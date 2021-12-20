Кредитование сева в РК просят увеличить на 80 млрд тенге

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В связи с ростом всех издержек в 1,5-2 раза (ГСМ, запчасти, удобрения, гербициды) остро встает вопрос оборотных средств. Многим их взять негде, кроме как в Аграрной кредитной корпорации, пишет Eldala.kz.
Однако ресурсы корпорации ограничены: в нынешнем сезоне объем выделенных АКК из бюджета средств составил 70 млрд тенге. Такая же сумма запланирована и на 2022-й. Объем финансирования не меняется с 2020 года, и его покупательская способность за это время снизилась в 2,5 раза.
Мы просим увеличить финансирование фермеров до 150 млрд тенге", - рассказал Евгений Карабанов - экспер, официальный представитель Зернового союза Казахстана.
Минсельхоз сказал, что будет заниматься этой темой. Почему бы и нет, это ведь возвратные деньги, причем на короткий срок. Другой вопрос, что в бюджет уже заложены только 70 млрд и правительству нужно задействовать какие-то механизмы по привлечению финансирования. Это может быть трансферт из Нацфонда, или холдинг "Байтерек" может разместить облигации, которые выкупит Нацбанк. В конце концов, есть резервный фонд правительства. В масштабах государства сумма эта относительно небольшая, но для фермеров - критически важная".
Из-за роста цен на газ стоимость минеральных удобрений выросла в два раза. Кроме того, запчасти к сельхозтехнике подорожали в связи с ростом цен на металл. Семена подорожали на 20-30% в связи с общим ростом цен на сельхозпродукцию. Кроме того, цены на дизтопливо выросли со 187 тенге/литр весной 2021 года до 317 осенью.