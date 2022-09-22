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Казахстанские банки приостановили прием карт "Мир"

21.09.2022, 10:48 14496
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские банки престали принимать карты российской платежной системы "Мир", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В "Народном банке Казахстана" перестали принимать карты "Мир". В его call-центре сообщили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.
 
По информации iz.ru, вслед за турецкими банками перестают работать с российской платежной системой и вьетнамские банки.
 
В Центробанке РФ пояснили, что зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом в Банке России намерены продолжать диалог о расширении географии приема нацкарт.
 
На сайте платежной системы "Мир" на 20 сентября был закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт. В сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) от 20 апреля 2022 года перечислялось, что "пластик" принимался к оплате в восьми странах, в том числе во Вьетнаме (в инфраструктуре платежной системы NAPAS - в банках BIDV и VRB) и в Казахстане (снять наличные и оплатить покупки можно было в устройствах банков ВТБ, "Сбербанка", "Народного банка Республики Казахстан" ("Халык банк"), "Банка ЦентрКредит").
 

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Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода обсудил Смаилов с руководством Eni

21.09.2022, 19:31 6411
Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода обсудил Смаилов с руководством Eni
Фото: пресс-служба премьер-минстра РК
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с главным производственным директором компании Eni Гвидо Бруско и директором по разведке и добыче Лукой Виньяти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Алихан Смаилов отметил, что правительство Казахстана высоко ценит вклад компании в развитие нефтегазовой отрасли республики и настроено на дальнейшее укрепление долгосрочного сотрудничества, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 

Особое внимание мы уделяем полномасштабному освоению месторождения Кашаган, поддержанию добычи нефти и конденсата на месторождении Карачаганак и развитию газовой отрасли", - сказал премьер-министр.

 
Он также добавил, что правительство поддерживает планы консорциума по строительству совместно с АО "НК "QazaqGaz" газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 1 млрд куб. м.
 
В свою очередь Гвидо Бруско подтвердил долгосрочные планы компании по работе в Казахстане.
 

Мы будем своевременно принимать необходимые решения по действующим проектам и искать возможности для реализации новых, в том числе в сфере возобновляемой энергетики. Благодаря поддержке правительства все возникающие вопросы по проектам решаются в рабочем порядке", - отметил Гвидо Бруско.

 

QazaqGaz подписал меморандум с Baker Hughes

21.09.2022, 18:38 7296
НЬЮ-ЙОРК. 21 СЕНТЯБРЯ - Председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов в рамках поездки в США подписал двусторонний меморандум о сотрудничестве с Baker Hughes, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны договорились рассмотреть возможность дальнейшего развития сотрудничества по применению технологий Baker Hughes в Казахстане, а также по обучению технических специалистов QazaqGaz в учебном центре Baker Hughes за рубежом по направлениям "энергетика" и "транспортировка газа", сообщили в пресс-службе компании. 
 
Кроме того, стороны планируют осуществлять обмен опытом в сфере профессиональных инженерных решений по промышленной генерации электроэнергии из газа, а также снижению выбросов углекислого газа с применением новейших технологий. 
 
Вместе с тем рассматривается возможность локализации обслуживания и ремонта оборудования, поставляемого международной компанией в рамках сервисного контракта. 
 
Национальная компания заинтересована в локализации обучения специалистов на базе научно-технического центра QazaqGaz по газоперекачивающим агрегатам и системам управления, включая систему вибромониторинга. 
 
Baker Hughes (NASDAQ: BKR) - технологическая компания, предоставляющая решения в сфере энергетики и промышленности по всему миру.
 

Производство сахара увеличат в Казахстане

21.09.2022, 13:45 11211
Производство сахара увеличат в Казахстане
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Производство сахара в Казахстане вырастет до 400-450 тысяч тонн в год, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, в кулуарах мажилиса министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы решили базовые вопросы и нашли финансирование, чтобы купить сахар-сырец для отечественных заводов, полностью обеспечить их работой, чтобы они производили как минимум 400-450 тысяч тонн в год. Это позволит закрыть потребность Казахстана за счет отечественного производства", - сказал он.

 
По его словам, есть также определенный объем сахара, который требуется кондитерам. Поэтому на сегодняшний день подписывается индикативный баланс с Россией.
 

Мы 100-150 тысяч тонн будем получать оттуда. На сегодняшний день последняя цена (на сахар. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY), которую я фиксировал, заходила сюда - 45 рублей", - проинформировал Жумангарин. 

 
Он также прокомментировал вопрос о строительстве сахарных заводов. 
 

Я не могу вам ответить на этот вопрос. Насколько я знаю, сейчас в Павлодарской области ведется работа с инвестором, более того, в Жамбылской области инвестор уже есть, решается вопрос о том, возобновит ли он проект по строительству сахарного завода", - сообщил министр. 

 
Напомним, сегодня на заседании мажилиса министр национальной экономики Алибек Куантыров, озвучивая проект поправок в Налоговый кодекс, сообщил, что в Казахстане импорт сахара могут освободить от налога на добавленную стоимость. 
 

Импорт сахара могут освободить от НДС в Казахстане

21.09.2022, 11:38 13421
Импорт сахара могут освободить от НДС в Казахстане
Фото: Pixabay.com
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане импорт сахара могут освободить от налога на добавленную стоимость. Об этом на заседании мажилиса сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, озвучивая проект поправок в Налоговый кодекс, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках поправок, направленных на стимулирование отечественных товаропроизводителей, для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара-сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара, сообщил глава МНЭ.
 
Также предлагается норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства.
 

Следующая норма касается реализации аффинированного золота. Сейчас реализация Национальному банку такого золота освобождается от НДС. Предлагается распространение нормы и на реализацию золота ювелирам", - рассказал Куантыров.

 
Также решается вопрос укрупнения электрических сетей. Предлагается исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией. 
 
Отдельный блок поправок в Налоговый кодекс направлен на снижение нагрузки на фонд оплаты труда.
 

В настоящее время с фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается данные платежи объединить в один платеж", - пояснил Куантыров.

 
Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам.
 
По его словам, единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений. Платеж будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа. 
 

Таким образом, единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку", - резюмировал спикер.

 
Ввести минимальные розничные цены на сахар предложили в Казахстане.
 

В Казахстане намолочено свыше 17 млн тонн зерна

20.09.2022, 18:47 25896
В Казахстане намолочено свыше 17 млн тонн зерна
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - На сегодняшний день по всем областям республики продолжается уборка урожая. По данным акиматов, убрано 13,9 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 86,3%, при средней урожайности 12,5 ц/га намолочено 17,3 млн тонн зерна, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Что касается других сельхозкультур, то валовой сбор маслосемян составил 363 тысячи тонн, собрано 3,6 млн тонн овощей и 2,1 млн тонн картофеля. Работы продолжаются, сообщает пресс-служба Минсельхоза. 
 
В Казахстане функционируют 189 лицензированных хлебоприемных предприятий с общей емкостью хранения 12,8 млн тонн. Проводится плановая работа по их подготовке к приему нового урожая. 
 
Кроме того, у сельхозтоваропроизводителей имеются собственные емкости хранения, рассчитанные на 16,6 млн тонн зерна. С учетом прогнозируемого урожая указанных объемов будет достаточно для хранения зерна.

Напомним, по итогам января-июля из Казахстана на экспорт отправили 3,3 млн тонн пшеницы и меслина на 1 млрд долларов. Рост в натуральном выражении составил 3,2%, в денежном - 40,4%. Большая часть продукции была отправлена в страны СНГ: 2,3 млн тонн - на 3% больше, чем годом ранее. Наибольшие объемы экспортировали в Узбекистан (1,5 млн тонн), Таджикистан (416 тысяч тонн) и Туркменистан (217,9 тысячи тонн).
 

Российские фуры с товарами из Европы застряли на границе с Казахстаном

20.09.2022, 17:09 27971
Российские фуры с товарами из Европы застряли на границе с Казахстаном
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Российские грузовики, перевозящие товары из Европы, начали задерживать на границе с Казахстаном. В настоящее время известно о 8 случаях задержания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие - на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать", - сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). 

 
На перевозчиков планируют наложить штрафы. По данным АСМАП, это около 3 тысяч евро на каждый случай задержания (около 180 тысяч рублей).
 
По данным источника, речь идет о транзитной транспортировке, когда фуры из ЕС везет европейская компания, затем на границе с Белоруссией автопоезд перецепляют на грузовики белорусских или российских организаций, и далее они следуют в Казахстан. 
 

Власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС - той, которая везла эти же товары по Евросоюзу до Белоруссии или России. Но эти структуры не передают документы друг другу, а само новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении", - сказали "Известиям" в АСМАП. 

 
В Минтрансе РФ уже заявили, что считают, что Астана ввела необоснованные требования. Соответствующее письмо российское ведомство направило в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. В письме российские власти просят Казахстан отменить требования и освободить задержанные фуры без наложения штрафов. 
 
В свою очередь в АСМАП российский бизнес призвали временно воздержаться от транзитной транспортировки до урегулирования ситуации.
 
Между тем ситуацию прокомментировали в МИИР РК. Там сообщили, что при ввозе европейских грузов на территорию Казахстана путем перецепки иностранные перевозчики обязаны иметь при себе два бланка разрешений.
 

Согласно порядку, установленному международными договорами и внутренним законодательством Республики Казахстан, при подобных перевозках иностранный перевозчик должен иметь при себе два бланка разрешения. Первый бланк - переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перевозку грузов до терминала на приграничной территории. Второй бланк - бланк, переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перецепку с терминала до РК", - напомнили в ведомстве. 

 
В связи с тем что иностранные перевозчики продолжают систематически нарушать условия выполнения перевозок грузов из третьих стран в Казахстан методом перецепки (перегрузки), Министерство индустрии и инфраструктурного развития при содействии Министерства иностранных дел РК направило в заинтересованные компетентные органы и организации иностранных государств соответствующее обращение.
 

Напоминание о порядке применения разрешительной системы при перевозке грузов из третьих стран путем перецепки и необходимости его соблюдения иностранными перевозчиками направлено в страны ЕС, ЕАЭС, СНГ, Украину и Грузию", - проинформировали в ведомстве.

 

Казахстан и ОАЭ подписали ряд соглашений на 900 миллионов долларов

20.09.2022, 16:16 29386
Казахстан и ОАЭ подписали ряд соглашений на 900 миллионов долларов
Фото: primeminister.kz
АБУ-ДАБИ. 20 СЕНТЯБРЯ - Ряд двусторонних документов между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами на 900 миллионов долларов подписали премьер-министр РК Алихан Смаилов и министр администрации президента ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках визита в ОАЭ Смаилов также провел переговоры с представителями деловых кругов этой страны, сообщает primeminister.kz
 

Инвесторам был представлен перечень новых 40 инвестиционных проектов на общую сумму свыше $6,5 млрд в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, нефтегазовая отрасль, строительство и др.", - информирует сайт главы правительства. 

 
В частности, Смаилов встретился с главным исполнительным директором группы Mubadala Мусаббихом аль-Кааби, занимающей 13-е место в мировом рейтинге суверенных фондов с оценочными активами в 285 млрд долларов. 
 

У нас есть серьезный потенциал в сферах энергетики, химической промышленности, сельского хозяйства, горно-металлургического комплекса. В этом контексте я бы хотел предложить принять участие в реализации новых проектов, специально подготовленных с учетом текущей ситуации в мире", - сказал Смаилов.

 
Он также обозначил перспективы запуска совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике и банковском секторе. По его словам, приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан по итогам I квартала этого года вырос на 54% и составил 6,8 млрд долларов. Премьер Казахстана призвал зарубежных партнеров использовать все имеющиеся возможности для сотрудничества.
 
В свою очередь Мусаббих аль-Кааби отметил, что компания Mubadala активно ищет возможности для запуска инвестпроектов в Казахстане. В частности, интерес вызывает сотрудничество в сферах зеленой энергетики, финансов, горной металлургии, нефти и газа.
 
Смаилов также провел переговоры с управляющим и главным исполнительным директором компании ADQ Мухаммедом аль-Сувейди. 
 

Сфера деятельности вашего холдинга весьма обширна и охватывает такие отрасли, как сельское хозяйство, промышленность, логистика, здравоохранение и другие. Все эти направления являются для нас приоритетными", - отметил премьер.

 
Мухаммед аль-Сувейди поблагодарил казахстанскую делегацию за представленные возможности, отметив особый интерес к фармацевтической отрасли, производству продовольственных товаров, развитию логистических маршрутов и возобновляемой энергетики.
 
Кроме того, Смаилов провел встречу с председателем компании Ayana Holding Абдуллой бен Лахеджом, на которой обсуждены вопросы реализации проектов в сфере строительства.
 
По итогам двусторонних встреч в присутствии премьер-министра РК подписан ряд двусторонних коммерческих документов в различных секторах экономики на общую сумму 900 млн долларов.
 
На переговорах премьер подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты - основной торгово-экономический партнер Казахстана в регионе. 
 

Эмираты сохраняют лидирующую позицию среди арабских стран по товарообороту с нашей страной", - сообщил премьер-министр.

 
По итогам 2021 года взаимный товарооборот составил 709 млн долларов с увеличением почти на 50% по сравнению с предыдущим годом.
 
Смаилов выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в банковской сфере и сельском хозяйстве, в том числе по производству сахара и молочной продукции.
 
В свою очередь шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян выразил надежду, что нынешний визит главы казахстанского правительства будет способствовать продвижению отношений между странами на более высокий уровень.
 

"КазМунайГаз" выкупил 50% доли в "КМГ Кашаган Б.В."

20.09.2022, 13:44 28701
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) 15 сентября 2022 года использовало свое право в рамках заключенного в 2015 году соглашения "колл опцион" и приобрело у АО "Самрук-Казына" 50% доли в компании ЧКОО "КМГ Кашаган Б.В." за $3,8 млрд, которой принадлежит 16,88% в соглашении о разделе продукции по Северо-Каспийскому проекту (проект Кашаган), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данное приобретение является одной из самых крупных сделок для "КазМунайГаза" за последние годы. В результате увеличения доли в проекте Кашаган у КМГ улучшатся показатели консолидированной добычи, EBITDA, чистой прибыли и активов. При этом долг компании также увеличится. Планируется, что оплата за приобретение будет осуществляться за счет денежных потоков "КМГ Кашаган Б.В.", - сообщил заместитель председателя правления КМГ Даурен Карабаев.

 
В 2015 году КМГ продал 50% долю в "КМГ Кашаган Б.В." фонду, чтобы использовать вырученные средства на уменьшение долга с целью недопущения нарушения финансового ковенанта "Чистый Долг / EBITDA <= 3.5х" в еврооблигациях КМГ из-за резкого падения цены на нефть в те годы.
 
Нынешнему выкупу предшествовала работа по улучшению финансового состояния КМГ, что позволило реализовать данную сделку без давления на кредитные рейтинги.
 
Мероприятия по улучшению финансового состояния в течение этого периода включали в себя проведение переговоров с миноритарными акционерами и консолидацию доли КМГ в АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", работу по оптимизации ковенантного пакета в публичном долге КМГ и выстраиванию долгосрочного графика погашения в соответствии с денежными потоками КМГ. В частности, в результате серии сделок с еврооблигациями КМГ из ковенантного пакета был полностью исключен финансовый ковенант "Чистый Долг / EBITDA <= 3.5х".
 
В результате проведенной работы общий долг КМГ согласно консолидированной аудированной финансовой отчетности снизился c 19,2 млрд долларов США по состоянию на конец 2014 года до 8,4 млрд долларов США по состоянию на конец первого полугодия 2022 года. С учетом приобретения доли в "КМГ Кашаган Б.В." общий долг КМГ сразу после завершения сделки составит около 10,7 млрд долларов США.
 
Улучшение финансового состояния КМГ было также отмечено международными рейтинговыми агентствами, которые в течение этого периода повысили индивидуальные кредитные рейтинги КМГ.
 
Ранее 50-процентная доля в компании ЧКОО "КМГ Кашаган Б.В." находилась под предварительным арестом, который был снят апелляционным судом Гааги, Нидерланды, в текущем году. Последующее обжалование этого решения, поданное в Верховный суд Нидерландов, не влияет на выкуп 50-процентной доли КМГ, так как решение апелляционного суда о снятии ареста имеет незамедлительную силу.
 
Дальнейшие детали сделки будут надлежащим образом раскрыты в финансовой отчетности КМГ.

Ранее сообщалось, что рекордный объем нефтепродуктов будет произведен в Казахстане.
 

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