Кулибаев сложил с себя полномочия председателя президиума НПП "Атамекен"

Фото: atameken.kz

НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Его обращение к членам президиума опубликовано на сайте палаты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Хочу поблагодарить делегатов съезда и членов президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган национальной палаты предпринимателей", - говорится в обращении.

Кулибаев выразил признательность коллективу "Атамекен" за совместную содержательную работу.

Главный итог нашей работы – это налаженный конструктивный диалог бизнеса и власти, последовательное формирование благоприятного бизнес-климата. В нашем приоритете всегда была защита прав бизнеса. Налажена работа с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и антикоррупционной службой. Во всех регионах действуют Советы по защите прав предпринимателей. За восемь лет в НПП поступила 41 тысяча обращений, из которых 40% решены положительно", - сказал он.

Кроме того, по его словам, по инициативе НПП "Атамекен" велась системная работа по улучшению бизнес-климата. Принято восемь пакетов законодательных поправок. Проведена декриминализация экономических преступлений. В пять раз сократилась регистрация уголовных дел в сфере экономики. Из Уголовного кодекса исключена статья "Лжепредпринимательство". В четыре раза сокращено количество разрешений, уведомлений и лицензий. Проведена реформа контрольно-надзорной системы – исключено 17 тысяч, или 58% требований.

С 2021 года начато внедрение новой регуляторной политики – регулирование "с чистого листа". До 2024 года все регулирование будет полностью переписано на новых принципах и оцифровано.

Мы запустили проект "Бастау" в связке с микрокредитованием. Тысячи безработных и самозанятых, особенно в селах, получили возможность начать свое дело. Уже обучено более 180 тысяч человек. Запущено более 60 тысяч проектов, создано 70 тысяч рабочих мест. В школах, колледжах и вузах внедрен предмет "Основы предпринимательства и бизнеса". Его изучают более 250 тысяч подростков. Эта лишь малая часть нашей совместной работы. Но впереди стоят новые большие задачи и вызовы. 11 января 2022 года в своем выступлении глава государства обозначил приоритетные направления для "Атамекен" и бизнес-сообщества. Предстоит разработать программу повышения доходов населения, реализовать комплексные меры по снижению импортозависимости, повышению эффективности мер господдержки, снижению доли государства в экономике и другое. Все эти поручения главы государства будут в безусловном приоритете НПП", - добавил он.

Тимур Кулибаев напомнил, что в 2020 году проведены выборы во все региональные советы предпринимателями соответствующих регионов. Аккредитованные ассоциации формируют отраслевые комитеты президиума и избирают председателей.

Уверен, что открытость, подотчетность и эффективная обратная связь уже на цифровой основе будут основными принципами работы всей системы НПП "Атамекен". Еще раз выражаю вам свою признательность за совместную работу и желаю дальнейших успехов в выполнении задач по развитию отечественного предпринимательства", - заключил он.