Казахстанские грузоперевозчики принимают от грузоотправителей предложения по повышению качества взаимодействия с КНР

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" принимает от грузоотправителей предложения по повышению качества взаимодействия с КНР, передает Kazakhstan Today.

Первый заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Канат Кобесов и директор ТОО "Audasia Express" Бакытбек Кадиров обсудили способы ускорить прием грузов, поступающих из Казахстана в Китай.

Казахстанские экспортеры из-за ужесточения санитарных норм со стороны Китая сталкиваются со сложностями на границе с КНР. Китайская сторона затягивает прием груженых вагонов. Задержки увеличивают риски срыва поставок, а при исполнении контрактов счет идет на дни. Ускорить приём в КНР позволит использование в перевозке груза контейнеров", - сообщает пресс-служба ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".

Собеседники также обсудили технические и технологические вопросы по организации перевозки зерна в КНР. Канат Кобесов отметил, что железная дорога готова вывозить все предъявляемые к перевозке грузы. Он рассказал о работе по ускорению приема вагонов на границе КНР. В частности, 28 января в формате видеоконференцсвязи планируется провести встречу с представителями Урумчийской железной дороги. Казахстанские экспортеры и грузоотправители могут предоставить свои вопросы и предложения по взаимодействию с китайскими железнодорожниками, что позволит устранить возникающие "узкие места" в работе.

Подводя итоги встречи, Канат Кобесов отметил, что ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" планирует и в дальнейшем продолжить практику получения обратной связи от грузоотправителей.

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