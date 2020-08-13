КТЖ: Объем пассажирских перевозок снизился вдвое из-за пандемии

Акорда

Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - Председатель правления АО "НК "Казакстан темір жолы" Сауат Мынбаев проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об итогах деятельности компании за прошедший период текущего года, передает Kazakhstan Today.

Руководитель АО "НК "КТЖ" рассказал о влиянии пандемии на пассажирские перевозки. По его данным, объем пассажироперевозок снизился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на это, компания продолжает работу по внедрению новых стандартов обслуживания пассажиров и обновлению парка пассажирских вагонов.

Мынбаев также сообщил, что за первое полугодие 2020 года объем грузооборота увеличился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Заметно вырос объем перевозок между Казахстаном и КНР, в связи с этим принимаются меры по увеличению пропускной способности межгосударственных стыковых пунктов.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщает пресс-служба Акорды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства