Костанайские аграрии просят отсрочки по платежам

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КОСТАНАЙ. 25 ОКТЯБРЯ - Пролонгировать обязательства аграриев перед Продкорпорацией и финансовыми институтами в связи с засухой этого года, предлагает Региональный совет предпринимателей Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Речь идет о договорах форвардного закупа зерна, которые заключались между фермерами и АО "Продкорпорация" минувшей весной. Традиционно госкомпания профинансировала костанайских сельхозтоваропроизводителей перед посевными работами в счет будущего урожая", - сообщает пресс-служба НПП "Атамекен".

Однако сегодня, когда пришло время платить по счетам, выяснилось, что местным хлеборобам нечем отдавать долг. В этом году земледельцы региона вновь столкнулись с аномальной засухой. В мае и июне, в период вегетации растений, осадков выпало в три, а то и в четыре раза меньше среднемноголетних показателей. На фоне острого дефицита влажности и высоких температур в 35-40 градусов, повсеместно наблюдались суховеи.

В десяти южных и центральных районах области средняя урожайность составила от 2,7 до 5 центнеров с гектара. Необходимо отметить, что в некоторых хозяйствах фактическая урожайность составила от 1 до 3 центнеров с гектара, а ряд хозяйств поля с низкой урожайностью из-за экономической нецелесообразности, вообще не убирали. Таким образом, мы можем говорить о наступлении форс-мажорных природных обстоятельствах", - заявил на заседании Комитета по вопросам агропромышленного комплекса в НПП "Атамекен", представитель регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области, директор ТОО "Мелитопольское" Эдуард Двуреченский.

Свои обязательства перед Продкорпорацией не может исполнить 51 хозяйство, то есть почти половина из тех, кто заключал договоры форвардного закупа. Они должны госкомпании 3,2 млрд тенге - это почти треть от общей суммы долга. Однако республиканская комиссия, которая работала в Костанайской области, оценивая ущерб хлеборобов, посчитала, что от засухи в нашем регионе пострадало только 15 хозяйств. Они-то и получили пролонгацию по договорам форвардного закупа на сумму 460 млн тенге. Но костанайские аграрии такое решение считают необоснованным.

Те люди, которые попали в беду, должны почувствовать, что у нас есть страна, которая всегда готова подставить плечо", - заявил председатель комитета АПК президиума НПП "Атамекен" Иван Сауэр.

Сельхозтоваропроизводители также просят привести закупочные цены Продкорпорации в соответствие с рыночными. По их словам, из-за цепочки сложившихся обстоятельств: засуха, потеря урожая, причем не только в Казахстане, но и в соседней России и даже на Западе, стоимость пшеницы резко подскочила. И теперь рыночные цены в 127 000 тенге за тонну сильно отличаются от той цены, по которой крестьяне продали свое зерно еще весной Продкорпорации. Стоимость тонны в 103 000 тенге - нынче не привлекательная цена.

Продкорпорация прокомментировала ситуацию.

Крестьяне, которые не могут рассчитаться зерном, могут вернуть деньгами. В начале сентября, когда рыночные цены были около 100 000 тенге за тонну, мы дали самую высокую цену: 103 000-107 000 тенге за тонну. Поэтому в данный момент прошу проявить хладнокровие", - отметил управляющий директор, член правления АО "НК "Продкорпорация" Тобылбек Омаров.

Между тем у сельхозтоваропроизводителей остается не так уж и много времени, чтобы рассчитаться по своим обязательствам. Договоры по форвардному закупу с АО "Продкорпорация" истекают 15 ноября.

В завершении совещания первый заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Нариман Абильшаиков сообщил, что вопрос по Продкорпорации они передут в Минсельхоз.

По словам директора Палаты предпринимателей Костанайской области Данияра Кузенбаева, "всем региональным палатам уже дано поручение собрать заявки от фермеров, желающих получить отсрочки по платежам лизинга, кредитам и форварду, и направить их в АО "Аграрную кредитную корпорацию" и АО "НУХ "Байтерек".