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Казахстан и ОАЭ подписали ряд соглашений на 900 миллионов долларов

20.09.2022, 16:16 17931
Казахстан и ОАЭ подписали ряд соглашений на 900 миллионов долларов
Фото: primeminister.kz
АБУ-ДАБИ. 20 СЕНТЯБРЯ - Ряд двусторонних документов между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами на 900 миллионов долларов подписали премьер-министр РК Алихан Смаилов и министр администрации президента ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках визита в ОАЭ Смаилов также провел переговоры с представителями деловых кругов этой страны, сообщает primeminister.kz
 

Инвесторам был представлен перечень новых 40 инвестиционных проектов на общую сумму свыше $6,5 млрд в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, нефтегазовая отрасль, строительство и др.", - информирует сайт главы правительства. 

 
В частности, Смаилов встретился с главным исполнительным директором группы Mubadala Мусаббихом аль-Кааби, занимающей 13-е место в мировом рейтинге суверенных фондов с оценочными активами в 285 млрд долларов. 
 

У нас есть серьезный потенциал в сферах энергетики, химической промышленности, сельского хозяйства, горно-металлургического комплекса. В этом контексте я бы хотел предложить принять участие в реализации новых проектов, специально подготовленных с учетом текущей ситуации в мире", - сказал Смаилов.

 
Он также обозначил перспективы запуска совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике и банковском секторе. По его словам, приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан по итогам I квартала этого года вырос на 54% и составил 6,8 млрд долларов. Премьер Казахстана призвал зарубежных партнеров использовать все имеющиеся возможности для сотрудничества.
 
В свою очередь Мусаббих аль-Кааби отметил, что компания Mubadala активно ищет возможности для запуска инвестпроектов в Казахстане. В частности, интерес вызывает сотрудничество в сферах зеленой энергетики, финансов, горной металлургии, нефти и газа.
 
Смаилов также провел переговоры с управляющим и главным исполнительным директором компании ADQ Мухаммедом аль-Сувейди. 
 

Сфера деятельности вашего холдинга весьма обширна и охватывает такие отрасли, как сельское хозяйство, промышленность, логистика, здравоохранение и другие. Все эти направления являются для нас приоритетными", - отметил премьер.

 
Мухаммед аль-Сувейди поблагодарил казахстанскую делегацию за представленные возможности, отметив особый интерес к фармацевтической отрасли, производству продовольственных товаров, развитию логистических маршрутов и возобновляемой энергетики.
 
Кроме того, Смаилов провел встречу с председателем компании Ayana Holding Абдуллой бен Лахеджом, на которой обсуждены вопросы реализации проектов в сфере строительства.
 
По итогам двусторонних встреч в присутствии премьер-министра РК подписан ряд двусторонних коммерческих документов в различных секторах экономики на общую сумму 900 млн долларов.
 
На переговорах премьер подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты - основной торгово-экономический партнер Казахстана в регионе. 
 

Эмираты сохраняют лидирующую позицию среди арабских стран по товарообороту с нашей страной", - сообщил премьер-министр.

 
По итогам 2021 года взаимный товарооборот составил 709 млн долларов с увеличением почти на 50% по сравнению с предыдущим годом.
 
Смаилов выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в банковской сфере и сельском хозяйстве, в том числе по производству сахара и молочной продукции.
 
В свою очередь шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян выразил надежду, что нынешний визит главы казахстанского правительства будет способствовать продвижению отношений между странами на более высокий уровень.
 

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Импорт сахара могут освободить от НДС в Казахстане

21.09.2022, 11:38 2326
Импорт сахара могут освободить от НДС в Казахстане
Фото: Pixabay.com
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане импорт сахара могут освободить от налога на добавленную стоимость. Об этом на заседании мажилиса сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, озвучивая проект поправок в Налоговый кодекс, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках поправок, направленных на стимулирование отечественных товаропроизводителей, для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара-сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара, сообщил глава МНЭ.
 
Также предлагается норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства.
 

Следующая норма касается реализации аффинированного золота. Сейчас реализация Национальному банку такого золота освобождается от НДС. Предлагается распространение нормы и на реализацию золота ювелирам", - рассказал Куантыров.

 
Также решается вопрос укрупнения электрических сетей. Предлагается исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией. 
 
Отдельный блок поправок в Налоговый кодекс направлен на снижение нагрузки на фонд оплаты труда.
 

В настоящее время с фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается данные платежи объединить в один платеж", - пояснил Куантыров.

 
Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам.
 
По его словам, единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений. Платеж будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа. 
 

Таким образом, единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку", - резюмировал спикер.

 
Ввести минимальные розничные цены на сахар предложили в Казахстане.
 

Казахстанские банки приостановили прием карт "Мир"

21.09.2022, 10:48 3041
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские банки престали принимать карты российской платежной системы "Мир", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В "Народном банке Казахстана" перестали принимать карты "Мир". В его call-центре сообщили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.
 
По информации iz.ru, вслед за турецкими банками перестают работать с российской платежной системой и вьетнамские банки.
 
В Центробанке РФ пояснили, что зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом в Банке России намерены продолжать диалог о расширении географии приема нацкарт.
 
На сайте платежной системы "Мир" на 20 сентября был закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт. В сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) от 20 апреля 2022 года перечислялось, что "пластик" принимался к оплате в восьми странах, в том числе во Вьетнаме (в инфраструктуре платежной системы NAPAS - в банках BIDV и VRB) и в Казахстане (снять наличные и оплатить покупки можно было в устройствах банков ВТБ, "Сбербанка", "Народного банка Республики Казахстан" ("Халык банк"), "Банка ЦентрКредит").
 

В Казахстане намолочено свыше 17 млн тонн зерна

20.09.2022, 18:47 14441
В Казахстане намолочено свыше 17 млн тонн зерна
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - На сегодняшний день по всем областям республики продолжается уборка урожая. По данным акиматов, убрано 13,9 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 86,3%, при средней урожайности 12,5 ц/га намолочено 17,3 млн тонн зерна, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Что касается других сельхозкультур, то валовой сбор маслосемян составил 363 тысячи тонн, собрано 3,6 млн тонн овощей и 2,1 млн тонн картофеля. Работы продолжаются, сообщает пресс-служба Минсельхоза. 
 
В Казахстане функционируют 189 лицензированных хлебоприемных предприятий с общей емкостью хранения 12,8 млн тонн. Проводится плановая работа по их подготовке к приему нового урожая. 
 
Кроме того, у сельхозтоваропроизводителей имеются собственные емкости хранения, рассчитанные на 16,6 млн тонн зерна. С учетом прогнозируемого урожая указанных объемов будет достаточно для хранения зерна.

Напомним, по итогам января-июля из Казахстана на экспорт отправили 3,3 млн тонн пшеницы и меслина на 1 млрд долларов. Рост в натуральном выражении составил 3,2%, в денежном - 40,4%. Большая часть продукции была отправлена в страны СНГ: 2,3 млн тонн - на 3% больше, чем годом ранее. Наибольшие объемы экспортировали в Узбекистан (1,5 млн тонн), Таджикистан (416 тысяч тонн) и Туркменистан (217,9 тысячи тонн).
 

Российские фуры с товарами из Европы застряли на границе с Казахстаном

20.09.2022, 17:09 16516
Российские фуры с товарами из Европы застряли на границе с Казахстаном
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Российские грузовики, перевозящие товары из Европы, начали задерживать на границе с Казахстаном. В настоящее время известно о 8 случаях задержания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие - на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать", - сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). 

 
На перевозчиков планируют наложить штрафы. По данным АСМАП, это около 3 тысяч евро на каждый случай задержания (около 180 тысяч рублей).
 
По данным источника, речь идет о транзитной транспортировке, когда фуры из ЕС везет европейская компания, затем на границе с Белоруссией автопоезд перецепляют на грузовики белорусских или российских организаций, и далее они следуют в Казахстан. 
 

Власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС - той, которая везла эти же товары по Евросоюзу до Белоруссии или России. Но эти структуры не передают документы друг другу, а само новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении", - сказали "Известиям" в АСМАП. 

 
В Минтрансе РФ уже заявили, что считают, что Астана ввела необоснованные требования. Соответствующее письмо российское ведомство направило в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. В письме российские власти просят Казахстан отменить требования и освободить задержанные фуры без наложения штрафов. 
 
В свою очередь в АСМАП российский бизнес призвали временно воздержаться от транзитной транспортировки до урегулирования ситуации.
 
Между тем ситуацию прокомментировали в МИИР РК. Там сообщили, что при ввозе европейских грузов на территорию Казахстана путем перецепки иностранные перевозчики обязаны иметь при себе два бланка разрешений.
 

Согласно порядку, установленному международными договорами и внутренним законодательством Республики Казахстан, при подобных перевозках иностранный перевозчик должен иметь при себе два бланка разрешения. Первый бланк - переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перевозку грузов до терминала на приграничной территории. Второй бланк - бланк, переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перецепку с терминала до РК", - напомнили в ведомстве. 

 
В связи с тем что иностранные перевозчики продолжают систематически нарушать условия выполнения перевозок грузов из третьих стран в Казахстан методом перецепки (перегрузки), Министерство индустрии и инфраструктурного развития при содействии Министерства иностранных дел РК направило в заинтересованные компетентные органы и организации иностранных государств соответствующее обращение.
 

Напоминание о порядке применения разрешительной системы при перевозке грузов из третьих стран путем перецепки и необходимости его соблюдения иностранными перевозчиками направлено в страны ЕС, ЕАЭС, СНГ, Украину и Грузию", - проинформировали в ведомстве.

 

"КазМунайГаз" выкупил 50% доли в "КМГ Кашаган Б.В."

20.09.2022, 13:44 20771
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) 15 сентября 2022 года использовало свое право в рамках заключенного в 2015 году соглашения "колл опцион" и приобрело у АО "Самрук-Казына" 50% доли в компании ЧКОО "КМГ Кашаган Б.В." за $3,8 млрд, которой принадлежит 16,88% в соглашении о разделе продукции по Северо-Каспийскому проекту (проект Кашаган), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данное приобретение является одной из самых крупных сделок для "КазМунайГаза" за последние годы. В результате увеличения доли в проекте Кашаган у КМГ улучшатся показатели консолидированной добычи, EBITDA, чистой прибыли и активов. При этом долг компании также увеличится. Планируется, что оплата за приобретение будет осуществляться за счет денежных потоков "КМГ Кашаган Б.В.", - сообщил заместитель председателя правления КМГ Даурен Карабаев.

 
В 2015 году КМГ продал 50% долю в "КМГ Кашаган Б.В." фонду, чтобы использовать вырученные средства на уменьшение долга с целью недопущения нарушения финансового ковенанта "Чистый Долг / EBITDA <= 3.5х" в еврооблигациях КМГ из-за резкого падения цены на нефть в те годы.
 
Нынешнему выкупу предшествовала работа по улучшению финансового состояния КМГ, что позволило реализовать данную сделку без давления на кредитные рейтинги.
 
Мероприятия по улучшению финансового состояния в течение этого периода включали в себя проведение переговоров с миноритарными акционерами и консолидацию доли КМГ в АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", работу по оптимизации ковенантного пакета в публичном долге КМГ и выстраиванию долгосрочного графика погашения в соответствии с денежными потоками КМГ. В частности, в результате серии сделок с еврооблигациями КМГ из ковенантного пакета был полностью исключен финансовый ковенант "Чистый Долг / EBITDA <= 3.5х".
 
В результате проведенной работы общий долг КМГ согласно консолидированной аудированной финансовой отчетности снизился c 19,2 млрд долларов США по состоянию на конец 2014 года до 8,4 млрд долларов США по состоянию на конец первого полугодия 2022 года. С учетом приобретения доли в "КМГ Кашаган Б.В." общий долг КМГ сразу после завершения сделки составит около 10,7 млрд долларов США.
 
Улучшение финансового состояния КМГ было также отмечено международными рейтинговыми агентствами, которые в течение этого периода повысили индивидуальные кредитные рейтинги КМГ.
 
Ранее 50-процентная доля в компании ЧКОО "КМГ Кашаган Б.В." находилась под предварительным арестом, который был снят апелляционным судом Гааги, Нидерланды, в текущем году. Последующее обжалование этого решения, поданное в Верховный суд Нидерландов, не влияет на выкуп 50-процентной доли КМГ, так как решение апелляционного суда о снятии ареста имеет незамедлительную силу.
 
Дальнейшие детали сделки будут надлежащим образом раскрыты в финансовой отчетности КМГ.

Ранее сообщалось, что рекордный объем нефтепродуктов будет произведен в Казахстане.
 

Бизнесмены Шымкента жалуются на недобросовестную конкуренцию на рынке ГСМ

20.09.2022, 11:41 23701
Бизнесмены Шымкента жалуются на недобросовестную конкуренцию на рынке ГСМ
ШЫМКЕНТ. 20 СЕНТЯБРЯ - Шымкентские предприниматели заявили, что дефицит горючего создается искусственно, а потом диктуются цены на топливо, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Бизнесмены мегаполиса уверены, крупные АЗС получают топливо в больших объемах.
 

Почему не контролируют оптовиков? Есть оптовики, которые на сегодняшний день продают на рынке дизтопливо по завышенным ценам. То, что АЗС взяли 20 тонн, его не хватает. Этого хватает только на 7 дней. А потом им придется на рынке делать закуп по завышенным ценам, кто-то даже по 300 тенге предлагает. На сегодняшний день даже на рынке 92-го не хватает", - заявил предприниматель Тахирбек Нишанбаев.

 
По информации Otyrar.kz, с начала сентября поступило 14 000 тонн дизтоплива. Большую часть горючего забрали крупные АЗС, а остальные 10 процентов получили мелкие предприниматели. В результате ощущается нехватка топлива, и сегодня некоторые станции находятся на грани закрытия. Для устранения проблемы в палате предпринимателей Шымкента предлагают создать естественную конкуренцию среди крупных и начинающих бизнесменов.
 

Здесь надо учесть, что у местных оптовиков есть обязательства перед конечными потребителями по доставке ГСМ, многие строительные компании или другие конечные потребители покупают ГСМ под реализацию, то есть оплату производят после получения товара, и у многих у них нет возможности получать ГСМ самовывозом, и поэтому оптовики осуществляют доставку ГСМ до места назначения. При этом конечные потребители берут ГСМ частями, так как не имеют возможности полностью оплатить и хранить товар. Создание конкуренции при равенстве всех участников рынка и естественная регулировка цен была бы гарантирована. Данная мера даст возможность прозрачного определения ценообразования нефтепродукта уже на начальном этапе", - сказала заместитель директора НПП "Атамекен" Шымкента Сабира Адамбекова.

 
Жалобы предпринимателей выслушали и антимонопольщики. По их словам, на недобросовестных оптовиков они сначала составляют протокол, а после дело передают в суд.
 

В случае превышении цен, установленных на ГСМ и нефтепродукты, департамент составляет протокол в отношении АЗС, которые допустили правонарушения. Следом полный пакет документов, идут судебные инстанции. То есть до вынесения окончательного решения в части наложении штрафа. То есть на этом функциональные обязанности нашего департамента и ограничиваются", - пояснила исполняющая обязанности руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Шымкента Айсулу Алибекова.

 
На заседании предприниматели поднимали вопрос о создании механизма доставки нефтепродуктов напрямую на станции, а не оптовикам. Такая схема создаст открытую конкуренцию, считают бизнесмены.

Правительство РК выработало новые механизмы обеспечения ГСМ.
 

В столичном аэропорту планируют строительство второй взлетной полосы

20.09.2022, 09:41 26161
В столичном аэропорту планируют строительство второй взлетной полосы
Фото: МИИР РК
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - В столичном международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" планируют строительство второй взлетно-посадочной полосы, в планах также открытие специальной экономической зоны и подведение железнодорожных путей для улучшения логистики доставки авиатоплива, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Действующая взлетно-посадочная полоса "Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев" была реконструирована в 2003 году и с тех пор ни разу не модернизировалась. В текущем году здесь был проведен капитальный ремонт. Однако в связи с ростом интенсивности авиаперевозок и планами по развитию аэропорта менеджмент предприятия говорит о необходимости проведения новой реконструкции участка аэродрома.
 

Мы ожидаем, что к 2027-2028 году достигнем уровня потока, который потребует увеличения пропускной способности взлетно-посадочной полосы. Мы планируем поменять покрытие на полосе, рулежных дорожках и перроне, а также светосигнальное оборудование. Ремонт ВПП создаст временные неудобства, но проблему мы решим", - рассказал на презентации концепции развития воздушной гавани первый заместитель председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулет Хамзин.

 
По словам Хамзина, воздушная гавань Астаны должна стать крупнейшей в Казахстане по пассажиропотоку и числу выполняемых рейсов уже в 2023 году. Также рланируется более чем в четыре раза увеличить перевозку грузов в ближайшие 5 лет.
 
Планы по дальнейшему развитию аэропорта основываются на стабильном улучшении финансовых показателей и подкрепляются успехами новой стратегии предприятия. В 2021-2022 годах из-за остановки гражданских авиаперевозок работа воздушной гавани была переориентирована на дозаправку и обслуживание транзитных грузовых рейсов. Перенос акцентов позволил за короткие сроки погасить все текущие обязательства перед кредиторами, выплатить все соцобязательства перед работниками, сохранить кадры и выйти на операционную прибыль. Благодаря новой стратегии в первом полугодии 2022 года столичный аэропорт получил 1,6 млрд тенге чистой прибыли. В целом доход по итогам 2022 года ожидается на уровне 68 млрд тенге, что на 15,8% выше, чем в 2021 году, рассказали в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
 
По информации первого зампреда правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", на основе концепции опытными специалистами Международной ассоциации гражданской авиации (IATA) разрабатывается мастер-план развития аэропорта до 2050 года, до ноября текущего года планируется закончить работу.
 

Мастер-план будет включать в себя поэтапное планирование использования земельных участков, строительства, параметров и технологических схем новых объектов инфраструктуры - второй ВПП, перрона, терминалов, ангаров, боксов, а также необходимых ресурсов, в том числе спецтехники и персонала. На основе данного мастер-плана в дальнейшем будет разработан долгосрочный бизнес-план развития компании", - сообщил Даулет Хамзин.

 
Также он отметил, что одним из приоритетных направлений работы аэропорта станет развитие грузовой инфраструктуры и расширение карго-терминалов. Идеальное географическое расположение аэропорта снижает расходы грузовых авиакомпаний при перелетах из Китая в Европу, а предложенные конкурентоспособные цены на наземное обслуживание и авиатопливо служат дополнительным стимулом для привлечения транзитных рейсов из других аэропортов и стран.
 

Нужно отметить, что у нас лучшая наземная инфраструктура и техоборудование в Центральной Азии, которые позволяют быстро и качественно обслуживать рейсы. Взлетно-посадочная полоса аэропорта - одна из лучших в регионе. Она соответствует категории IIIА ИКАО и позволяет принимать и выпускать все типы воздушных судов практически в любую погоду", - добавил Хамзин.

 
В основном транзитные грузовые рейсы выполняются на большегрузных самолетах, и им требуется большой объем заправки. Уникальная система заправки воздушных судов в столичном аэропорту сокращает затраты времени на предполетные процедуры и позволяет ускоренно обслуживать авиакомпании. К примеру, заправка 100 тонн топлива для большегрузного лайнера занимает всего 30-40 минут.
 

Этими преимуществами мы привлекли новых клиентов, которые помогли нам выйти из кризиса. Сейчас наш аэропорт обслуживает более 3 тысяч грузовых транзитных рейсов в год. До пандемии эта цифра не достигала даже 50", - рассказал представитель руководства предприятия.

 
Вместе с тем для успешной диверсификации доходов аэропорту необходимо получить права на управление землей и развитие инфраструктуры за счет концессии. Современный тренд в деятельности аэропортов во всем мире - расширение неавиационных доходов за счет правильного управления земельными ресурсами и инфраструктурой. До 40% доходов аэропорты получают от использования земель на основе договоров концессии в аэропортах и долгосрочной аренды объектов инфраструктуры.
 

В Казахстане земельными участками в аэропортах управляют акиматы. Необходимо ввести понятие концессии в аэропортах и передать им право распоряжения землей. Это станет драйвером привлечения частных инвестиций в инфраструктуру аэропортов", - считает Даулет Хамзин.

 
Он также проинформировал, что по итогам первого полугодия столичный аэропорт получил 1,6 млрд тенге чистого дохода.
 

В 2021 году мы обслужили 4,8 млн пассажиров, в январе-августе 2022 года - более 3,5 млн. К концу года пассажиропоток составит 5,3 млн, доход ожидается на уровне 68 млрд тенге, что на 15,8% выше, чем в 2021 году", - добавил спикер. 

 

В Минтруда назвали средний размер пенсии

20.09.2022, 09:31 25751
В Минтруда назвали средний размер пенсии
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - За 8 месяцев текущего года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,9 трлн тенге. В сентябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 244,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 74,2 млрд тенге, солидарной пенсии - 169,9 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 1 сентября 2022 года численность пенсионеров составляет 2 млн 253 тысячи человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 сентября 2022 года составил 109 224 тенге", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

 
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
 
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
 
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
 
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
 
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
 
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Ранее в Минтруда рассказали о поэтапном введении обязательных пенсионных взносов работодателей.
 

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