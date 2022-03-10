Курс доллара по итогам торгов составил 510 тенге

НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Несмотря на постоянную положительную динамику, темпы роста реальных доходов населения Казахстана за последние два года замедлились с 6,4% в 2019 году до 2,9% в 2021 году. Об этом на заседании правительства рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В своем выступлении глава МНЭ отметил, что в структуре доходов населения наблюдается падение доходов от трудовой деятельности и рост доходов от социальных трансфертов.
Доля трудовых доходов населения за последние 10 лет снизилась на 10,8 процентных пункта. В свою очередь, доля социальных трансфертов, напротив, выросла на 10 процентных пунктов", - сказал он.
С учетом проведенного анализа в программе повышения доходов населения определены следующие приоритеты:
1) рабочая молодежь;
2) трудоустройство отдельных категорий социально уязвимых слоев населения;
3) достойная заработная плата бюджетным работникам;
4) устранение дисбалансов в трудовых доходах;
5) стимулирование развития эффективной занятости в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности;
6) стимулирование роста предпринимательских доходов;
7) защита покупательной способности доходов.
Министр разъяснил, что программа содержит 80 мер, разделенных по следующим основным направлениям: повышение трудовых доходов населения; повышение доходов населения путем развития масштабной занятости; защита покупательной способности.
Предусмотрены такие мероприятия, как устранение дисбалансов в доходах работников производственных предприятий, стимулирование модернизации предприятий обрабатывающей промышленности; по развитию производственных навыков в Программе реализации проекта опережающей подготовки кадров "Омір жолдамасы" на региональном уровне.
Мероприятия, направленные на создание новых рабочих мест, включают в себя реализацию проектов для молодежной занятости "Первое рабочее место", "Молодежная практика для выпускников", а также механизма трудоустройства отдельных уязвимых лиц", - рассказал Куантыров.
На повышение квалификации и навыков направлены мероприятия по внедрению профориентации среди школьников, выпускников колледжей, созданию "фабрик" массовой подготовки, переподготовки, повышения квалификации населения, преимущественно молодежи.
Спикер подчеркнул, что особое значение в рамках программы придается защите покупательной способности доходов. В данном направлении будут реализованы такие мероприятия, как:
- увеличение производства продовольственных товаров, не входящих в перечень СЗПТ;
- реализация мер по импортозамещению внутреннего рынка основными непродовольственными товарами;
- принятие индивидуальных планов банков по работе с проблемными займами населения.
Министр заверил, что реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить к 2025 году планомерное достижение следующих пяти целевых индикаторов:
- доля оплаты труда в ВВП - 34,5%;
- доля доходов от трудовой деятельности в общих доходах - 76,2%;
- доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума - 5,2%;
- уровень безработицы - 4,7%;
- создание рабочих мест в совокупности за весь период для более 2 млн человек.