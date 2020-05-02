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Казахстан сократит добычу нефти на 390 тыс. баррелей в сутки

01.05.2020, 13:43 11503
Казахстан сократит добычу нефти на 390 тыс. баррелей в сутки
www.gov.kz
Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - Казахстан начнет сокращение добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, передает Kazakhstan Today.
 
В рамках соглашения ОПЕК+, предусматривающего коллективное сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца, Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
По информации Министерства энергетики РК, из-за наличия значительного профицита запасов нефти на фоне снижения спроса на нефть в мире и в Казахстане, возникает риск полного затоваривания нефтехранилищ во втором квартале текущего года и аварийных остановок казахстанских месторождений.
 
В связи с этим министерством разработан проект постановления правительства "О введении временных ограничений на пользование участками недр для проведения операций по разведке и добыче и операций по добыче углеводородов" с перечнем отдельных участков недр, по которым необходимо ограничить добычу нефти на май-июнь текущего года.
 
Ограничение добычи распространяется на месторождения, относящиеся к категории средних, крупных и гигантских месторождений.
 

В указанный перечень недр не вошли малые и мелкие месторождения, по которым ожидается естественное снижение добычи ввиду экономических факторов", - пояснили в Минэнерго.

 
Данное постановление предусматривает недискриминационный подход ко всем добывающим компаниям, с учетом обеспечения потребности внутреннего рынка РК в необходимых объемах нефтепродуктов, а также справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти как для крупных проектов, так и для старых месторождений, находящихся на этапе естественного снижения добычи.
 

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