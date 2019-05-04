"КазТрансГаз" возобновил транзит туркменского газа в Россию

Фото: пресс-служба КТГ

Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - Национальный оператор АО "КазТрансГаз" возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу Средняя Азия - Центр, передает Kazakhstan Today.

"Объем транспортировки туркменского газа в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу Средняя Азия - Центр составляет 15 млн кубометров в сутки. С начала возобновления транзита через территорию Казахстана уже транспортировано более 220 млн кубометров газа", - сообщили в пресс-службе КТГ.

Как отметили в компании, режим транспортировки туркменского газа был сформирован и запущен всего за несколько суток.

Напомним, что транзит туркменского газа через газотранспортную систему Казахстана был прекращен в 2016 году.

В начале 2019 года между Туркменистаном и Российской Федерацией были достигнуты договоренности о возобновлении поставок газа в рамках действующего межправительственного Соглашения о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года. Это позволило восстановить взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере сразу трем государствам.

Как сообщалось ранее, в 2018 году объем магистральной транспортировки АО "КазТрансГаз" составил 111,9 млрд кубометров, что выше показателя 2017 года на 11 млрд кубометров, или на 11%.

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