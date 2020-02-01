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Казатомпром заявил о намерении продать свою долю в Центре обогащения урана

31.01.2020, 14:33 6346
Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" объявляет о намерении продать принадлежащие ему 50% доли (минус 1 (одна) акция) в АО "Центр обогащения урана" (ЦОУ) своему партнеру по данному совместному предприятию - АО "ТВЭЛ" (ТВЭЛ) за 6,253 млрд рублей (примерно $100 млн), передает Kazakhstan Today.
 

Стоимость акций ЦОУ, которыми владеет компания, была определена на основе независимой и справедливой рыночной оценки, выполненной крупной международной консалтинговой компанией. Казатомпром планирует оставить за собой 1 акцию ЦОУ, которая сохранит право компании на доступ к услугам по обогащению урана в соответствии с условиями, предварительно согласованными с ТВЭЛ", - сообщили в пресс-службе "Казатомпром".

 
ЦОУ - совместная казахстанско-российская компания, созданная в 2006 году в рамках Комплексной программы казахстанско-российского сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. Компания владеет 25%-ной долей (плюс 1 (одна) акция) в АО "Уральский электрохимический комбинат", расположенном в городе Новоуральске Свердловской области России. ЦОУ стал первой компанией, являющейся частью российских обогатительных мощностей, с иностранной долей владения.
 
Решение Казатомпрома об эффективном выходе из ЦОУ было принято в соответствии со стратегией создания долгосрочной рыночной стоимости, а также в связи с пересмотром текущих условий на рынке обогащения урана. По итогам переговоров с ТВЭЛ сделка, утвержденная советом директоров компании, была согласована Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России 30 января 2020 года и в настоящее время подлежит одобрению советом директоров ТВЭЛ.
 
При условии одобрения советом директоров ТВЭЛ и с учетом отлагательных условий по закрытию сделки, продажа будет отражена в годовом анализе финансового состояния и результатов деятельности Казатомпрома за 2019 год и консолидированной годовой финансовой отчетности за 2019 год (публикация которых ожидается 5 марта 2020 года) как операция, совершенная после отчетного периода, влияние которой будет отражено в финансовой отчетности компании за первый квартал 2020 года.
 

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