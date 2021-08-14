Комитет госдоходов Казахстана отнес около 34 тыс. компаний к числу высокорискованных

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НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - Комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов отнес около 34 тыс. компаний Казахстана к числу высокорискованных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По последней информации системы управления рисками (СУР), на сегодня из 1,7 млн зарегистрированных в Казахстане ИП и ТОО низкую и среднюю степени риска имеют по 49% предприятий и всего 2% с высокой степенью риска", - сообщили в ведомстве.

Таким образом, к рискованным отнесено около 34 тыс. казахстанских компаний.

Категории компаний публикуются на сайте КГД и обновляются раз в полгода - 1 января и 1 июля. Результаты категорирования не запрещают участие предприятия в госзакупках, добавлено в информации.

Основные критерии при определении степени риска - налоговая нагрузка, корректное отражение числа работников, наличие сделок с бездействующими, отсутствующими по месту регистрации предприятиями.

Также учитывается участие ИП или ТОО в выписке электронных счетов фактур (ЭСФ), использование онлайн-контрольно-кассовых машин (ККМ) и другие показатели.

После присвоения степени риска информация об этом уходит в кабинет налогоплательщика.

Так, Абайская швейная фабрика - ТОО "Стежок", которая в первом полугодии 2021 года имела среднюю степень риска, по результатам автомониторинга сданной декларации перешла в разряд предприятий с высокой степенью: в налоговой отчетности не указывается число работников, тогда как во всех соцсетях демонстрируются кадры пошивочных цехов и предприниматель указывает производственные площади в 18 тыс. квадратных метров. По налоговой отчетности за последние три года предприятие убыточно, были случаи представления очередной ФНО с нулями с последующей корректировкой, на имя руководителя и учредителя зарегистрировано бездействующее с 2018 года ТОО. Это ТОО к высокой степени риска. По инициативе предпринимателя проведена встреча с представителями КГД и Минфина, где ему разъяснили причины отнесения к высокой степени риска и предложили за 15 дней отразить реальное число работников, что приведет к адекватной уплате налогов, и сдать допотчетность за последний год, но предприниматель не отреагировал.

В случае дальнейшего игнорирования органов госдоходов ТОО "Стежок" будет относиться к высокой степени риска до 1 января 2022 года.

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