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"КазТрансГаз" возобновил транзит туркменского газа в Россию

03.05.2019, 09:52 13798
"КазТрансГаз" возобновил транзит туркменского газа в Россию
Фото: пресс-служба КТГ
Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - Национальный оператор АО "КазТрансГаз" возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу Средняя Азия - Центр, передает Kazakhstan Today. 
 
"Объем транспортировки туркменского газа в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу Средняя Азия - Центр составляет 15 млн кубометров в сутки. С начала возобновления транзита через территорию Казахстана уже транспортировано более 220 млн кубометров газа", - сообщили в пресс-службе КТГ. 
 
Как отметили в компании, режим транспортировки туркменского газа был сформирован и запущен всего за несколько суток.
 
Напомним, что транзит туркменского газа через газотранспортную систему Казахстана был прекращен в 2016 году.
 
В начале 2019 года между Туркменистаном и Российской Федерацией были достигнуты договоренности о возобновлении поставок газа в рамках действующего межправительственного Соглашения о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года. Это позволило восстановить взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере сразу трем государствам. 
 
Как сообщалось ранее, в 2018 году объем магистральной транспортировки АО "КазТрансГаз" составил 111,9 млрд кубометров, что выше показателя 2017 года на 11 млрд кубометров, или на 11%. 
 

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