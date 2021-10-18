Китай стал основным покупателем подсолнечника у Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 17 ОКТЯБРЯ - По итогам восьми месяцев 2021 года казахстанский экспорт семян подсолнечника составил 111 589,6 тонны, а основным покупателем стал Китай, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Взрывной рост мировых цен на масличные в 2020 году привел к тому, что в нынешнем сезоне многие фермеры Казахстана отдали предпочтение именно этим культурам. В частности, посевные площади под подсолнечником в 2021 году составили 958 460,7 гектара. Это на 202 354,9 гектара, или 27%, больше, чем в 2020 году, когда культура занимала 756 105,8 гектара, уточняет портал Ел Дала

Основные площади сева пришлись на Восточно-Казахстанскую область (460 536,8 гектара) и Павлодарскую (218 333 гектара). В Костанайской области подсолнечник занял 84 131,4 гектара.

Урожай подсолнечника в 2021 году ожидается на уровне 944 тыс. тонн, из которых 500 тыс. тонн пойдет на переработку, на экспорт отправится 257 тыс. тонн, на другие цели (семена, корм скоту, птице и т.д.) - 59 тыс. тонн.

Переход на высокомаржинальные культуры - абсолютно верная тенденция. Однако специалисты предупреждают и о риске - недопустимо нарушать севообороты и сеять одну и ту же культуру на одном поле несколько лет подряд. Подсолнечника это касается в особенности, поскольку он выносит большой объем микро-макроэлементов из почвы.

Отметим, что экспорт семян подсолнечника из Казахстана за 8 месяцев 2021 года (то есть до нового урожая) составил 111 589,6 тонны.

Основными покупателями стали Китай (52 088,5 тонны) и Узбекистан (51 944,4 тонны). При этом год назад в закупках лидировал Узбекистан - 46 968,5 тонны (против 37 147,2 тонны у Китая).

Собственная ежемесячная потребность Казахстан в подсолнечном масле составляет 13 тыс. тонн. Из них примерно 6 тыс. тонн ежемесячно импортируется из России.