Казахстан входит в топ-50 стран по использованию и потреблению природного газа

Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан входит в топ-50 стран по общему использованию природного газа, а также по потреблению газа на душу населения, сообщает Ranking.kz

По данным агентства, к началу текущего года протяженность уличной газовой сети в РК составила 34,8 тысячи км - на 6,6% больше, чем годом ранее. За год добавилось 2,3 тысячи км сетей, выбыло 13,9 км. 74,1 км сетей нуждаются в ремонте, 103 км было отремонтировано за 2021 год.

С 2010 по 2021 год за счет государственного бюджета было реализовано свыше 1,3 тысячи проектов газификации, построено более 18 тысяч км газораспределительных сетей в регионах. В частности, в декабре 2019 года было завершено строительство и введен в эксплуатацию первый этап магистрального газопровода "Сарыарка" по маршруту Кызылорда - Астана протяженностью 1,06 тысячи километров", - информирует агентство.





На 1 января 2022 года уровень газификации населения страны достиг 53,1%, доступ к природному газу получили 9,8 млн человек. Объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли на 106% - с 9 млрд до 18,6 млрд кубометров.

Между тем, согласно аналитическим данным Index Mundi, среди 213 стран природным газом в 2020 году пользовались жители только 144 государств. Среди них Казахстан находился на 43-м месте по общему объему потребляемого газа (15,4 млрд кубометров за год) и на 41-м месте - по объему газа, потребляемого на душу населения (805,1 кубометров за год). Объем подушевого потребления в РК больше, чем для жителей таких стран СНГ, как Армения, Молдова, Украина, Кыргызстан и Таджикистан.





Цены на газ и соотношение тарифов в секторе и зарплат в РК - самые благоприятные среди всех стран Европы", - подчеркивает Ranking.

В настоящее время в Казахстане значительно сокращен (с 8 до 5) перечень документов, необходимых при получении технических условий для подключения к газу.