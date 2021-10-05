Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Для обеспечения безопасности и общественного правопорядка региона планируется строительство 3-х модульных пожарных частей, а также реализация проекта "Безопасный город".

Ряд мероприятий Комплексного плана направлены на улучшение экологической ситуации в регионе, в частности, будет рекультивировано хвостохранилище "Кошкар-Ата", построено 4 полигона ТБО.

В сфере культуры и спорта планируется строительство историко-краеведческого музея и драматического театра, стадиона, ледового дворца, 3 спортивных комплексов и ряда других объектов.

В сфере образования будет построено 24 школы и 11 пристроек. Также 5 колледжей будут оснащены современным оборудованием.

В сфере здравоохранения предусмотрено строительство 16 объектов, в том числе многопрофильная больница в Актау, поликлиника, 6 врачебных амбулаторий, 2 медицинских пункта и другие.

Также продолжится работа по строительству и вводу в эксплуатацию 4 млн квадратных метров жилья, в том числе 220 тыс. квадратных метров арендного и кредитного жилья, что, по словам Иргалиева, позволит обеспечить жильем около 33 тыс. человек.

В сфере развития жилищной иинженерно-коммуникационной инфраструктуры будут построены магистральный газопровод от газопровода "Жанаозен-Актау" и вторая нитка магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен". Также будут построены и модернизированы 118 километров электросетей, 74,4 километров теплосетей и 508 километров газопровода.

В сфере АПК будет реализовано 25 инвестиционных проектов, а также просубсидированы ставки вознаграждения при кредитовании субъектов АПК и лизинге на приобретение сельхоз животных, техники и технологического оборудования.

В целях развития предпринимательства будут активно применяться инструменты программы "Дорожная карта бизнеса - 2025", "Экономика простых вещей" и "Енбек". Также будут построено 2 оптово-распределительных центра в Актау и Мунайлинском районе.

Иргалиев сообщил, что в промышленности предусматривается строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене, завода по производству каустической соды, хлоросодержащей продукции на территории СЭЗ "Морпорт Актау", а также реализация 21 проекта по производству химреагентов, трансформаторов.

По информации главы МНЭ, комплексный план состоит из 15 направлений и 214-ти мероприятий.

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане цены на макароны выросли на 11% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В то же время производство в секторе упало сразу на 13%, пишет Energyprom.kz

За январь – август текущего года в Казахстане произвели 100,8 тыс. тонн макарон, лапши, кускуса и прочих аналогичных мучных изделий — на ощутимые 13,3% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе по объемам выпуска в секторе лидирует Шымкент: 17,8 тыс. тонн, минус 16,3% за год. Также в тройку лидеров вошли столица (16,7 тыс. тонн, минус 19,2%) и Западно-Казахстанская область (15,1 тыс. тонн, минус 1,3%).

Для справки: в целом за 2020 год в стране произвели 179,3 тыс. тонн макаронных изделий — на 6,2% больше, чем годом ранее.

По итогам января – июля 2021 года отечественные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на макаронные изделия на 82,3% против 84,7% годом ранее. На долю импорта пришлось 17,7% ресурсов соответственно. В страну завезли 18,9 тыс. тонн изделий — на 2,2% больше, чем годом ранее.

Реализация на внутреннем рынке сократилась на 20,5% за год, до 71,3 тыс. тонн. В то же время экспорт вырос на 11,9%, до 35 тыс. тонн.

По итогам августа текущего года цены на макаронные изделия выросли на 1,3% за месяц и на 11,1% за год. Сильнее всего в годовой динамике ощутили рост цен жители Атырауской (на 22%), Кызылординской (на 18,4%) и Карагандинской (на 17,5%) областей.

Среди макаронных изделий в годовой динамике на 12,4% подорожала лапша, на 11,5% — спагетти, на 10,9% — вермишель, на 10,7% — рожки.

В сентябре на базарах и в магазинах страны купить лапшу можно было за 782 тенге за килограмм, вермишель — за 374 тенге за килограмм, рожки — за 361 тенге за килограмм.

В Зерновом союзе Казахстана заявили, что рост цен на макаронные изделия неизбежен, сообщает Хабар24.

На рынке поднялась стоимость сырья. Из-за засухи в этом году отечественные фермеры получили меньше урожая пшеницы. По подсчетам Союза полеводов страны, объемы могли сократиться на 30% по сравнению с 2020 годом. В то же время спрос на рынке остался на прежнем уровне.