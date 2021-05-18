Казахстанцы смогут принять участие в национальной переписи онлайн

НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Казахстанцы впервые смогут участвовать в национальной переписи онлайн, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Национальная перепись 2021 года пройдет в период с 1 сентября по 30 октября. Участие в ней можно будет принять как в режиме онлайн, так и традиционным способом.

Как сообщили в Бюро национальной статистики, в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года Национальную перепись населения планируется провести посредством самозаполнения респондентами в онлайн-режиме на специализированном сайте sanaq.gov.kz.

Система будет доступна 24 часа в сутки. Респондент может выбрать наиболее удобное для себя время для участия в переписи, при этом на сайте будет реализована возможность прервать заполнение бланка и продолжить позднее.

Кроме того, на платформе электронного правительства egov.kz будет расположена вкладка сайта sanaq.gov.kz, через который можно пройти перепись, посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Для мобильных граждан будет предоставлена возможность прохождения Национальной переписи через мобильное приложение "Aitu".

С 1 сентября начнет работу специальный сайт sanaq.gov.kz, на котором до 15 октября казахстанцы смогут в онлайн-режиме ответить на все вопросы, которые будут задаваться в рамках переписи. Традиционный сплошной обход, пройдет с 1 по 30 октября и будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки. Новшеством традиционного этапа станет использование интервьюерами электронных планшетов при сплошном обходе. Это позволит достичь снижения трудозатрат переписного персонала, минимизировать влияние человеческого фактора на качество данных, повысить уровень достоверности данных переписи населения с применением ИИН, значительно сэкономить бумагу и канцелярские принадлежности, а также повысить удобство и мобильность интервьюеров при сборе данных", - отметили в статведомстве.

Для сбора сведений при переписи в качестве идентифицирующей информации будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. Это позволит избежать дублирования сведений.

О чем спросят казахстанцев во время переписи

Всего 87 вопросов будет задано гражданам Казахстана при проведении национальной переписи 2021 года.

Перечень вопросов, включенных в переписные листы, значительно расширен. Он включает 67 вопросов и 20 уточняющих подвопросов. Основой для расширения послужили Рекомендации европейских статистиков по проведению переписей населения и жилого фонда раунда 2020 года и методологические материалы Межгосударственного статистического комитета СНГ.

В отличие от национальной переписи 2009 года, где опрос проходил по 73 вопросам, в переписи 2021 года расширены вопросы миграции, занятости, брачного состояния, рождаемости и владения языками. Также включены новые вопросы, рекомендованные Вашингтонской группой по статистике инвалидности ООН, целью которых является содействие расширению международного сотрудничества в области статистики здравоохранения, уделяя также внимание критериям инвалидности.

В период проведения Национальной переписи 2021 года будет работать единый call-центр "1446". Номер "1446" будет единый на всей территории страны для мобильных и стационарных телефонов. Также будет действовать номер 8 8000 800 878. Звонки в call-центр будут бесплатными.

Кроме этого, респонденты смогут обратиться с запросом или за консультациями на интернет-ресурс Бюро http://stat.gov.kz, на блог руководителя Бюро, а также посредством социальных сетей (YouTube, Facebook, Instagram, Telegram).





Численность населения страны на 1 апреля 2021 года составила 18 940,4 тыс. человек, в том числе городского - 11 204,8 тыс. (59,2%), сельского - 7735,6 тыс. (40,8%) человек. По сравнению с 1 апреля 2020 года численность населения увеличилась на 250,2 тыс. человек, или 1,3%.

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