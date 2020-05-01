КМГ сократит на 34% штатную численность персонала центрального аппарата

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - 29 апреля 2020 года состоялось заседание совета директоров АО НК "КазМунайГаз" (КМГ), на котором была утверждена новая организационная структура центрального аппарата. Решение было принято в рамках реализуемых мероприятий по стабилизации финансового состояния компании и уменьшения влияния негативных рыночных факторов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе КМГ, новый проект организационной структуры центрального аппарата КМГ предусматривает: объединение блоков геологии, разведки и добычи. Соответственно, упразднена позиция заместителя председателя правления по геологии и разведке; сокращение уровней управления, как следствие упраздняются позиции 22 управляющих директоров; сокращение в три раза количества департаментов.

Структура корпоративного центра должна быть компактной, способной оперативно реагировать и принимать эффективные решения для преодоления последствий кризиса с минимальными потерями для бизнеса. От многих функций мы откажемся и пересмотрим алгоритм взаимодействия с дочерними компаниями, чтобы сосредоточиться на реализации антикризисной стратегии", – отметил председатель правления КМГ Алик Айдарбаев.

В КМГ оптимизируются бизнес-процессы и пересматриваются планы по реализации большого числа проектов и мероприятий, актуальность которых в связи с кризисом теряется. Как следствие, принято решение о снижении штатной численности персонала центрального аппарата на 34% с 729 до 480 человек.

Осознавая свою социальную ответственность перед работниками и членами их семей, руководство КМГ намерено оказать максимальную поддержку высвободившимся сотрудникам. Поддержка подразумевает различные опции на выбор высвобождаемых сотрудников: выплата разового пособия, или предоставление услуг рекрутинговых агентств для трудоустройства, или переобучение за счет КМГ. Данные меры поддержки социально ответственного высвобождения разработаны в рамках исполнения поручения фонда "Самрук-Казына", - отметили в компании.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства