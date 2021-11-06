Казахстан и Беларусь планируют увеличить объемы взаимной торговли сельхозпродукцией

АЛМАТЫ. 5 НОЯБРЯ - О наращивании объемов взаимной торговли продукцией агропромышленного комплекса договорились вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Рустем Курманов и первый заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло в ходе 23-й Центрально-азиатской международной выставки "Пищевая промышленность" FoodExpo Qazaqstan, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РК, в рамках выставки стороны обсудили двустороннее сотрудничества в АПК, вопросы продовольственной безопасности, сотрудничество в сфере сортоиспытания, развития молочной индустрии, подготовки кадров в области сельского хозяйства, а также приняли участие в открытии национальной экспозиции Республики Беларусь.

Как отмечает Минсельхоз РК, наращивание объемов взаимной торговли продукции АПК является первоочередным приоритетов для совместной работы двух министерств. Несмотря на снижение товарооборота продукцией АПК в силу пандемии, потенциал развития торговли между странами имеет большие перспективы дальнейшего развития.

Одними из приоритетных задач агропромышленного комплекса Казахстана на сегодняшний день являются переработка сельскохозяйственного сырья, а также производство качественных, доступных и конкурентоспособных продуктов питания", - отметил Курманов.

Кроме того, стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности. По словам вице-министра сельского хозяйства РК, Казахстан проводит большую работу по наращиванию объемов производства сельхозпродукции и продовольствия в целях обеспечения внутреннего рынка и реализация экспортного потенциала.

Предлагаю совместное сотрудничество в данном направлении. Тут нельзя не отметить вашу страну, как государства, полностью обеспечивающей себя по всем основным продуктам питания" - подчеркнул Курманов.

Также участники переговоров отметили тесное сотрудничество в сфере сортоиспытания. По данным вице-министра, в казахстанском государственном реестре селекционных достижений уже содержится 10 сортов сельхозкультур белорусской селекции, на испытании находятся 3 яблони белорусской селекции.

Курманов также отметил, что одним из востребованных товаров в Китае является натуральная молочная продукция и предложил белорусской стороне обсудить вопрос реализации на территории МЦТС "Хоргос" молочной продукции совместного производства, ориентированной на рынок Китая.

Также нам интересен белорусский опыт по производству детского питания из молока", - сказал вице-министр сельского хозяйства РК.