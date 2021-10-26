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Костанайские аграрии просят отсрочки по платежам

25.10.2021, 15:48 52300
Костанайские аграрии просят отсрочки по платежам
Фото: kpravda.ru
КОСТАНАЙ. 25 ОКТЯБРЯ - Пролонгировать обязательства аграриев перед Продкорпорацией и финансовыми институтами в связи с засухой этого года, предлагает Региональный совет предпринимателей Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Речь идет о договорах форвардного закупа зерна, которые заключались между фермерами и АО "Продкорпорация" минувшей весной. Традиционно госкомпания профинансировала костанайских сельхозтоваропроизводителей перед посевными работами в счет будущего урожая", - сообщает пресс-служба НПП "Атамекен". 

 
Однако сегодня, когда пришло время платить по счетам, выяснилось, что местным хлеборобам нечем отдавать долг. В этом году земледельцы региона вновь столкнулись с аномальной засухой. В мае и июне, в период вегетации растений, осадков выпало в три, а то и в четыре раза меньше среднемноголетних показателей. На фоне острого дефицита влажности и высоких температур в 35-40 градусов, повсеместно наблюдались суховеи.
 

В десяти южных и центральных районах области средняя урожайность составила от 2,7 до 5 центнеров с гектара. Необходимо отметить, что в некоторых хозяйствах фактическая урожайность составила от 1 до 3 центнеров с гектара, а ряд хозяйств поля с низкой урожайностью из-за экономической нецелесообразности, вообще не убирали. Таким образом, мы можем говорить о наступлении форс-мажорных природных обстоятельствах", - заявил на заседании Комитета по вопросам агропромышленного комплекса в НПП "Атамекен", представитель регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области, директор ТОО "Мелитопольское" Эдуард Двуреченский.

 
Свои обязательства перед Продкорпорацией не может исполнить 51 хозяйство, то есть почти половина из тех, кто заключал договоры форвардного закупа. Они должны госкомпании 3,2 млрд тенге - это почти треть от общей суммы долга. Однако республиканская комиссия, которая работала в Костанайской области, оценивая ущерб хлеборобов, посчитала, что от засухи в нашем регионе пострадало только 15 хозяйств. Они-то и получили пролонгацию по договорам форвардного закупа на сумму 460 млн тенге. Но костанайские аграрии такое решение считают необоснованным.
 

Те люди, которые попали в беду, должны почувствовать, что у нас есть страна, которая всегда готова подставить плечо", - заявил председатель комитета АПК президиума НПП "Атамекен" Иван Сауэр.

 
Сельхозтоваропроизводители также просят привести закупочные цены Продкорпорации в соответствие с рыночными. По их словам, из-за цепочки сложившихся обстоятельств: засуха, потеря урожая, причем не только в Казахстане, но и в соседней России и даже на Западе, стоимость пшеницы резко подскочила. И теперь рыночные цены в 127 000 тенге за тонну сильно отличаются от той цены, по которой крестьяне продали свое зерно еще весной Продкорпорации. Стоимость тонны в 103 000 тенге - нынче не привлекательная цена. 
 
Продкорпорация прокомментировала ситуацию.
 

Крестьяне, которые не могут рассчитаться зерном, могут вернуть деньгами. В начале сентября, когда рыночные цены были около 100 000 тенге за тонну, мы дали самую высокую цену: 103 000-107 000 тенге за тонну. Поэтому в данный момент прошу проявить хладнокровие", - отметил управляющий директор, член правления АО "НК "Продкорпорация" Тобылбек Омаров.

 
Между тем у сельхозтоваропроизводителей остается не так уж и много времени, чтобы рассчитаться по своим обязательствам. Договоры по форвардному закупу с АО "Продкорпорация" истекают 15 ноября.
 
В завершении совещания первый заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Нариман Абильшаиков сообщил, что вопрос по Продкорпорации они передут в Минсельхоз.
 
По словам директора Палаты предпринимателей Костанайской области Данияра Кузенбаева, "всем региональным палатам уже дано поручение собрать заявки от фермеров, желающих получить отсрочки по платежам лизинга, кредитам и форварду, и направить их в АО "Аграрную кредитную корпорацию" и АО "НУХ "Байтерек".
 

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Товарную биржу ЕТС обвинили в злоупотреблении доминирующим положением

26.10.2021, 19:10 2350
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции выявило нарушения в деятельности товарной биржи ЕТС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает сайт АЗРК, проверка была инициирована из-за многочисленных обращений субъектов рынка. Они жаловались, что цены на сжиженный нефтяной газ на электронных торговых площадках росили проверить биржу на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
 

Согласно правилам организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, утвержденным Министерством энергетики РК, если в течение одной торговой сессии сделки по соответствующему торговому инструменту не заключались, на каждой из следующих торговых сессий базовая цена уменьшается на не менее чем 10% за сессию. Как выяснилось в ходе анализа, данные требования товарной биржей ЕТС не соблюдались. Также правилами установлено, что заявки на покупку ранжируются в порядке убывания указанных в них цен, а при равных ценах – в порядке очередности их поступления в торговую систему. При анализе АЗРК выявило нарушения на товарной бирже ЕТС порядка очередности заявок между покупателями", - сообщает Агентство. 

 
На основании выявленных нарушений 21 октября 2021 года антимонопольное ведомство вынесло товарной бирже уведомление о злоупотреблении доминирующим положением и нарушении прав субъектов рынка. 
 
Уведомление подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с момента получения.
 

На Морском терминале КТК досрочно подключили новые узлы учета нефти

26.10.2021, 17:52 9586
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - На Береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 4 по 7 октября 2021 года на береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) к действующему входному коллектору узла регулирования давления (УРД). Строительство трех новых СИКН (также называемых узлами учета нефти) осуществляется в рамках реализации Программы устранения узких мест", - сообщает пресс-служба Каспийского Трубопроводного Консорциума.

 
Подключение трубопроводных линий строящихся СИКН выполнено во время плановой остановки работы нефтепровода Тенгиз - Новороссийск. Перед этим был осуществлен комплекс подготовительных работ, включавший сборку трубопроводных линий и их гидравлические испытания. Во время остановки работы была выполнена врезка в коллектор УРД и сварка стыков. Работы выполнены силами 46 специалистов консорциума и подрядных организаций. 
 

Благодаря качественному планированию, реализации комплекса подготовительных работ и слаженным действиям специалистов подключение осуществлено досрочно с соблюдением всех технических требований, несмотря на сложные погодные условия. За счет опережения графика работ срок плановой остановки работы нефтепровода был сокращен на 24 часа. Процессы перекачки и отгрузки нефти на Морском терминале и других производственных объектах КТК осуществляются в соответствии с графиком", - сообщили в пресс-службе.

 
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
 
Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
 

Казахстанский бюджет пополнен на 100 млрд тенге

26.10.2021, 15:29 27946
Казахстанский бюджет пополнен на 100 млрд тенге
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Бюджет Республики Казахстан был пополнен налоговиками на 100 млрд тенге после проведения проверок недропользователей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Крупные недропользователи используют многоэтапные сложные схемы, а также вольно трактуют нормы налогового кодекса в свою пользу, заявил на брифинге в СЦК директор департамента крупных налогоплательщиков Комитета госдоходов МФ РК Ануар Сулейменов. По его словам, для мониторинга недропользователей выбрали интенсивный подход и смещение от количественного к качественному анализу. 
 
При этом используется широкий спектр инструментов налогового контроля, который включает в себя изучение производственного процесса, анализ контрактов на недропользование, анализ финансовой отчётности и многие другие. 
 

Такой подход позволяет сконцентрировать силы в нужном направлении, что даёт свои положительные результаты. Например, в результате этих мер только за 2021 год КГД удалось изыскать около 100 млрд тенге дополнительных резервов в бюджет", - заявил Сулейменов.

 
Спикер также отметил, что недропользователи являются одними из основных доноров бюджета страны. Они обеспечивают поступления до 35% республиканского бюджета и 99,9% Национального фонда.
 

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