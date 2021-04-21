КФГД: Невостребованные суммы гарантийного возмещения переведут на пенсионные счета

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Невостребованные суммы гарантийного возмещения переведут на счета по добровольным пенсионным взносам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 1 мая 2021 года вводятся в действие нормы закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", регламентирующие порядок перевода Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) невостребованных сумм гарантийного возмещения в ЕНПФ для зачисления на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) для учета добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Это значит, что, если вкладчик депозита в банке, который являлся участником системы обязательного гарантирования депозитов и который лишили лицензии на проведение всех банковских операций, в течение одного года с даты начала выплаты гарантийного возмещения не обратился в КФГД, то КФГД переведет невостребованную сумму гарантийного возмещения в ЕНПФ для зачисления их на ИПС для учета ДПВ", - объяснили в пресс-службе ЕНПФ.

Кроме того, с 1 мая текущего года основанием для автоматического (беззаявительного) открытия ИПС для учета ДПВ будет являться первичный) поступивший в ЕНПФ: добровольный пенсионный взнос от вкладчика - физического лица в свою пользу за счет своего дохода или от вкладчика (физического/юридического лица) в пользу получателя; невостребованная сумма гарантийного возмещения из КФГД.

Идентификация физического лица, в пользу которого будут производиться платежи, будет осуществляться по персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платежного поручения, а все необходимые сведения: о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания, прочие сведения будут получены ЕНПФ из соответствующих информационных систем государственных органов. Если же у человека уже есть в ЕНПФ ИПС для учета ДПВ, то невостребованная сумма гарантийного возмещения будет зачислена на данный счет. Зачисленные на ИПС невостребованные суммы гарантийного возмещения будут инвестироваться в таком же порядке, как и другие суммы ДПВ", - прокомментировали в пресс-службе.

Отмечается, что лица, имеющие пенсионные накопления за счет ДПВ в ЕНПФ, вправе получить их при достижении 50 лет, при наступлении инвалидности, при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в качестве иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда.

Для возврата невостребованной суммы до наступления вышеуказанных условий вкладчик может обратиться в КФГД в соответствии с законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан. КФГД, в свою очередь, направит уведомление в ЕНПФ и возврат будет произведен. При этом если счет по ДПВ вкладчика ЕНПФ был открыт автоматически и после возврата в КФГД на нем не остается средств, то он закрывается автоматически через месяц", - уточнили в фонде.

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