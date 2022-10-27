Казахстан займет у МБРР более 345 миллионов евро для покрытия дефицита бюджета

Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили ратификацию Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития.
По словам министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, средства привлекаются для финансирования дефицита республиканского бюджета и поддержания комплекса мер, направленных на обеспечение стабильности социально-экономической обстановки в рамках мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Заем МБРР предоставляется Республике Казахстан в сумме 345 700 000 евро со сроком погашения 11,5 года, включая 2,5-летний льготный период.
Ставка вознаграждения составляет Еврибор+переменный спред, единовременная комиссия - 0,25% от суммы займа, комиссия за резервирование - 0,25% годовых на неосвоенный остаток средств займа. Средства займа будут выделены в виде единого транша после вступления в силу соглашения о займе", - проинформировал министр.
Он пояснил, что обслуживание и погашение привлекаемого займа будут осуществляться за счет средств, предусматриваемых в республиканском бюджете в соответствии с финансовыми условиями соглашения.
Жамаубаев, отвечая на вопросы депутатов, сообщил, что в текущем году дефицит бюджета составляет 3,3% к ВВП, или примерно 3 трлн тенге.
С учетом необходимости обслуживания и погашения предыдущих долгов необходимо привлечь с рынка примерно 4 трлн тенге", - добавил глава Минфина.