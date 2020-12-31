Комитет госдоходов разъяснил изменения в части налогообложения подакцизных товаров

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана разъяснил изменения в части налогообложения подакцизных товаров, передает Kazakhstan Today.

Поэтапное повышение ставок акцизов на табачные изделия

Поэтапное повышение ставок акцизов на табачные изделия предусмотрено в целях исключения распространения нелегального оборота табачных изделий в Республике Казахстан.

Гармонизация (сближение) ставок акцизов на табачную продукцию, реализуемую на территориях государств-членов Евразийского экономического союза, реализовывается в рамках "Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза".

В соответствии с новшествами, с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года ставки акцизов будут составлять: на сигареты 12 300 тенге/1000 штук; на изделия с нагреваемым табаком 11 750 тенге за 1 килограмм табачной смеси; на никотиносодержащую жидкость 8 тенге за 1 миллилитр жидкости.

По действующему законодательству, с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года ставки акцизов составляют: на сигареты 11 000 тенге за 1000 штук; на изделия с нагреваемым табаком 7345 тенге за 1 килограмм табачной смеси; на никотиносодержащую жидкость 5 тенге за 1 миллилитр жидкости.

Включение новых товаров в перечень подакцизных товаров

В настоящее время увеличился экспорт бензина в страны ЕАЭС под видом газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов, экологическое топливо, что приводит к дефициту нефтепродуктов на внутреннем рынке и способствует увеличению теневого оборота.

В этой связи в перечень подакцизных товаров были включены новые товары, а именно газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов, экологическое топливо.

Данные изменения вводятся в действие с 2022 года.

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