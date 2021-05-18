Казахстанцы за месяц купили 2767 слитков золота

НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Казахстанцы в апреле приобрели у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов 2767 золотых слитков общим весом 94,5 килограмма, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 52 967 золотых слитков общим весом 1,88 тонны.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 31% - 16 074 штуки. Далее следуют 100-граммовые - 11 669 штук (22%) и 20-граммовые - 11 275 штук (21%), 5-граммовые - 8072 штуки (15%), 50-граммовые - 5877 штук (11%)", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Отмечается, что в основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день". С начала действия программы на обратный выкуп приняты всего 147 мерных слитков общей массой 4,2 килограмма. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений", - уточнили в Нацбанке.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийский банк, Jysan Bank, Банк "ЦентрКредит", а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

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