Минторговли РК рассказали, когда могут быть сняты ограничения на казахстанско-китайской границе

05.11.2021, 18:28 77167
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Вице-министр торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев рассказал о главных причинах скопления грузов на границе с Китаем, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вопрос по границе с Китаем важный и актуальный. Мы видим эти проблемы, которые возникают. Но мы же все понимаем, что основная причина - это ковидная ситуация, где Китай полностью закрывает свои границы от товаров", - сообщил на брифинге СЦК вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев.

 
По словам спикера, проводится двойной, а иногда и тройной процесс очистки товаров, из-за чего грузы долгое время стоят на границе.
 

Для помощи нашему бизнесу мы, конечно, на постоянной основе в "ручном режиме" проводим переговоры с нашими партнерами с китайской стороны и пытаемся договориться, чтобы по тем или иным вещам мы могли в максимально короткие сроки осуществить поставку наших товаров", - заявил вице-министр торговли и интеграции.

 
Как сообщил Ержан Казанбаев, пока ситуация по COVID-19 в мире не пойдет на спад и мы не увидим послабительные меры со стороны Китая по границе и ситуации по коронавирусу, граница будет пока закрыта. "Если ситуация будет улучшаться, то и Китай будет постепенно открывать свои границы", - считает он.

 

Евразийский банк развития выпустил социальные облигации на 20 млрд тенге

05.11.2021, 18:09 94987
МОСКВА. 5 НОЯБРЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил дебютный выпуск трехлетних социальных облигаций на сумму 20 млрд тенге с купоном 10,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Размещение состоялось на площадках АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и Astana International Exchange (AIX). Выпуск вызвал большой интерес со стороны инвесторов - совокупный спрос на обеих биржах составил 30 млрд тенге. Организатором облигационного выпуска выступил Halyk Global Markets, дочерняя организация Halyk Group.
 
ЕАБР является пионером в реализации проектов устойчивого развития в ЕАЭС и данный выпуск впервые одновременно листингован на обеих биржах. Выпуск будет верифицирован в соответствии с принципами социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), что будет подтверждено независимым заключением аккредитованного агентства. 
 

В соответствии с новой Стратегией ЕАБР, утвержденной советом в июле текущего года, банк ставит задачу развивать рынок "зеленых" и социальных инвестиций в регионе. На сегодняшний день доля ESG-проектов в портфеле ЕАБР составляет 15%, а объем ESG-инвестиций в регион составил более 700 млн долларов. Большинство проектов по линии ESG реализованы на территории Республики Казахстан, с этим и связано решение провести дебютные сделки по выпуску "зеленых" и социальных облигаций на KASE и AIX. Так, в сентябре текущего года банк успешно закрыл свою дебютную сделку по размещению "зеленых" облигаций на KASE, сегодня мы закрыли сделку по облигациям под проекты, имеющие высокое социальное значение", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

 
ЕАБР намерен продолжить финансирование проектов в области "зеленой" энергетики, социально значимых проектов в сфере здравоохранения и оказать содействие развитию транспортных коридоров в государствах-участниках ЕАБР. В феврале этого года банк подписал Меморандум с Министерством здравоохранения Республики Казахстан, направленный на сотрудничество в части достижения индикаторов Государственной программы развития здравоохранения на 2020 - 2025 года. По ряду проектов подписаны мандатные соглашения о финансировании строительства и эксплуатации многопрофильных больниц. 
 
Один из ключевых рассматриваемых проектов ЕАБР - это реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань - Мангышлак, социальная направленность которого заключается в улучшении водоснабжения населения западного региона Казахстана и обеспечении питьевой водой Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для города Жанаозена и Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области, где водовод является единственным централизованным источником подачи воды.
 

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