Китай стал основным покупателем подсолнечника у Казахстана

Фото: eldala.kz
НУР-СУЛТАН. 17 ОКТЯБРЯ - По итогам восьми месяцев 2021 года казахстанский экспорт семян подсолнечника составил 111 589,6 тонны, а основным покупателем стал Китай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Взрывной рост мировых цен на масличные в 2020 году привел к тому, что в нынешнем сезоне многие фермеры Казахстана отдали предпочтение именно этим культурам. В частности, посевные площади под подсолнечником в 2021 году составили 958 460,7 гектара. Это на 202 354,9 гектара, или 27%, больше, чем в 2020 году, когда культура занимала 756 105,8 гектара, уточняет портал Ел Дала
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Основные площади сева пришлись на Восточно-Казахстанскую область (460 536,8 гектара) и Павлодарскую (218 333 гектара). В Костанайской области подсолнечник занял 84 131,4 гектара.
Урожай подсолнечника в 2021 году ожидается на уровне 944 тыс. тонн, из которых 500 тыс. тонн пойдет на переработку, на экспорт отправится 257 тыс. тонн, на другие цели (семена, корм скоту, птице и т.д.) - 59 тыс. тонн.
Переход на высокомаржинальные культуры - абсолютно верная тенденция. Однако специалисты предупреждают и о риске - недопустимо нарушать севообороты и сеять одну и ту же культуру на одном поле несколько лет подряд. Подсолнечника это касается в особенности, поскольку он выносит большой объем микро-макроэлементов из почвы.
Отметим, что экспорт семян подсолнечника из Казахстана за 8 месяцев 2021 года (то есть до нового урожая) составил 111 589,6 тонны.
Основными покупателями стали Китай (52 088,5 тонны) и Узбекистан (51 944,4 тонны). При этом год назад в закупках лидировал Узбекистан - 46 968,5 тонны (против 37 147,2 тонны у Китая).
Собственная ежемесячная потребность Казахстан в подсолнечном масле составляет 13 тыс. тонн. Из них примерно 6 тыс. тонн ежемесячно импортируется из России.
Чистая прибыль холдинга "Байтерек" составила 73,1 млрд тенге
18.10.2021, 14:33 1432
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин провел заседание Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", передает KAZAKHSTAN TODAY.
На заседании был утвержден годовой отчет за 2020 год и скорректированный план развития до 2023 года. Также участники рассмотрели условия облигационных займов в рамках дополнительного финансирования Дорожной карты занятости на общую сумму 200 млрд тенге, сообщает primeminister.kz.
Средства пойдут на финансирование агропромышленного комплекса, инфраструктуры и бизнеса через дочерние организации — АО "Казахстанская Жилищная Компания", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Банк Развития Казахстана" и АО "Казына капитал менеджмент".
Согласно отчету, консолидированные активы холдинга за 2020 год увеличились на 23,4%, составив 6 трлн 813 млрд тенге. При этом чистая прибыль группы Ххлдинга "Байтерек" составила 73,1 млрд тенге, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 42%. Доля кредитного и инвестиционного портфелей достигла 78,5%, а объем привлеченного фондирования за год составил 1 трлн 596 млрд тенге. Выдано ипотечных кредитов на сумму 609,4 млрд тенге или 58% от общего объема ипотечных кредитов по республике.
Участники заседани также одобрили привлечение финансирования для реализации двух крупнейших инвестиционных проектов по организации производства шин в Карагандинской области и производства передач ведущих мостов грузовой техники в Костанайской области. Реализация указанных проектов позволит увеличить экспорт несырьевой продукции на 925 млрд тенге и создать 1479 новых рабочих мест.
"Казатомпром" инвестирует 50 млн долларов в фонд физического урана
18.10.2021, 13:03 7021
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" примет участие в фонде физического урана ANU Energy OEIC Ltd, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Фонд создан на площадке Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Целью фонда является хранение физического урана в качестве долгосрочных инвестиций. Первичное приобретение будет осуществлено за счет совместных инвестиций учредителей фонда в размере 50 миллионов долларов США. Инвесторами Фонда выступают Казатомпром с долей 48,5%, АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана" (далее - "НИК") - 48,5% и Genchi Global Limited (менеджер Фонда) - 3%", - сообщили в пресс-служба компании.
После начала операционной деятельности фонда, в рамках второго этапа его развития предполагается привлечение дополнительных инвестиций в размере до 500 миллионов долларов США от институциональных и/или частных инвесторов посредством публичного или частного размещения с целью приобретения дополнительного объема урана, при этом параметры и сроки размещения будут определяться рыночными условиями.
Данный фонд будет сочетать в себе опыт Казатомпрома на урановом рынке и проверенную инвестиционную историю НИК и, благодаря инструментам МФЦА, предоставит инвесторам прямой доступ к привлекательным долгосрочным фундаментальным возможностям уранового рынка и атомной промышленности", - сообщил председатель правления Казатомпрома Мажит Шарипов.
По его словам, компания работала над проектом ANU Energy почти четыре года. Запуск фонда в условиях сокращающегося предложения на рынке урана принесет существенные выгоды всем стейкхолдерам.
По мнению создателей фонда, стремительный глобальный сдвиг в сторону чистых источников энергии, включая атомную энергетику с присущими ей преимуществами в части низкоуглеродного следа и минимального климатического воздействия, является убедительным инвестиционным тезисом для урановой промышленности. Однако, несмотря на растущий в последнее время интерес со стороны ряда международных и региональных инвесторов, доступ к физическому урану ограничен двумя урановыми фондами, один из которых листингуется на фондовой бирже Торонто в Канаде, а второй - на AIM Exchange (часть Лондонской фондовой биржи) в Лондоне.
ANU Energy, созданный на площадке МФЦА, станет первым урановым фондом, который потенциально предоставит прямой доступ различным категориям инвесторов, инвестирующих в развивающиеся рынки, в особенности сфокусированных на вопросах экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG), и чистой энергии, а также сырьевым фондам, суверенным фондам и государственным предприятиям.
ANU Energy будет независимой компанией, корпоративное управление которой будет обеспечиваться квалифицированным советом директоров с целью обеспечения ответственного подхода в управлении урановыми запасами фонда.
Часы и ювелирные изделия подорожали на 7% за год в Казахстане
18.10.2021, 10:13 25921
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - По итогам сентября текущего года цены на ювелирные изделия и часы выросли на 0,3% за месяц и на 7,1% за год. В том числе наручные часы подорожали в годовой динамике на 9,1%, золотые обручальные кольца - на 6,8%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сильнее всего рост цен на ювелирные изделия и часы в годовой динамике ощутили жители Акмолинской области: на 22,2%. Значительное удорожание в секторе также зафиксировано в Актюбинской (на 17,7% за год) и Алматинской (на 14,7%) областях. Наименьший рост цен наблюдался в Шымкенте (на 2,1%)", - рассказали аналитики Energyprom.kz.
За январь-август 2021 года в стране произвели ювелирных и аналогичных изделий на 794,6 млн тенге - плюс 46,3% в стоимостном выражении к аналогичному периоду годом ранее. Реальный рост промышленного производства составил 61,5%.
Больше всего изделий в региональном разрезе произвели в Алматы: на 429,1 млн тенге, рост в 2,5 раза за год. На южную столицу приходится 54% всего производства в секторе. В тройке лидирующих регионов также Карагандинская область (124,4 млн тенге) и Нур-Султан (105,7 млн тенге)", - говорится в исследовании.
Уточняется, что 409,3 млн тенге составило производство непосредственно ювелирных изделий из благородных металлов, 385,3 млн тенге - выпуск прочих изделий из благородных металлов, а также природных или искусственных драгоценных и полудрагоценных камней.
По данным аналитиков, за полный 2020 год в стране произвели изделий на 825,6 млн тенге - на 9,6% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее.