Казахстан примет участие в министерских переговорах ОПЕК+

Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - Переговоры министров стран-участников соглашения ОПЕК+ пройдут посредством видеоконференции 9 апреля, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, передает Kazakhstan Today.

Казахстан всегда был приверженцем конструктивного диалога, выполняя принятые на себя обязательства в рамках Соглашения ОПЕК+. Мы надеемся на достижение положительных результатов по итогам предстоящих переговоров", - сообщили в Минэнерго.

При этом в ведомстве отметили, что наблюдаемый дисбаланс на мировом нефтяном рынке говорит о том, что усилий только лишь стран ОПЕК+ не будет достаточно и ситуация требует активного участия всех участников рынка.

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