Компания Facebook поменяла название на Meta

НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Цены на вторичное жилье в РК за 9 месяцев выросли на 23%. Услуги, касающиеся жилья, подорожали почти на 6% за год, при этом непосредственно коммунальные услуги, регулируемые государством, - лишь на 3%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Цены на услуги, касающиеся жилья, растут весьма неравномерно. К примеру, фактическая арендная плата за жильё подскочила сразу на 13,2% за год, плата за обслуживание и ремонт жилых помещений - на 7,9%", - сообщает finprom.kz .

При этом цены на самом рынке жилья по итогам девяти месяцев 2021 года выросли на 10,8% за год для новых домов и сразу на 23% - для вторичного рынка.

По итогам девяти месяцев текущего года жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали относительно аналогичного периода прошлого года на 5,7%. При этом регулируемые государством коммунальные услуги выросли в цене лишь на 3%.

Что касается услуг, оплачиваемых казахстанцами по ежемесячным квитанциям, здесь тоже наблюдаются ощутимые отличия, отмечают аналитики.

Так, например, если вывоз мусора подорожал сразу на 15,3% за год, то услуги домофонных компаний выросли в цене на 3,2%, стоимость горячей воды увеличилась всего на 1,4%, а центральное отопление и вовсе подешевело на 1,2%. Такие услуги, как холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), электроэнергия, газоснабжение и теплоснабжение (отопление) относятся к регулируемым услугам. На них в зимний период пришлось 52,1% стоимости услуг, в летний - 29,5%", - уточнили они.

Как подчеркнули finprom.kz, в зависимости от местности (город/село), региона проживания и типа жилища квитанции казахстанцев будут, само собой, достаточно сильно отличаться. Так, не везде есть такие регулируемые государством услуги, как газоснабжение и водоотведение, и такие нерегулируемые услуги, как видеонаблюдение или лифт. Однако в целом квитанции жителей страны объединяет одно: в них есть как регулируемые, так и нерегулируемые услуги, и в сфере регулируемых услуг права казахстанцев отдельно защищены законом.

Предоставление коммунальных услуг производится на основании индивидуального договора между услугодателем и потребителем. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать требованиям, установленным нормативно-технической документацией", - пояснили finprom.kz.

Работу компаний-услугодателей, предоставляющих регулируемые услуги населению, контролирует Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КРЕМ МНЭ РК), именно в эту инстанцию потребители могут обратиться в случае нарушения их прав.

КРЕМ МНЭ РК регулирует соответствие нормативным требованиям до границы эксплуатационной ответственности, то есть на уровне подачи энерго- и водоснабжения, а также прочих регулируемых услуг до дома / жилого комплекса. За распределение внутри жилого объекта отвечает КСК/ОСИ", - добавили аналитики.