Китай намерен увеличить количество железнодорожных составов в направлении Казахстана и принять простаивающие грузы

НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - В Комитете государственных доходов Республики Казахстан сообщили об итогах переговоров между заинтересованными государственными органами РК и КНР по вопросу функционирования пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в условиях COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе переговоров китайская сторона подтвердила намерение в ближайшее время увеличить количество железнодорожных составов в направлении РК и принять простаивающие грузы на казахстанской стороне.

Кроме того, стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям на высоком уровне, направленную на укрепление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности и межрегиональных контактов, содействие повышению качества торгово-экономического сотрудничества.

По результатам переговоров стороны договорились принять совместные меры по увеличению пропускной способности на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска казахстанско-китайской государственной границы, проведению противоэпидемических мероприятий в отношении автотранспортных средств и грузов.

Китайская сторона отметила, что для восстановления деятельности пункта пропуска "Калжат - Дулаты" на китайской стороне необходимо провести дополнительные строительные работы для обеспечения противоэпидемической безопасности пунктов пропуска. При этом Народное правительство СУАР КНР сообщило о готовности восстановить деятельность автомобильного пункта пропуска "Майкапчагай - Зимунай" на казахстанско-китайской границе при условии соблюдения строгих мер санитарно-эпидемиологического контроля", - рассказали в пресс-службе КГД РК.