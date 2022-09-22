Казахстанские банки приостановили прием карт "Мир"

АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские банки престали принимать карты российской платежной системы "Мир", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В "Народном банке Казахстана" перестали принимать карты "Мир". В его call-центре сообщили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

По информации iz.ru, вслед за турецкими банками перестают работать с российской платежной системой и вьетнамские банки.

В Центробанке РФ пояснили, что зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом в Банке России намерены продолжать диалог о расширении географии приема нацкарт.

На сайте платежной системы "Мир" на 20 сентября был закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт. В сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) от 20 апреля 2022 года перечислялось, что "пластик" принимался к оплате в восьми странах, в том числе во Вьетнаме (в инфраструктуре платежной системы NAPAS - в банках BIDV и VRB) и в Казахстане (снять наличные и оплатить покупки можно было в устройствах банков ВТБ, "Сбербанка", "Народного банка Республики Казахстан" ("Халык банк"), "Банка ЦентрКредит").