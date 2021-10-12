Казахстан может столкнуться c дефицитом электроэнергии

НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - С дефицитом электроэнергии может столкнуться Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Резкий рост потребления электроэнергии в этом году в Казахстане связывают с работой так называемых майнеров. Не секрет, что из-за низких тарифов наша страна привлекательна для людей, занимающихся добычей криптовалюты. Для их стабильного и бесперебойного функционирования нужны мощности, сопоставимые с годовым объемом электроэнергии, которую вырабатывают крупные ГРЭС, сообщает "Хабар 24".
Из года в год в Казахстане растет потребление электроэнергии. И это закономерная общемировая практика. Однако темпы 2021 года в разы превосходят показатели прошлых лет. Системный оператор зафиксировал 7-процентное увеличение. Если перевести цифру в мощности, это полторы тысячи мегаватт. Чтобы ощутить весь масштаб, нужно представить, что в Казахстане появились еще пять Кызылординских областей или одна Алматинская. Для сравнения: ежегодно в стране прогнозируют рост потребления электроэнергии на 2%.
Анализ показывает, что, конечно, это мировые тренды по развитию майнинга, цифрового майнинга. Казахстан в этом вопросе тоже в стороне не стоит. Так как у нас очень привлекательные цены, такого рода потребители активно развиваются в нашей стране", - говорит главный диспетчер национального диспетчерского центра AO "KEGOC" Бекжан Мукатов.
По подсчетам Министерства энергетики, майнеры используют почти тысячу мегаватт. Это вся мощность Экибастузской ГРЭС-2. Чтобы регулировать потоки электроэнергии, которые потребляют добытчики биткоинов, KEGOC и Минэнерго разрабатывают поправки в нормативные акты. Кроме этого, профильное ведомство намерено отключать от снабжения "серые" криптофермы. Если они и дальше будут работать в таком же темпе, республике грозит дефицит электроэнергии. Но если говорить о рисках, то дело не только в майнерах.
У нас сложная ситуация с состоянием генерирующих мощностей в республике. Высокая аварийность на станциях, которая уже с упомянутым ростом потребления приводит к тому, что действительно складывается риск дефицита электроэнергии. Если меньше выработки, потребность выше, то возникает дефицит", - сказал Бекжан Мукатов.
Нехватка электроэнергии уже ощущается в часы так называемого суточного максимума – с 7 до 10 часов вечера. В летнее время нагрузка на сети усиливается с 3 до 4 часов дня, когда температура доходит до пика и повсюду включаются кондиционеры. Но в целом, как сообщили в Министерстве энергетики, мощностей, которые вырабатывают отечественные станции, стране пока хватает. Всего их 204. Они производят порядка 19 тысяч мегаватт.
По поручению президента РК разрабатывается энергетический баланс до 2035 года. В рамках энергетического баланса будут рассмотрены вопросы по генерации. Это строительство новых. С учетом потребления, мощностей и где будут построены, проводится работа по развитию маневренной генерации. В декабре будут аукционные торги", - сказал руководитель управления развития электроэнергетики и интеграции МЭ РК Болат Толенбаев.
Без ввода новых генерирующих мощностей покрыть растущую потребность в электроэнергии в будущем не получится. Это признает и системный оператор KEGOC. Действующие станции в основном тепловые и работают на угле. Построены они были еще в 70-х годах, поэтому больше половины из них изношены на 60%. В энергетическом балансе, который Минэнерго планирует представить в декабре, рассмотрят разные сценарии развития отрасли, в том числе с учетом возобновляемых источников энергии. Но они могут только компенсировать небольшие суточные колебания. Использовать их в качестве базовых источников невозможно. В этом случае подходит атомная энергия, говорят ученые.
Атомную энергетику можно сравнивать с ВИЭ только в плане экологичности. Все же ее надо сравнивать с угольной. Поскольку, повторюсь, это базовая мощность. Существуют различные по мощности атомные блоки. Есть 300, 600, 1000 и больше. Все зависит от того, какой энергоблок будет выбран. Наши угольные электростанции собираются из тепловых блоков, генерируют они также гигаватт. Здесь все сопоставимо. Они несопоставимы по воздействую на экологию", - сообщил Денис Зарва, заместитель главного инженера национального ядерного центра РК Курчатов.
Пока дефицит электроэнергии в Казахстане только прогнозируется. По словам специалистов, рано или поздно государство с ним столкнется. Это произойдет, если потребление и дальше будет расти, а ситуация с аварийностью станций сохранится. Тогда электроэнергию придется импортировать из соседних стран, говорится в сюжете.