Казахстан и ОАЭ подписали ряд соглашений на 900 миллионов долларов

Фото: primeminister.kz

АБУ-ДАБИ. 20 СЕНТЯБРЯ - Ряд двусторонних документов между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами на 900 миллионов долларов подписали премьер-министр РК Алихан Смаилов и министр администрации президента ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках визита в ОАЭ Смаилов также провел переговоры с представителями деловых кругов этой страны, сообщает primeminister.kz

Инвесторам был представлен перечень новых 40 инвестиционных проектов на общую сумму свыше $6,5 млрд в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, нефтегазовая отрасль, строительство и др.", - информирует сайт главы правительства.

В частности, Смаилов встретился с главным исполнительным директором группы Mubadala Мусаббихом аль-Кааби, занимающей 13-е место в мировом рейтинге суверенных фондов с оценочными активами в 285 млрд долларов.

У нас есть серьезный потенциал в сферах энергетики, химической промышленности, сельского хозяйства, горно-металлургического комплекса. В этом контексте я бы хотел предложить принять участие в реализации новых проектов, специально подготовленных с учетом текущей ситуации в мире", - сказал Смаилов.

Он также обозначил перспективы запуска совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике и банковском секторе. По его словам, приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан по итогам I квартала этого года вырос на 54% и составил 6,8 млрд долларов. Премьер Казахстана призвал зарубежных партнеров использовать все имеющиеся возможности для сотрудничества.

В свою очередь Мусаббих аль-Кааби отметил, что компания Mubadala активно ищет возможности для запуска инвестпроектов в Казахстане. В частности, интерес вызывает сотрудничество в сферах зеленой энергетики, финансов, горной металлургии, нефти и газа.

Смаилов также провел переговоры с управляющим и главным исполнительным директором компании ADQ Мухаммедом аль-Сувейди.

Сфера деятельности вашего холдинга весьма обширна и охватывает такие отрасли, как сельское хозяйство, промышленность, логистика, здравоохранение и другие. Все эти направления являются для нас приоритетными", - отметил премьер.

Мухаммед аль-Сувейди поблагодарил казахстанскую делегацию за представленные возможности, отметив особый интерес к фармацевтической отрасли, производству продовольственных товаров, развитию логистических маршрутов и возобновляемой энергетики.

Кроме того, Смаилов провел встречу с председателем компании Ayana Holding Абдуллой бен Лахеджом, на которой обсуждены вопросы реализации проектов в сфере строительства.

По итогам двусторонних встреч в присутствии премьер-министра РК подписан ряд двусторонних коммерческих документов в различных секторах экономики на общую сумму 900 млн долларов.

На переговорах премьер подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты - основной торгово-экономический партнер Казахстана в регионе.

Эмираты сохраняют лидирующую позицию среди арабских стран по товарообороту с нашей страной", - сообщил премьер-министр.

По итогам 2021 года взаимный товарооборот составил 709 млн долларов с увеличением почти на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Смаилов выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в банковской сфере и сельском хозяйстве, в том числе по производству сахара и молочной продукции.

В свою очередь шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян выразил надежду, что нынешний визит главы казахстанского правительства будет способствовать продвижению отношений между странами на более высокий уровень.