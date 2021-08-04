КГД: сроки уплаты налога на транспортные средства для юрлиц перенесены

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан прокомментировал перенос срока исполнения налоговых обязательств по налогу на транспортные средства с юридических лиц, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В ведомстве отметили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 494 и пунктом 1 статьи 496 Налогового кодекса юридические лица производят уплату сумм текущих платежей и представляют в налоговые органы по месту регистрации объектов налогообложения расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства не позднее 5 июля налогового периода.

Вместе с тем, согласно положениям пункта 2 статьи 38 Налогового кодекса, если последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня.

Таким образом, в 2021 году с учетом праздничного дня - 6 июля и переноса выходного дня на 5 июля срок исполнения налоговых обязательств по уплате текущих платежей и представления расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства истекает в конце следующего рабочего дня, то есть 7 июля", - заключили в КГД.

В настоящее время проводятся работы по обновлению информационных систем КГД МФ РК в части изменения срока уплаты налога на 7 июля.

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