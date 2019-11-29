Казахстан подал новое заявление об аннулировании арбитражного решения в Швеции по делу Стати

Нур-Султан. 28 ноября. Kazakhstan Today - Министерством юстиции от имени Республики Казахстан подано новое заявление об аннулировании арбитражного решения в Швеции на основании того, что оно было получено в результате преступной деятельности Стати, передает Kazakhstan Today.

"25 ноября 2019 года Республика подала новое ходатайство в Апелляционный суд Свеа в Стокгольме о признании недействительным арбитражного решения от 19 декабря 2013 года, полученного Анатолием Стати, Габриэлем Стати, Ascom Group и Terra Raf Trans Traiding Ltd. ("Стати") на сумму 497 миллионов долларов США. Причинами нового ходатайства, среди прочего, является то, что требования Стати не могли быть предметом арбитражного разбирательства и что арбитражное решение несовместимо с основополагающими принципами шведской правовой системы", - сообщили в Министерстве юстиции РК.

Как отметили в ведомстве, республика пошла на этот экстраординарный шаг после того, как были обнаружены новые доказательства, демонстрирующие, что "инвестиции" Стати в Казахстане были облачением системных преступных схем Стати, имевших транснациональный характер и последствия, а также, что Стати применил мошенничество для того, чтобы сначала получить арбитражное решение путем обмана арбитражного суда, а затем добиваться его признания и исполнения в судах различных стран.

Республика получила новые доказательства через правовую помощь со стороны других государств на основе международных договоров о правовой помощи, а также от аудиторов Стати и в рамках судебных разбирательств в судах США и Великобритании. Новые данные свидетельствуют о том, что Стати систематически использовал свои казахстанские компании в незаконных целях, обманывая инвесторов, аудиторов, рейтинговые агентства, государственные органы Казахстана и других стран, арбитражный суд и суды в различных странах", - говорится в сообщении Минюста.

По информации Минюста, в ходе арбитража Стати утверждал, что меры, принятые Казахстаном, вызвали финансовый кризис в казахстанских компаниях Стати, что, в конечном итоге, привело к потере его активов в Казахстане. Арбитражный суд согласился с этими утверждениями и пришел к выводу о том, что Республика нарушила нормы публичного международного права. Новые доказательства свидетельствуют о том, что Стати обманул арбитражный суд. Стати не сообщил в ходе арбитража, что причиной проблем казахстанских компаний Стати были не меры Казахстана, а то, что Стати систематически незаконно выводил сотни миллионов долларов США из своих казахстанских компаний в другие страны. Как сейчас установлено, Стати действовал через непрозрачную сеть многочисленных оффшорных компаний с единственной целью запутывания происхождения и местонахождения денег, полученных в результате деятельности казахстанских компаний. Республика получила выписки по банковским счетам более 30 оффшорных компаний Стати, благодаря анализу которых была разоблачена законспирированная сеть оффшорных компаний. Помимо того, что эти сделки являются незаконными в соответствии с законодательством Республики, эти сделки приравниваются к финансовым преступлениям, таким, как мошенничество и отмывание денег в странах, в которых Стати в настоящее время стремится обеспечить исполнение арбитражного решения, включая юрисдикцию арбитража (Швеция).

Новые доказательства также показывают, как Стати использовал доходы, полученные в результате казахстанских операций, для выплаты значительных сумм политикам и членам их семей в ряде стран. Ни один из этих фактов не был известен ни Республике Казахстан, ни арбитражному суду в ходе арбитража. Если бы Стати надлежащим образом раскрыл эти обстоятельства, арбитражный суд не пришел бы к выводу о том, что Республика Казахстан нарушила публичное международное право. Республика Казахстан твердо считает, что махинации Стати не могут пользоваться защитой в соответствии с международным публичным правом", - отмечает Минюст.

Как отметили в министерстве, Республика Казахстан по-прежнему безоговорочно привержена привлечению иностранных инвесторов и укреплению верховенства права в стране.

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