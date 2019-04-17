Крупная микрофинансовая организация РК получит организованный ЕБРР синдицированный кредит в размере $50 млн

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - ЕБРР организует синдицированный кредит в размере $50 млн для микрофинансовой организации KMF в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Микро-, малые и средние предприятия в Казахстане получат доступ к финансированию благодаря синдицированному кредиту в размере до $50 млн, организованному ЕБРР для крупнейшей микрофинансовой организации страны KMF", - сообщили в пресс-службе ЕБРР.

Как уточнили в банке, из собственных средств ЕБРР предоставит до $10 млн, а оставшиеся $40 млн будут синдицированы микрофинансовыми инвестиционными фондами: IIV Mikrofinanzfonds; микрофинансовым фондом BlueOrchard; Microvest Short Duration Fund, LP; Incofin CVSO; Triple Jump B.V.; Monega Multi-Sector Microfinance & Impact Loan Fund; Microfinance Enhancement Facility S.A., SICAV-SIF; фондами под управлением Respons Ability Investments AG и Bank im Bistum Essen eG.

Отмечается, что это первый синдицированный кредит ЕБРР, предоставленный микрофинансовой организации в Казахстане.

Несмотря на то, что средства были привлечены в долларах США, ЕБРР предоставит кредит KMF в казахстанских тенге благодаря использованию валютного свопа. Это поможет защитить KMF, участвующие микрофинансовые фонды и суб-заемщиков от валютного риска", - подчеркнули в ЕБРР.

KMF имеет 14 филиалов и 100 отделений по всему Казахстану, предоставляет финансовые услуги более 220,000 клиентам по всей стране. KMF является партнером ЕБРР с 2005 года.

В рамках нового кредита KMF продолжит участвовать в Региональной программе малого бизнеса (RSBP) в Центральной Азии, финансируемой Европейским Союзом. KMF получит доступ к ноу-хау в области финансирования микро-, малых и средних предприятий, а также обучение по различным темам, актуальным для финансовых учреждений, предоставляющих услуги таким предприятиям", - уточнили в пресс-службе.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Казахстана более $8,85 млрд через 254 проекта.

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