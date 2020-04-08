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Казахстан примет участие в министерских переговорах ОПЕК+

07.04.2020, 18:30 7966
Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - Переговоры министров стран-участников соглашения ОПЕК+ пройдут посредством видеоконференции 9 апреля, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, передает Kazakhstan Today.
 

Казахстан всегда был приверженцем конструктивного диалога, выполняя принятые на себя обязательства в рамках Соглашения ОПЕК+. Мы надеемся на достижение положительных результатов по итогам предстоящих переговоров", - сообщили в Минэнерго.

 
При этом в ведомстве отметили, что наблюдаемый дисбаланс на мировом нефтяном рынке говорит о том, что усилий только лишь стран ОПЕК+ не будет достаточно и ситуация требует активного участия всех участников рынка.
 

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