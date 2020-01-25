Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Казахстан в 2019 году привлек около $25 млрд прямых иностранных инвестиций, передает Kazakhstan Today.

"Принятые меры позволили в 2019 году привлечь около 25 млрд долл. прямых иностранных инвестиций (горнодобыча - 58%, обработка - 14%, торговля - 12%)", - сообщил на расширенном заседании правительства с участием президента премьер-министр РК Аскар Мамин.

В условиях усиления глобальной конкуренции за инвестиции, правительство делает акцент на привлечение новой волны инвестиций в экономику страны.





Наша стратегическая задача - повышать объем инвестиций в основной капитал ежегодно в среднем на 15% и довести его уровень до 30% к ВВП к 2025 году (18,2% в 2019 году)", - сказал премьер.





По его информации, в пршлом году увеличен выпуск продукции малого и среднего бизнеса на 9%.

Доля МСБ в экономике достигла 29,5% (в 2018 году - 28,4%). При этом количество действующих предприятий выросло на 8% (c 1,24 млн ед. в 2018 году до 1,34 млн ед. в 2019 году).

В рамках системного развития конкуренции ведется работа по демонополизации рынков и снятию административных барьеров.

На 1 января Комплексный план приватизации исполнен на 93%. Так, реализованы 504 объекта на сумму 545 млрд тг, 295 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию (осталось 64 объекта).

Реализация госпрограмм "Нурлы жол", "Нурлы жер" и развития регионов позволила построить свыше 13 млн квадратных метров жилья, охватить строительством и реконструкцией более 4400 км и ввести в эксплуатацию более 640 км республиканских дорог.

В рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" реализованы 452 проекта в 53 селах.

По программе льготного кредитования по развитию "экономики простых вещей" одобрены 920 проектов на сумму 217 млрд тг, на рассмотрении в банках находятся свыше 300 проектов на сумму 207 млрд тг.

Отечественным предприятиям оказана поддержка по продвижению экспорта на сумму более 230 млрд тг.

В результате принятых мер по совершенствованию бизнес среды Казахстан занял 25 место в рейтинге Doing Business (+3 позиции) и 55 место в Индексе глобальной конкурентоспособности (+4 позиции).

В рамках дальнейшего совершенствования бизнес среды разработан Восьмой пакет поправок в законодательство. (дальнейшее упрощение процедур открытия банковских счетов, регистрации предприятий, будут заложены принципы "презумпции добросовестности предпринимателей")

Также, по словам премьер-министра, принятые меры по цифровизации экономики были отмечены международным рейтингом глобальной цифровой конкурентоспособности IMD, где Казахстан повысил свои позиции с 38 на 35 место.

По итогам 2019 года группа компаний фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" продемонстрировала положительную динамику производственных показателей.

Так, рост производства аффинированного золота составил 30%, пассажиропотока - 23%, добычи урана - 5% и транспортировки нефти - 4%.

Реализованы крупные инвестиционные проекты, такие как запуск магистрального газопровода "Сарыарка" (1061 км), лоукостера "Fly Arystan" (с мая 2019 года перевезено 700 тыс. пассажиров) и другие.

В результате, чистый доход Фонда составил 1,3 трлн тг или на 38% выше планового значения. Поступления в бюджет от группы компаний Фонда составили 1,2 трлн тг.

Как отметил Мамин, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.

"Так, по итогам 2019 года по 7 показателям в 8 регионах - Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также Алматы - обеспечены опережающие темпы роста по основным показателям социально-экономического развития. 5 регионов продемонстрировали отставание по большинству показателей. Это - Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области, города Шымкент и Нур-Султан. Остальные 4 региона (Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Туркестанская области) завершили год с результатами на уровне среднереспубликанских значений", - сказал премьер-министр.

Следует отметить, в 10 регионах допущено превышение среднереспубликанского уровня цен (10,4%) на социально-значимые продовольственные товары. Наибольший рост цен зафиксирован в городах Атырау (+13,2%), Павлодар (+13,1%), Нур-Султан (+12,9%), Алматы (+12,6%), Уральск (+12,5%) и Кокшетау (+12,3%).

В этой связи, особое внимание будет уделено контролю цен на социально-значимые продовольственные товары через снижение импортозависимости и применение имеющихся инструментов регулирования", - отметил Мамин.

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