Казахстан запустил пилотные проекты по маркировке лекарств, алкоголя, обуви и молочной продукции

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы маркировки и прослеживаемости товаров, передает Kazakhstan Today.

Казахстан в рамках интеграционных процессов ЕАЭС ввел обязательную маркировку меховых изделий и табачной продукции, запустил пилотные проекты по маркировке лекарств, алкоголя, обуви и молочной продукции, сообщила пресс-служба премьер-министра РК

Для обеспечения прозрачности движения товара на территории Казахстана по всей цепочке от импорта или производства до розничной реализации создана Национальная система прослеживаемости товаров. Благодаря этому, только за 10 месяцев текущего года дополнительные поступления таможенных пошлин, НДС и акцизов составили 132 млрд тенге, а всего до 2025 года общий эффект может превысить 2,6 трлн тенге.

Единым оператором - АО "Казахтелеком" - разработана Информационная система "Маркировка и прослеживаемость товаров". Будут внедряться бесплатные мобильные приложения "Naqty Sauda" и "Naqty Onim" для учета оборота маркированного товара и проверки "легальности" товаров. Проводится работа по оснащению розничных точек сканерами (свыше 34 тыс. штук).

Внедрение системы маркировки и прослеживаемости товаров позволяет защитить казахстанский рынок от контрафактной и некачественной продукции, сохранить здоровье граждан, повысить конкурентоспособность отечественных производителей на рынке ЕАЭС", - сказал Мамин.

Глава правительства отметил необходимость расширения перечня маркированных товаров с учетом продвижения данной работы в государствах ЕАЭС, что будет способствовать развитию безбарьерной взаимной торговли. При этом важным вопросом является взаимное признание государствами ЕАЭС контрольно-идентификационных знаков.

Бизнес должен быть сам заинтересован в повышении качества производимых и продаваемых товаров, в том числе в нанесении маркировки на свою продукцию. Без маркировки будет исключена возможность выхода на зарубежные рынки. Наличие маркировки будет способствовать расширению продаж, в том числе в ЕАЭС, росту производства, увеличению рабочих мест", - сказал Мамин.

Глава правительства поручил обеспечить синхронное взаимодействие всех участников системы маркировки товаров с широким информированием бизнес-сообщества.

Премьер-министр подчеркнул, что введение Национальной системы прослеживаемости товаров позволяет повысить конкурентные условия ведения бизнеса для добросовестных налогоплательщиков, увеличить объемы их производства, торговли, снизить теневой оборот.

Министерству финансов поручено продолжить работу по совершенствованию системы прослеживаемости товаров и контролю за оборотом маркированных товаров, Министерству цифрового развития совместно с АО "Казахтелеком" - обеспечить бесперебойное функционирование информационных систем, в том числе разработанных бесплатных мобильных приложений, их техническое сопровождение и качество высокоскоростного мобильного Интернета.

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