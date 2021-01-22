Система Orphus

Казахстанские грузоперевозчики принимают от грузоотправителей предложения по повышению качества взаимодействия с КНР

21.01.2021 20656
Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" принимает от грузоотправителей предложения по повышению качества взаимодействия с КНР, передает Kazakhstan Today.
 
Первый заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Канат Кобесов и директор ТОО "Audasia Express" Бакытбек Кадиров обсудили способы ускорить прием грузов, поступающих из Казахстана в Китай.
 

Казахстанские экспортеры из-за ужесточения санитарных норм со стороны Китая сталкиваются со сложностями на границе с КНР. Китайская сторона затягивает прием груженых вагонов. Задержки увеличивают риски срыва поставок, а при исполнении контрактов счет идет на дни. Ускорить приём в КНР позволит использование в перевозке груза контейнеров", - сообщает пресс-служба ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки". 

 
Собеседники также обсудили технические и технологические вопросы по организации перевозки зерна в КНР. Канат Кобесов отметил, что железная дорога готова вывозить все предъявляемые к перевозке грузы. Он рассказал о работе по ускорению приема вагонов на границе КНР. В частности, 28 января в формате видеоконференцсвязи планируется провести встречу с представителями Урумчийской железной дороги. Казахстанские экспортеры и грузоотправители могут предоставить свои вопросы и предложения по взаимодействию с китайскими железнодорожниками, что позволит устранить возникающие "узкие места" в работе. 
 
Подводя итоги встречи, Канат Кобесов отметил, что ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" планирует и в дальнейшем продолжить практику получения обратной связи от грузоотправителей. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая