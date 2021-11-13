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Китай намерен увеличить количество железнодорожных составов в направлении Казахстана и принять простаивающие грузы

12.11.2021, 12:06 31726
Китай намерен увеличить количество железнодорожных составов в направлении Казахстана и принять простаивающие грузы
НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - В Комитете государственных доходов Республики Казахстан сообщили об итогах переговоров между заинтересованными государственными органами РК и КНР по вопросу функционирования пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в условиях COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе переговоров китайская сторона подтвердила намерение в ближайшее время увеличить количество железнодорожных составов в направлении РК и принять простаивающие грузы на казахстанской стороне. 
 
Кроме того, стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям на высоком уровне, направленную на укрепление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности и межрегиональных контактов, содействие повышению качества торгово-экономического сотрудничества.
 
По результатам переговоров стороны договорились принять совместные меры по увеличению пропускной способности на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска казахстанско-китайской государственной границы, проведению противоэпидемических мероприятий в отношении автотранспортных средств и грузов.
 

Китайская сторона отметила, что для восстановления деятельности пункта пропуска "Калжат - Дулаты" на китайской стороне необходимо провести дополнительные строительные работы для обеспечения противоэпидемической безопасности пунктов пропуска. При этом Народное правительство СУАР КНР сообщило о готовности восстановить деятельность автомобильного пункта пропуска "Майкапчагай - Зимунай" на казахстанско-китайской границе при условии соблюдения строгих мер санитарно-эпидемиологического контроля", - рассказали в пресс-службе КГД РК.

 

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На предмет ценового сговора проверяют 7 казахстанских птицефабрик

13.11.2021, 12:43 13339
На предмет ценового сговора проверяют 7 казахстанских птицефабрик
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции по признакам антиконкурентных согласованных действий по установлению цен начало расследования в отношении 7 птицефабрик, осуществляющих реализацию куриных яиц в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях. 
 
В адрес субъектов рынка куриных яиц, мяса птицы и сахара направлены 12 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и применения разных цен. 
 
Заключен 1 акт антимонопольного комплаенса с оптовым поставщиком Восточно-Казахстанской области.
 
 В целом по республике заключено 140 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями. 
 

За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. За счет принятых мер вторую неделю подряд отмечается снижение цен на картофель (-0,4%), лук (-1,3%) и морковь (-2%). За неделю также зафиксировано снижение темпов роста цен на капусту - до 0,1%", - сообщили в пресс-службе правительства.

 
Финансирование "оборотной схемы" в регионах достигло 47,9 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 95,7%. 
 
Отмечается, что эффективная работа по "оборотной схеме" отмечается в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. 
 
Мамин поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%. 
 
Акиматам регионов дано поручение обеспечить доведение до рекомендованных объемов финансирование по "оборотной схеме", пятимесячного запаса по продовольствию, своевременно организовать заключение форвардных контрактов между торговыми сетями и производителями.

Напомним, цены на яйца в Казахстане за год выросли на 16%. В четырех регионах яйца подорожали более чем на 20%.

 

В ЕАЭС утверждены направления промышленного сотрудничества до 2025 года

13.11.2021, 10:55 16444
В ЕАЭС утверждены направления промышленного сотрудничества до 2025 года
Фото: eec.eaeunion.org
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии утвердил План мероприятий по реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе до 2025 года (ОНПС-25), принятых Евразийским межправительственным советом в апреле этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна, план представляет собой дорожную карту, по которой ЕЭК и уполномоченные органы Союза будут работать в ближайшие годы.
 

Документ включает в себя перечень соответствующих мероприятий по всем шести направлениям, закрепленным в ОНПС-2025. По всем предусмотренным мероприятиям определены ответственные исполнители, сроки и конкретная форма их реализации", - подчеркнул министр ЕЭК.

 
ОНПС-2025 - это среднесрочный стратегический документ, который определяет цели, задачи, направления и инструменты сотрудничества, приоритетные виды экономической деятельности через призму взаимодействия стран ЕАЭС в добывающей и обрабатывающей отраслях промышленности и перечень так называемых чувствительных товаров, приоритетных для сотрудничества. 
 
Благодаря документу обновлены и скорректированы ключевые приоритеты промышленного сотрудничества с учетом изменившихся тенденций и стандартов в мировом промышленном производстве, а также наиболее востребованных сегодня направлений промсотрудничества, рассказали в пресс-службе ЕЭК.
 

Документ является логическим продолжением и имплементацией Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В ОНПС-2025 включен ряд новых направлений. Это использование потенциала рынка Союза, совместная работа на экспортных рынках, инновационное сотрудничество, стратегические направления углубления промышленной интеграции, совершенствование системы маркировки и прослеживаемости промтоваров в рамках ЕАЭС. Этот документ - правовая основа для развития и углубления промышленной кооперации в Союзе до 2025 года", - резюмировал Камалян.

 
В пресс-службе ЕЭК также проинформировали, что свет ЕЭК одобрил проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме. Изменения фиксируют в праве Союза термин "услуги в электронной форме" и способы уплаты НДС при оказании таких услуг.
 
Наднациональный механизм предусматривает упрощенную постановку на налоговый учет и уплату НДС на электронные услуги по месту потребления услуги. Он также включает упрощённую подачу налоговой декларации в информационном ресурсе налогового органа и возможность уплаты НДС как лично налогоплательщиком, так и посредником, участвующим в расчетах.
 

Предлагаемый порядок взимания НДС в отношении услуг в электронной форме создает равные условия налогообложения как внутри Союза, так и с третьими странами с прозрачным и четким механизмом уплаты НДС, упрощает налоговое администрирование, а также существенно облегчает ведение бизнеса в области реализации электронных услуг", – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

 
Ожидается, что документ будет подписан главами государств-членов по завершении внутригосударственных процедур.

Ранее сообщалось, что Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новый порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия.
 

Порядок ввоза продукции, подлежащей оценке соответствия, утвержден в ЕАЭС

13.11.2021, 10:22 23221
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новый порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Определена продукция, при ввозе которой необходимо представлять в таможенные органы документы об оценке соответствия. Перечислены документы, необходимые таможенному декларанту для подтверждения мер техрегулирования. С шести до четырех сокращен перечень таможенных процедур, при помещении под которые таможенные органы требуют документы об оценке соответствия", - сообщает пресс-служба ЕЭК.

 
В ЕЭК пояснили, что для обеспечения прослеживаемости в цепочке декларант - изготовитель - заявитель при ввозе продукции серийного производства порядком ограничен перечень лиц, которые могут использовать документы об оценке соответствия такой продукции при таможенном декларировании. Это позволит таможенным органам контролировать ввоз небезопасной продукции на территорию ЕАЭС.
 

Для таможенных процедур, предусмотренных порядком, установлен ряд исключений, которые применяются при ввозе определенных категорий товаров или в специальных целях. В таком случае представление таможенным органам документов об оценке соответствия не требуется", - отметили в пресс-службе.

 
Инструменты контроля внешнего контура Союза, заложенные в документе, позволят максимально эффективно предотвратить попадание на внутренний рынок Союза опасной продукции из третьих стран. При этом добросовестные участники рынка не будут перегружены избыточными мерами таможенного контроля.
 
Разработка новой редакции порядка велась с учетом правоприменительной практики действующего Положения о порядке ввоза, для его приведения в соответствие с Договором о Союзе и Таможенным кодексом ЕАЭС, добавили в пресс-службе.
 
 

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