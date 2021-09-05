Казахстанские производители предупреждают о росте цен на продукты

Фото: из открытых источников

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане ожидается очередной рост цен на продукты, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Из-за плохого урожая и засухи практически все производители продовольствия пересматривают свою ценовую политику и открыто говорят о новых прайсах", - сообщает 31 канал .





В Усть-Каменогорске заметнее всего уже подорожала гречневая крупа - с 450 до 520 за килограмм. Впрочем, рост цен на эту крупу эксперты прогнозировали еще летом. Из-за засухи в этом году случился неурожай, своей гречки совсем не хватает. А дефицит - возможность обогатиться для посредников, говорят производители. Овощеводы Восточно-Казахстанской области тоже заявляют, что будут вынуждены поднять цены на урожай этого года либо им придется вообще отказаться от работы в поле".





По словам сельхозпроизводителей, к этому их вынуждает рост цен на бензин, запчасти, корма и удобрения.





Пока в области не собираются поднимать цены только на морковь. Несмотря на засуху, её урожай выдался неплохим. Совсем другая ситуация с картофелем. Отпускные цены на него вырастут максимум на 20 процентов, однако, пока овощи дойдут до прилавков, стоимость может удвоиться.





Я один год следил за нашим картофелем. Я его продавал по 60 тенге. В Астане в магазине этот картофель продавали по 130, наш картофель. Представляете? 70 километров довезти и продавать в два с лишним раза!" - рассказывает руководитель ТОО "Шахтерское" Георгий Прокоп.





Предупреждают о повышении цен на 10-13 процентов и производители молочной продукции. Предприятиям пришлось поднять зарплату своим сотрудникам из-за большой инфляции. Мучные изделия тоже подорожают. Мукомолы сейчас уже реализуют продукцию на 10-15 тенге дороже по сравнению с прошлым годом. Виной тому засуха и неурожай.





Если раньше производитель мог извлечь из пшеницы 25-30% муки высшего сорта, то сейчас это будет на уровне 5-10%, и мы получим в результате высокую себестоимость высшего сорта, и его количество будет меньше", - рассказывает заместитель директора мельничного комплекса "Асалия" Алексей Третьяк.





Говорят переработчики и о дефиците фуражного зерна: его практически нет, значит, неминуем рост цен на корма, а это уже скажется на стоимости птицы и яиц. Птицеводы по всей стране уже столкнулись с этой проблемой.





Так, на Акмолинской птицефабрике из-за дефицита кормов массово гибнут куры, сообщает телеканал КТК . Птиц кормят один раз в две недели. В день от голода погибает до 3 тыс. кур. Сотрудникам фабрики второй месяц не платят зарплату. Фабрика уже закрылась на 3 месяца, объявила себя банкротом и продаёт оставшихся птиц. Деньги от продажи пойдут на выплату долгов по зарплате.





Выход из сложной ситуации есть, считают производители. По их мнению, нужно повысить государственные дотации на корма и на топливо, а еще выделить птицефабрикам собственные земли для выращивания зерна.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства